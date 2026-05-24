Ultimul meci pe „Bernabeu” FOTO: Dani Carvajal, mesaj emoționant pe teren, după 13 ani la Real Madrid +20 foto
Dani Carvajal, cu ochii în lacrimi, și-a luat adio de la universul Real pe „Santiago Bernabeu”. Foto: Imago
Campionate

Ultimul meci pe „Bernabeu” FOTO: Dani Carvajal, mesaj emoționant pe teren, după 13 ani la Real Madrid

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 24.05.2026, ora 13:20
alt-text Actualizat: 24.05.2026, ora 13:20
  • Dani Carvajal, 34 de ani, 13 la Real Madrid, cu 6 Ligi ale Campionilor câștigate. Finalul unui campion blanco. 
  • Gardă de onoare, îmbrățișări și multe lacrimi la despărțirea căpitanului de universul Real. 
  • Dani Carvajal nu se retrage însă din fotbal. Așteaptă ultimul club al carierei. 

Dani Carvajal este parte din istoria lui Real Madrid. Crescut zece ani la academia clubului blanco, a fost vândut cu 5 milioane de euro la Leverkusen în 2012, când avea doar 20 de ani.

„Durere, moarte, distrugere” Kievul, ținta altui atac al Rusiei cu drone și rachete. Morți și răniți. Reacția campioanei Ucrainei
Citește și
„Durere, moarte, distrugere” Kievul, ținta altui atac al Rusiei cu drone și rachete. Morți și răniți. Reacția campioanei Ucrainei
Citește mai mult
„Durere, moarte, distrugere” Kievul, ținta altui atac al Rusiei cu drone și rachete. Morți și răniți. Reacția campioanei Ucrainei

Răscumpărat aproape imediat, în 2013, cu 6,5 milioane, fundașul dreapta nu s-a mai despărțit 13 ani de „Santiago Bernabeu”.

26 de trofee
a cucerit Dani Carvajal în 13 ani la Real Madrid, inclusiv 6 Ligi ale Campionilor. A fost campion european în 2024 cu Spania

Dani Carvajal la Real Madrid: „Visul unui copil. Triumful unei legende”

Sâmbătă seară, a fost finalul. Ultimul său meci la Real, 4-2 cu Athletic Bilbao. Nu și sfârșitul carierei.

În minutul 82, la 3-1, apărătorul a fost înlocuit cu Manu Serrano (22 de ani).

Despărțirea lui Dani Carvajal de Real Madrid pe „Santiago Bernabeu”
Despărțirea lui Dani Carvajal de Real Madrid pe „Santiago Bernabeu”

Galerie foto (20 imagini)

Despărțirea lui Dani Carvajal de Real Madrid pe „Santiago Bernabeu”. Fotografii: Imago și capturi TV Despărțirea lui Dani Carvajal de Real Madrid pe „Santiago Bernabeu” Despărțirea lui Dani Carvajal de Real Madrid pe „Santiago Bernabeu” Despărțirea lui Dani Carvajal de Real Madrid pe „Santiago Bernabeu” Despărțirea lui Dani Carvajal de Real Madrid pe „Santiago Bernabeu”
+20 Foto
labels.photo-gallery

Ovaționat de întregul stadion și atunci, în timpul partidei, jucătorii celor două echipe i-au făcut „gardă de onoare”.

I-a îmbrățișat pe toți, a așezat banderola de căpitan pe brațul uruguayanului Fede Valverde și a părăsit terenul în lacrimi.

Mesajul superb al galeriei Madridului pentru Dani Carvajal. Foto: Imago Mesajul superb al galeriei Madridului pentru Dani Carvajal. Foto: Imago
Mesajul superb al galeriei Madridului pentru Dani Carvajal. Foto: Imago

În tribune, un banner întins pe multe sectoare: „Visul unui copil. Triumful unei legende”. O imagine cu el, tânăr, alături de Alfredo Di Stefano, în ziua când s-a pus piatra de temelie a centrului sportiv al lui Real de la Valdebebas, și-a amintit Marca.com.

Dani aplauda, spectatorii scandau: „Carvajal, te iubim!”.

