FC Argeș – FCSB. Yanis Pîrvu (18 ani), extrema piteștenilor, a deschis scorul în partida cu roș-albaștrii.

Mingea a fost pierdută de FCSB în faza premergătoare golului, după o neînțelegere între experimentatul Vlad Chiricheș (36 de ani) și de tânărul Mihai Toma (18 ani).

Chiricheș a prins un loc în primul „11” după plecarea lui Adrian Șut la Al-Ain, în Emiratele Arabe Unite.

FC Argeș - FCSB. Yanis Pîrvu deschide scorul după o eroare a roș-albaștrilor la mijlocul terenului

În minutul 28, Mihai Toma a trimis o pasă slabă către Chiricheș, la mijlocul terenului. Fostul jucător de la Napoli nu a calculat corect momentul preluării, astfel că mingea a fost deviată înainte să ajungă la el.

Balonul a ajuns la Robert Moldoveanu, care l-a lansat pe Pîrvu, iar tânărul jucător a trimis un șut plasat perfect.

Mingea a lovit bara și a intrat în poartă.

Yanis Pîrvu a marcat al doilea gol al său în Superliga în acest sezon, după reușita din meciul câștigat cu 3-2 în fața celor de la Csikszereda, pe 2 august.

