„Durere, moarte, distrugere” Kievul, ținta altui atac al Rusiei cu drone și rachete. Morți și răniți. Reacția campioanei Ucrainei

Shakhtar, mesaj dur după ce capitala Ucrainei a fost lovită violent de Rusia azi-noapte.

Patru persoane și-au pierdut viața, peste 50 de răniți în atacul asupra Kievului.

Ziua 1.551 de război în Ucraina. Alt atac devastator al Rusiei asupra Kievului.

Duminică dimineață, după ora 01:00, o ploaie de rachete și drone a lovit capitala.

Klitschko, după atacul asupra Kievului: „O noapte teribilă”. Avertismentul lui Zelenski

Vitali Klitschko, fostul mare boxer, primarul orașului, a anunțat că peste 40 de locații au fost atinse, inclusiv clădiri rezidențiale și școli: „O noapte teribilă”.

Consecințele atacului rusesc asupra Kievului. Foto: Imago

Patru persoane au fost ucise, peste 50 rănite, inclusiv trei copii, potrivit BBC.

Președintele Volodimir Zelenski anunțase acest atac.

Our intelligence services reported receiving data, including from American and European partners, about Russia preparing a strike with the Oreshnik missile. We are verifying this information.



We are seeing signs of preparation for a combined strike on Ukrainian territory,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2026

A avertizat că este posibil să lanseze și rachete Oreshnik (ceea ce nu s-a confirmat deocamdată), despre care se spune că depășesc de 10 ori viteza sunetului și nu pot fi interceptate.

Dacă Rusiei i se permite să distrugă vieți la o asemenea scară, atunci niciun acord nu va împiedica alte regimuri similare, construite pe ură, să comită agresiuni și atacuri. Contăm pe un răspuns din partea lumii, pe un răspuns care nu este post factum, ci preventiv. Trebuie pusă presiune asupra Moscovei pentru a nu extinde războiul Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei

Mesajul lui Shakhtar: „Rusia și-a arătat fața de stat terorist”

Shakhtar a postat un mesaj pe social media. „Zeci de răniți, morți, pagube semnificative aduse infrastructurii civile…

Femeie în vârstă, ieșită pe stradă după atac. Foto: Imago

Rusia și-a arătat încă o dată adevărata față. Fața unui stat terorist care aduce zilnic durere, moarte, distrugere”.

Președintele rus Vladimir Putin promisese o ripostă după ce a acuzat Ucraina de un atac cu 18 victime asupra unui cămin studențesc din orașul Starobilsk, vineri, în zona ucraineană ocupată de Rusia.

Ucraina a susținut că a lovit o unitate militară de elită.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport