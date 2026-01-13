Rapid s-a despărțit de Micovschi Fotbalistul rămâne în Liga 1 și a fost deja prezentat la noua sa echipă: „Am trăit momente speciale”
Claudiu Micovschi/ Foto: sporpictures.eu
Superliga

Rapid s-a despărțit de Micovschi Fotbalistul rămâne în Liga 1 și a fost deja prezentat la noua sa echipă: „Am trăit momente speciale”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.01.2026, ora 14:24
  • Rapid a anunțat oficial despărțirea de Claudiu Micovschi (26 de ani).
  • Extrema stângă își va continua cariera tot în Liga 1, la FC Argeș.

Rapid și FC Argeș au ajuns la un acord pentru transferul lui Claudiu Micovschi, jucător sosit în Giulești în vara anului 2023 de la UTA Arad.

„Ieșeam cu tata la șprițuri la 13 ani” Mario Iorgulescu, confesiune șocantă despre Gino Iorgulescu: „Beam împreună, mama nu dădea 3-4 zile de noi”
Citește și
„Ieșeam cu tata la șprițuri la 13 ani” Mario Iorgulescu, confesiune șocantă despre Gino Iorgulescu: „Beam împreună, mama nu dădea 3-4 zile de noi”
Citește mai mult
„Ieșeam cu tata la șprițuri la 13 ani” Mario Iorgulescu, confesiune șocantă despre Gino Iorgulescu: „Beam împreună, mama nu dădea 3-4 zile de noi”

Rapid a anunțat despărțirea de Claudiu Micovschi

Anunțul a fost făcut de giuleșteni prin intermediul rețelelor de socializare.

Aceștia nu au dezvăluit suma plătită de piteșteni pe fotbalistul în vârstă de 26 de ani, dar au ținut să precizeze că Rapid a păstrat și procente în cazul unui viitor transfer.

„Mulțumi Mico. Claudiu Micovschi își continuă cariera la FC Argeș. Mijlocașul de 26 de ani a fost cedat definitiv piteștenilor în schimbul unei sume de transfer, iar Rapid va păstra procente dintr-o eventuală mutare viitoare.

Sosit în Giulești în vara anului 2023, a fost împrumutat în primul sezon la UTA Arad. Revenit apoi la Rapid, Claudiu a purtat tricoul vișiniu timp de un sezon și jumătate, perioadă în care a bifat 41 de meciuri.

Îi mulțumim lui Micovschi pentru tot efortul depus în tricoul Rapidului și îi urăm mult succes în carieră!

Multă baftă, Mico!” se arată în comunicatul clubului de pe Facebook.

Extrema stângă a oferit și o primă reacție după despărțirea de Rapid:

„Rapid va rămâne mereu o parte importantă din cariera mea. Am trăit momente speciale aici, pe care le voi purta cu mine oriunde voi merge. Le mulțumesc colegilor, staff-ului și suporterilor pentru tot sprijinul.

Sper ca la finalul sezonului să vă bucurați de obiectivele îndeplinite!” a declarat Micovshi.

40 de meciuri
a bifat Micovschi în tricoul Rapidului. A reușit doar două pase decisive.

Claudiu Micovschi, prezentat la FC Argeș

Piteștenii au anunțat că au semnat cu jucătorul pe site-ul oficial. Pentru FC Argeș, transferul lui Micovschi este al doilea din această perioadă de mercato, după cel al lui Xian Emmers (26 de ani) și el fost jucător la Rapid.

„FC Argeș continuă campania de întărire a lotului și anunță oficial transferul lui Claudiu Micovschi, sosit de la Rapid București.

Acesta a semnat un contract valabil pe două sezoane și jumătate cu FC Argeș, urmând ca Rapid să păstreze procente de la o posibilă vânzare ulterioară a jucătorului. Originar din Diosig, jud. Bihor, Claudiu (26 de ani) a început fotbalul la vârsta de 8 ani, la Phoenix Diosig.

