Rapid s-a despărțit de Micovschi Fotbalistul rămâne în Liga 1 și a fost deja prezentat la noua sa echipă: „Am trăit momente speciale”

Rapid a anunțat oficial despărțirea de Claudiu Micovschi (26 de ani).

Extrema stângă își va continua cariera tot în Liga 1, la FC Argeș.

Rapid și FC Argeș au ajuns la un acord pentru transferul lui Claudiu Micovschi, jucător sosit în Giulești în vara anului 2023 de la UTA Arad.

Rapid a anunțat despărțirea de Claudiu Micovschi

Anunțul a fost făcut de giuleșteni prin intermediul rețelelor de socializare.

Aceștia nu au dezvăluit suma plătită de piteșteni pe fotbalistul în vârstă de 26 de ani, dar au ținut să precizeze că Rapid a păstrat și procente în cazul unui viitor transfer.

„Mulțumi Mico. Claudiu Micovschi își continuă cariera la FC Argeș. Mijlocașul de 26 de ani a fost cedat definitiv piteștenilor în schimbul unei sume de transfer, iar Rapid va păstra procente dintr-o eventuală mutare viitoare.

Sosit în Giulești în vara anului 2023, a fost împrumutat în primul sezon la UTA Arad. Revenit apoi la Rapid, Claudiu a purtat tricoul vișiniu timp de un sezon și jumătate, perioadă în care a bifat 41 de meciuri.

Îi mulțumim lui Micovschi pentru tot efortul depus în tricoul Rapidului și îi urăm mult succes în carieră!

Multă baftă, Mico!” se arată în comunicatul clubului de pe Facebook.

Extrema stângă a oferit și o primă reacție după despărțirea de Rapid:

„Rapid va rămâne mereu o parte importantă din cariera mea. Am trăit momente speciale aici, pe care le voi purta cu mine oriunde voi merge. Le mulțumesc colegilor, staff-ului și suporterilor pentru tot sprijinul.

Sper ca la finalul sezonului să vă bucurați de obiectivele îndeplinite!” a declarat Micovshi.

40 de meciuri a bifat Micovschi în tricoul Rapidului. A reușit doar două pase decisive.

Claudiu Micovschi, prezentat la FC Argeș

Piteștenii au anunțat că au semnat cu jucătorul pe site-ul oficial. Pentru FC Argeș, transferul lui Micovschi este al doilea din această perioadă de mercato, după cel al lui Xian Emmers (26 de ani) și el fost jucător la Rapid.

„FC Argeș continuă campania de întărire a lotului și anunță oficial transferul lui Claudiu Micovschi, sosit de la Rapid București.

Acesta a semnat un contract valabil pe două sezoane și jumătate cu FC Argeș, urmând ca Rapid să păstreze procente de la o posibilă vânzare ulterioară a jucătorului. Originar din Diosig, jud. Bihor, Claudiu (26 de ani) a început fotbalul la vârsta de 8 ani, la Phoenix Diosig.

Parcursul său a continuat la Dinamo Oradea și Luceafărul Oradea, de unde a făcut pasul spre fotbalul italian. A fost împrumutat inițial la Chievo, fiind ulterior achiziționat de Genoa. La gruparea «grifonilor», Micovschi s-a remarcat rapid, devenind căpitanul și golgheterul echipei Primavera.

Experiența sa în Italia a continuat prin împrumuturi la cluburi precum Avellino și Reggina, fiind ulterior transferat definitiv de Avellino. A mai evoluat și la Fidelis Andria.

În 2023, Micovschi a fost achiziționat de Rapid și trimis sub formă de împrumut la UTA. În tricoul arădenilor, acesta a impresionat prin evoluțiile sale, reușind să marcheze 9 goluri în 32 de meciuri, devenind astfel unul dintre cei mai eficienți jucători din campionat.

Ulterior, acesta a revenit la Rapid, club pentru care a bifat 41 de meciuri.

La nivel internațional, Claudiu a fost o prezență constantă la loturile de juniori ale României, evoluând pentru reprezentativele de la U15 până la U19, pentru care a adunat un total de 40 de selecții. Bun venit în Familia Vulturilor, Mico! Mult succes în tricoul alb-violet!”

350.000 de euro este cota lui Claudiu Micovschi, potrivit transfermark.ro

Fotbalistul în vârstă de 26 de ani ar putea debuta pentru FC Argeș în partida cu FCSB, de pe teren propriu.

Meciul cu care se reia sezonul din Liga 1 este programat vineri, cu începere de la ora 20:00, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