451 de meciuri
a jucat Dani Carvajal la Real Madrid, pentru care a marcat 14 goluri. Are 52 de selecții și un gol pentru naționala Spaniei

Și despărțirea de David Alaba

După meci, primul omagiat a fost David Alaba. Austriacul, 33 de ani, s-a despărțit și el de Real Madrid, după cinci sezoane și nouă trofee.

Vă mulțumesc foarte mult pentru tot. Mai ales pentru perioada dificilă cu accidentarea la genunchi. Vă mulțumesc foarte mult, sincer. Real Madrid va fi mereu în inima mea! David Alaba

Știa că urmează colegul său care însemna mult mai mult pentru Real.

„Haideți să sărbătorim pe cineva incredibil: Daniel Carvajal!”.

Dani Carvajal, către familie: „Ați adus lumină în întuneric”

Dani a vorbit în lacrimi. Le-a mulțumit fanilor, colegilor, foștilor coechipieri, familiei și președintelui Florentino Perez.

Mulțumesc familiei pentru tot sprijinul oferit încă din copilărie. Pentru tot ajutorul în acești ultimi doi ani foarte dificili. Pentru că ați adus lumină în întuneric Dani Carvajal

Mesajul pentru viitor: „Aceasta este Real Madrid și vom câștiga din nou”.

Mesajul pentru eternitate: „Ieri, azi și întotdeauna, Hala Madrid!”.

Vreau doar să vă amintiți de mine cu mândrie pentru că am dat totul pentru acest tricou Dani Carvajal

A fost luat pe brațe și aruncat spre cerul „Bernabeu”. Toți jucătorii blancos aveau numele său pe tricouri. Și numărul 2.

Citește și

CM 2030 cu 64 de echipe? Ce se va întâmpla cu proiectul gigantic propus pentru viitorul Campionat Mondial
Campionatul Mondial
08:58
CM 2030 cu 64 de echipe? Ce se va întâmpla cu proiectul gigantic propus pentru viitorul Campionat Mondial
Citește mai mult
CM 2030 cu 64 de echipe? Ce se va întâmpla cu proiectul gigantic propus pentru viitorul Campionat Mondial
Ce face Pep după 10 ani la City! Guardiola a spus ce decizie a luat în urma despărțirii de Manchester
Campionate
15:10
Ce face Pep după 10 ani la City! Guardiola a spus ce decizie a luat în urma despărțirii de Manchester
Citește mai mult
Ce face Pep după 10 ani la City! Guardiola a spus ce decizie a luat în urma despărțirii de Manchester