Parcursul său a continuat la Dinamo Oradea și Luceafărul Oradea, de unde a făcut pasul spre fotbalul italian. A fost împrumutat inițial la Chievo, fiind ulterior achiziționat de Genoa. La gruparea «grifonilor», Micovschi s-a remarcat rapid, devenind căpitanul și golgheterul echipei Primavera.

Experiența sa în Italia a continuat prin împrumuturi la cluburi precum Avellino și Reggina, fiind ulterior transferat definitiv de Avellino. A mai evoluat și la Fidelis Andria.

În 2023, Micovschi a fost achiziționat de Rapid și trimis sub formă de împrumut la UTA. În tricoul arădenilor, acesta a impresionat prin evoluțiile sale, reușind să marcheze 9 goluri în 32 de meciuri, devenind astfel unul dintre cei mai eficienți jucători din campionat.

Ulterior, acesta a revenit la Rapid, club pentru care a bifat 41 de meciuri.

La nivel internațional, Claudiu a fost o prezență constantă la loturile de juniori ale României, evoluând pentru reprezentativele de la U15 până la U19, pentru care a adunat un total de 40 de selecții. Bun venit în Familia Vulturilor, Mico! Mult succes în tricoul alb-violet!”

350.000 de euro
este cota lui Claudiu Micovschi, potrivit transfermark.ro

Fotbalistul în vârstă de 26 de ani ar putea debuta pentru FC Argeș în partida cu FCSB, de pe teren propriu.

  • Meciul cu care se reia sezonul din Liga 1 este programat vineri, cu începere de la ora 20:00, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Citește și

Moment aparte la Auckland Un jucător s-a tuns de unul singur în timpul meciului
Tenis
13:24
Moment aparte la Auckland Un jucător s-a tuns de unul singur în timpul meciului
Citește mai mult
Moment aparte la Auckland Un jucător s-a tuns de unul singur în timpul meciului
Pleacă și Hindrich? Unde ar putea ajunge portarul lui CFR Cluj în această iarnă
Superliga
22:24
Pleacă și Hindrich? Unde ar putea ajunge portarul lui CFR Cluj în această iarnă
Citește mai mult
Pleacă și Hindrich? Unde ar putea ajunge portarul lui CFR Cluj în această iarnă

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
transfer fc arges rapid superliga claudiu micovschi
Știrile zilei din sport
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
Superliga
17:04
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge
Citește mai mult
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Superliga
15:34
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Citește mai mult
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Nationala
17:20
Bilete speciale FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Citește mai mult
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Alte sporturi
10:59
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Citește mai mult
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:09
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene 
18:15
Angelescu va discuta cu fanii Președintele Rapidului vrea să-i împace pe ultrașii furioși: „O să avem o discuție” + Ce spune despre posibilitatea ca Dan Șucu să plece
Angelescu va discuta cu fanii Președintele Rapidului vrea să-i împace pe ultrașii furioși: „O să avem o discuție” + Ce spune despre posibilitatea ca Dan Șucu să plece
17:20
Bilete speciale FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
18:20
Daniel Pancu a tras linie Ce calcule face pentru a prinde play-off-ul cu CFR: „O mică minune”
Daniel Pancu a tras linie Ce calcule face pentru a prinde play-off-ul cu CFR:  „O mică minune”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Top stiri din sport
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Campionate
14:30
Orice pentru Messi Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Citește mai mult
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Superliga
13:21
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Citește mai mult
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Campionate
11:26
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Citește mai mult
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Cum a ajuns Mondialul o problemă pentru Antena 1 Televiziunea cu profit de 190 de milioane de euro în ultimii 6 ani a șocat la licitația la care a fost și Pro TV
Media
07:30
Cum a ajuns Mondialul o problemă pentru Antena 1 Televiziunea cu profit de 190 de milioane de euro în ultimii 6 ani a șocat la licitația la care a fost și Pro TV
Citește mai mult
Cum a ajuns Mondialul o problemă pentru Antena 1 Televiziunea cu profit de 190 de milioane de euro în ultimii 6 ani a șocat la licitația la care a fost și Pro TV

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 26 rapid 21 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
14.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share