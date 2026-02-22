 Prime pentru play-off   Dani Coman promite bonusuri pentru jucătorii lui FC Argeș, la meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia
FC Argeș FOTO: Sport Pictures
Prime pentru play-off Dani Coman promite bonusuri pentru jucătorii lui FC Argeș, la meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia

Publicat: 22.02.2026, ora 23:33
  • Dani Coman (46 de ani), președintele lui FC Argeș, a anunțat că jucătorii formației piteștene vor avea prime la meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia.

Imediat după meciul cu Farul Constanța, partidă câștigată de FC Argeș cu 1-0, conducătorul a vorbit despre victoria cu „marinarii”, dar și despre ce va urma pentru formația sa.

Dani Coman a promis prime la meciurile cu Unirea Slobozia și Dinamo

La finalul partidei de la Mioveni, Dani Coman a declarat:

„I-am anunțat de prima de joc (n.r. după meci), dar probabil nu a fost pe placul lor.

Pe mine mă interesează mai puțin, mă interesează cele două meciuri rămase, plus cel de Cupă.

Le-am promis niște prime mai mari la meciurile cu Dinamo și Slobozia, dar astăzi nu. Azi au muncit pentru ei și pentru suporteri, pentru un loc pe care îl merită”, a declarat Dani Coman, conform digisport.ro.

Dani Coman, despre meciul cu Farul: „Dacă mai am două meciuri ca cel de azi...”

Președintele lui FC Argeș a vorbit și despre victoria cu Farul, rezultat care îi apropie și mai mult pe piteșteni de locurile de play-off.

„Dacă mai am două meciuri ca cel de azi, nu știu dacă văd tot play-off-ul.

E greu din tribună. Am jucat fotbal, știu ce înseamnă. Dar nu se compară. Stresul din postura de conducător nu se compară cu nimic.

E adevărat, e și satisfacție, o echipă promovată cu 46 de puncte. Înseamnă că ne-am făcut treaba foarte bine”, a mai spus Dani Coman.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru
La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru
La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru
