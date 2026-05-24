Ultimul meci pe „Bernabeu” FOTO: Dani Carvajal, mesaj emoționant pe teren, după 13 ani la Real Madrid

Dani Carvajal, 34 de ani, 13 la Real Madrid, cu 6 Ligi ale Campionilor câștigate. Finalul unui campion blanco.

Gardă de onoare, îmbrățișări și multe lacrimi la despărțirea căpitanului de universul Real.

Dani Carvajal nu se retrage însă din fotbal. Așteaptă ultimul club al carierei.

Dani Carvajal este parte din istoria lui Real Madrid. Crescut zece ani la academia clubului blanco, a fost vândut cu 5 milioane de euro la Leverkusen în 2012, când avea doar 20 de ani.

Răscumpărat aproape imediat, în 2013, cu 6,5 milioane, fundașul dreapta nu s-a mai despărțit 13 ani de „Santiago Bernabeu”.

26 de trofee a cucerit Dani Carvajal în 13 ani la Real Madrid, inclusiv 6 Ligi ale Campionilor. A fost campion european în 2024 cu Spania

Dani Carvajal la Real Madrid: „Visul unui copil. Triumful unei legende”

Sâmbătă seară, a fost finalul. Ultimul său meci la Real, 4-2 cu Athletic Bilbao. Nu și sfârșitul carierei.

În minutul 82, la 3-1, apărătorul a fost înlocuit cu Manu Serrano (22 de ani).

Ovaționat de întregul stadion și atunci, în timpul partidei, jucătorii celor două echipe i-au făcut „gardă de onoare”.

GRACIAS

THANK YOU

DANKE

MERCI

GRAZIE pic.twitter.com/FSQHVHTawj — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 23, 2026

I-a îmbrățișat pe toți, a așezat banderola de căpitan pe brațul uruguayanului Fede Valverde și a părăsit terenul în lacrimi.

Mesajul superb al galeriei Madridului pentru Dani Carvajal. Foto: Imago

În tribune, un banner întins pe multe sectoare: „Visul unui copil. Triumful unei legende”. O imagine cu el, tânăr, alături de Alfredo Di Stefano, în ziua când s-a pus piatra de temelie a centrului sportiv al lui Real de la Valdebebas, și-a amintit Marca.com.

Dani aplauda, spectatorii scandau: „Carvajal, te iubim!”.

451 de meciuri a jucat Dani Carvajal la Real Madrid, pentru care a marcat 14 goluri. Are 52 de selecții și un gol pentru naționala Spaniei

Și despărțirea de David Alaba

După meci, primul omagiat a fost David Alaba. Austriacul, 33 de ani, s-a despărțit și el de Real Madrid, după cinci sezoane și nouă trofee.

Vă mulțumesc foarte mult pentru tot. Mai ales pentru perioada dificilă cu accidentarea la genunchi. Vă mulțumesc foarte mult, sincer. Real Madrid va fi mereu în inima mea! David Alaba

Știa că urmează colegul său care însemna mult mai mult pentru Real.

„Haideți să sărbătorim pe cineva incredibil: Daniel Carvajal!”.

Dani Carvajal, către familie: „Ați adus lumină în întuneric”

Dani a vorbit în lacrimi. Le-a mulțumit fanilor, colegilor, foștilor coechipieri, familiei și președintelui Florentino Perez.

Mulțumesc familiei pentru tot sprijinul oferit încă din copilărie. Pentru tot ajutorul în acești ultimi doi ani foarte dificili. Pentru că ați adus lumină în întuneric Dani Carvajal

Mesajul pentru viitor: „Aceasta este Real Madrid și vom câștiga din nou”.

El discurso completo de Dani Carvajal en su despedida.



LLORAMOS TODOS 😭😭💔💔pic.twitter.com/z3wUzX0TYQ — (fan) REAL MADRID DATA 🤍 (@_reyyblanco_) May 23, 2026

Mesajul pentru eternitate: „Ieri, azi și întotdeauna, Hala Madrid!”.

Vreau doar să vă amintiți de mine cu mândrie pentru că am dat totul pentru acest tricou Dani Carvajal

A fost luat pe brațe și aruncat spre cerul „Bernabeu”. Toți jucătorii blancos aveau numele său pe tricouri. Și numărul 2.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport