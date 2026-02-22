Dani Coman (46 de ani), președintele lui FC Argeș, a anunțat că jucătorii formației piteștene vor avea prime la meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia.

Imediat după meciul cu Farul Constanța, partidă câștigată de FC Argeș cu 1-0, conducătorul a vorbit despre victoria cu „marinarii”, dar și despre ce va urma pentru formația sa.

Dani Coman a promis prime la meciurile cu Unirea Slobozia și Dinamo

La finalul partidei de la Mioveni, Dani Coman a declarat:

„I-am anunțat de prima de joc (n.r. după meci), dar probabil nu a fost pe placul lor.

Pe mine mă interesează mai puțin, mă interesează cele două meciuri rămase, plus cel de Cupă.

Le-am promis niște prime mai mari la meciurile cu Dinamo și Slobozia, dar astăzi nu. Azi au muncit pentru ei și pentru suporteri, pentru un loc pe care îl merită”, a declarat Dani Coman, conform digisport.ro.

Dani Coman, despre meciul cu Farul: „Dacă mai am două meciuri ca cel de azi...”

Președintele lui FC Argeș a vorbit și despre victoria cu Farul, rezultat care îi apropie și mai mult pe piteșteni de locurile de play-off.

„Dacă mai am două meciuri ca cel de azi, nu știu dacă văd tot play-off-ul.

E greu din tribună. Am jucat fotbal, știu ce înseamnă. Dar nu se compară. Stresul din postura de conducător nu se compară cu nimic.

E adevărat, e și satisfacție, o echipă promovată cu 46 de puncte. Înseamnă că ne-am făcut treaba foarte bine”, a mai spus Dani Coman.

