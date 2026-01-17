„Nu suntem o echipă mică”  Dani Coman îi răspunde lui Gigi Becali, după victoria obținută de FC Argeș cu FCSB: „Suntem buni” +14 foto
Foto: Iosif Popescu
Superliga

„Nu suntem o echipă mică” Dani Coman îi răspunde lui Gigi Becali, după victoria obținută de FC Argeș cu FCSB: „Suntem buni”

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , George Neagu
alt-text Publicat: 17.01.2026, ora 09:58
alt-text Actualizat: 17.01.2026, ora 17:00
  • FC Argeș - FCSB 1-0. Dani Coman (46 de ani), președintele piteștenilor, i-a dat replica lui Gigi Becali (67 de ani), după ce patronul FCSB a declarat că echipele mici trebuie spulberate.

După eșecul cu FC Argeș, FCSB rămâne pe locul 9 al clasamentului, la 6 puncte în spatele echipei antrenate de Bogdan Andone.

FC Argeș - FCSB 1-0. Dani Coman: „Nu suntem o echipă mică”

Întrebat dacă jucătorii săi au fost motivați de declarațiile lui Gigi Becali, Dani Coman, președintele clubului FC Argeș, a răspuns:

„Nu i-am motivat cu declarația domnului Becali, care a spus că echipele mici trebuie spulberate, pentru că noi nu suntem o echipă mică. Suntem FC Argeș și avem o istorie.

Nu ne-am simțit vizați sub nicio formă. Suntem o echipă bună, am demonstrat-o și o vom demonstra în continuare.

Toți sunt jucătorii mei. Pentru mine sunt cei mai buni, sunt cei mai frumoși. Atunci când merită, îi laud. Atunci când nu sunt mulțumit de ei, îi cert”, a declarat Dani Coman.

Dani Coman: „Noi ne-am făcut datoria”

Dani Coman a vorbit și despre rezultatul de la Mioveni, care trebuie continuat cu o victorie în etapa viitoare, împotriva celor de la Metaloglobus.

„Noi ne-am făcut datoria așa cum am promis tuturor. Facem tot ce depinde de noi pentru ca terenul să arate foarte bine, a arătat foarte bine.

Am întâlnit o echipă foarte bună, dar ne-am făcut datoria așa cum am făcut-o de fiecare dată. Am câștigat șase puncte contra lor, ceea ce ne bucură foarte mult.

Așa cum le-am spus și jucătorilor, nu are nicio valoare victoria din această seară, dacă nu vom câștiga meciul următor de la Metaloglobus.

Este o victorie importantă, dar, repet, trebuie dublată cu victoria de la Metaloglobus. Altfel, nu are nicio valoare. Multă lume ne vedea deja o echipă care se luptă cu șanse pentru evitarea retrogradării”, a continuat Dani Coman.

Întrebat care e secretul rezultatelor foarte bune ale celor de la FC Argeș, oficialul clubului a spus:

„Multă muncă, seriozitate, corectitudine, o organizare foarte bună, o pregătire foarte bună din partea staffului tehnic și nu putem avea decât rezultate bune”.

VIDEO. Golul marcat de Yanis Pîrvu în FC Argeș - FCSB 1-0

Dani Coman a vorbit și despre Claudiu Micovschi, noul transfer al clubului, care a jucat 34 de minute în partida cu FCSB.

„E o achiziție foarte bună pentru noi, atât Micovschi cât și Emmers sunt o achiziție bună. Doi jucători pe care îi cunoșteam, doi jucători buni, doi jucători care ne vor ajuta cu siguranță să ne îndeplinim obiectivele din acest an.

Până la vară nu se mai vinde niciun jucător de la FC Argeș, indiferent de preț”.

Golul marcat de Yanis Pîrvu în partida FC Argeș - FCSB, în runda #22 din Superliga. Foto: Captură, Prima Sport
Golul marcat de Yanis Pîrvu în partida FC Argeș - FCSB, în runda #22 din Superliga. Foto: Captură, Prima Sport

Galerie foto (14 imagini)

Golul marcat de Yanis Pîrvu în partida FC Argeș - FCSB, în runda #22 din Superliga. Foto: Captură, Prima Sport Golul marcat de Yanis Pîrvu în partida FC Argeș - FCSB, în runda #22 din Superliga. Foto: Captură, Prima Sport Golul marcat de Yanis Pîrvu în partida FC Argeș - FCSB, în runda #22 din Superliga. Foto: Captură, Prima Sport Golul marcat de Yanis Pîrvu în partida FC Argeș - FCSB, în runda #22 din Superliga. Foto: Captură, Prima Sport Golul marcat de Yanis Pîrvu în partida FC Argeș - FCSB, în runda #22 din Superliga. Foto: Captură, Prima Sport
+14 Foto
labels.photo-gallery

FC Argeș s-a impus prin golul reușit de Yanis Pîrvu din minutul 28, după o greșeală mare a celor de la FCSB.

Vlad Chiricheș a pierdut balonul la mijlocul terenului, iar piteștenii au construit un contraatac perfect, încheiat cu golul tânărului atacant. Robert Moldoveanu a fost cel care i-a pasat decisiv lui Pîrvu.

Dani Coman liga 1 fc arges fcsb
