CM 2030 cu 64 de echipe? Ce se va întâmpla cu proiectul gigantic propus pentru viitorul Campionat Mondial
Gianni Infantino și trofeul mondial. Foto: Imago
Campionatul Mondial

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 24.05.2026, ora 08:58
alt-text Actualizat: 24.05.2026, ora 08:58
  • Campionatul Mondial de peste patru ani, ediția centenară, cu 64 de participante, a fost cererea Uruguayului pentru președintele FIFA, Gianni Infantino. Ce decizie se va lua.

Un Mondial cu 48 de naționale, așa cum va fi acum în premieră, deja este prea mare.

16 echipe, 40 de meciuri și peste o săptămână în plus față de turneele precedente!

19 zile
au mai rămas până când începe CM 2026 (11 iunie - 19 iulie), organizat în SUA, Canada și Mexic

Mondial în șase țări în 2030. Pe trei continente!

Peste patru ani, competiția va fi găzduită între 8 iunie și 21 iulie 2030 de trei țări, Maroc, Spania și Portugalia.

Viitorul Mondial și sloganul „Yalla Vamos 2030", pe stadionul Da Luz, la Lisabona. Foto: Imago
Iar primele trei partide se vor juca în Argentina, Paraguay și Uruguay, pentru a celebra ediția centenară, prima desfășurându-se în Uruguay, în 1930. Va fi un Mondial pe trei continente!

CM 2030 cu 64 de echipe nu va depăși faza de idee. Majoritatea se opune

În martie 2025, unul dintre colegii lui Răzvan Burleanu din Consiliul FIFA a făcut o propunere stupefiantă.

Ignacio Alonso, președintele federației uruguayene, i-a propus lui Gianni Infantino un Mondial gigantic, cu 64 de echipe. Dublu față de CM 2022!

Ceea ce ar însemna o întrecere de minimum șase săptămâni.

Marca susține acum că acest proiect nu va depăși faza de idee. UEFA se opune vehement, dar nici reprezentanții altor confederații, inclusiv din America de Sud (CONMEBOL), nu vor un asemenea turneu.

Cu atât mai puțin Asociația internațională a fotbaliștilor profesioniști. FIFPro contestă de mult timp planurile de extindere, a protestat și împotriva Mondialului cu 48 de participante. Nu va accepta niciodată 16 echipe în plus.