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Top 10 destinații ieftine din Europa. Un oraș din România, în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț
Top 10 destinații ieftine din Europa. Un oraș din România, în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț
Top 10 destinații ieftine din Europa. Un oraș din România, în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț
Real Madrid spania despartire dani carvajal laliga
Știrile zilei din sport
Echipa, de două ori cât orașul! Performanță remarcabilă a Universității, dincolo de event: spectatori pe stadion de două ori mai mulți decât populația Craiovei
Superliga
14:20
Echipa, de două ori cât orașul! Performanță remarcabilă a Universității, dincolo de event: spectatori pe stadion de două ori mai mulți decât populația Craiovei
Citește mai mult
Echipa, de două ori cât orașul! Performanță remarcabilă a Universității, dincolo de event: spectatori pe stadion de două ori mai mulți decât populația Craiovei
Șoc în Spania, înainte de CM 2026! Niciun jucător de la Real Madrid nu a prins lista lui Luis de la Fuente!
Campionatul Mondial
14:07
Șoc în Spania, înainte de CM 2026! Niciun jucător de la Real Madrid nu a prins lista lui Luis de la Fuente!
Citește mai mult
Șoc în Spania, înainte de CM 2026! Niciun jucător de la Real Madrid nu a prins lista lui Luis de la Fuente!
Surpriză de proporții pe piața media! Digi și Prima au pierdut drepturile de televizare pentru Europa League și Conference! Cine le-a achiziționat
Media
12:00
Surpriză de proporții pe piața media! Digi și Prima au pierdut drepturile de televizare pentru Europa League și Conference! Cine le-a achiziționat
Citește mai mult
Surpriză de proporții pe piața media! Digi și Prima au pierdut drepturile de televizare pentru Europa League și Conference! Cine le-a achiziționat
„Am primit poza asta la 8 dimineața” Marta Kostyuk a scos telefonul și a șocat la Roland Garros: „Dacă racheta lovea, nu aș mai fi avut mamă și soră”
Tenis
12:39
„Am primit poza asta la 8 dimineața” Marta Kostyuk a scos telefonul și a șocat la Roland Garros: „Dacă racheta lovea, nu aș mai fi avut mamă și soră”
Citește mai mult
„Am primit poza asta la 8 dimineața” Marta Kostyuk a scos telefonul și a șocat la Roland Garros: „Dacă racheta lovea, nu aș mai fi avut mamă și soră”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:07
„Am rămas șocat” Iuliu Mureșan a reacționat după ieșirea grosolană a lui Daniel Pancu: „E alt om, e transformat, mi-e greu să-l recunosc!”
„Am rămas șocat” Iuliu Mureșan a reacționat după ieșirea grosolană a lui Daniel Pancu: „E alt om, e transformat, mi-e greu să-l recunosc!”
17:08
Cristian Geambașu Mungiu n-a șutat la poartă
Cristian Geambașu Mungiu n-a șutat la poartă
16:27
Rapid s-a înțeles cu Pancu Victor Angelescu a confirmat acordul: „99%” » Antrenorul a reacționat imediat: „Nu știu cum se termină”
Rapid s-a înțeles cu Pancu Victor Angelescu a confirmat acordul: „99%” » Antrenorul a reacționat imediat: „Nu știu cum se termină”
17:03
„Drăgușin a fost extraordinar” De Zerbi l-a lăudat pe fundașul român, deși i-a oferit câteva minute în ultimele șapte meciuri
„Drăgușin a fost extraordinar” De Zerbi l-a lăudat pe fundașul român, deși i-a oferit  câteva minute în ultimele șapte meciuri
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Top stiri
El rămâne veteranul Ligii 1 Topul longevității în România, după retragerea lui Ciprian Deac și despărțirea lui Seto de FC Argeș
Superliga
12:36
El rămâne veteranul Ligii 1 Topul longevității în România, după retragerea lui Ciprian Deac și despărțirea lui Seto de FC Argeș
Citește mai mult
El rămâne veteranul Ligii 1 Topul longevității în România, după retragerea lui Ciprian Deac și despărțirea lui Seto de FC Argeș
„Olimpiada Steroizilor”, un eșec Un singur record mondial a fost doborât la evenimentul finanțat de fiul lui Donald Trump. Anunțul organizatorilor
Alte sporturi
12:21
„Olimpiada Steroizilor”, un eșec Un singur record mondial a fost doborât la evenimentul finanțat de fiul lui Donald Trump. Anunțul organizatorilor
Citește mai mult
„Olimpiada Steroizilor”, un eșec Un singur record mondial a fost doborât la evenimentul finanțat de fiul lui Donald Trump. Anunțul organizatorilor
AC Milan, colaps total! Rossonerii au ratat calificarea în Champions League! Urmează schimbări majore la club! Ibrahimovic, escortat de furia fanilor!
Campionate
10:41
AC Milan, colaps total! Rossonerii au ratat calificarea în Champions League! Urmează schimbări majore la club! Ibrahimovic, escortat de furia fanilor!
Citește mai mult
AC Milan, colaps total! Rossonerii au ratat calificarea în Champions League! Urmează schimbări majore la club! Ibrahimovic, escortat de furia fanilor!
VIDEO | Luptă strânsă pentru numele noului parc din Sectorul 4 și patinoarului Berceni Arena. Au rămas câteva ore pentru vot. Favoritul lui Băluță este fruntaș
B365
24.05
VIDEO | Luptă strânsă pentru numele noului parc din Sectorul 4 și patinoarului Berceni Arena. Au rămas câteva ore pentru vot. Favoritul lui Băluță este fruntaș
Citește mai mult
VIDEO | Luptă strânsă pentru numele noului parc din Sectorul 4 și patinoarului Berceni Arena. Au rămas câteva ore pentru vot. Favoritul lui Băluță este fruntaș

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 21 rapid 20 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
25.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share