„Fanii să nu jignească arbitrii!” Dani Coman, la ieșirea de la Comisia de Disciplină: „Îmi pare rău de Radu Petrescu, dar trebuie să înțeleagă”

Dani Coman (46 de ani), președintele clubului FC Argeș, a oferit primele declarații după ce a fost audiat de Comisia de Disciplină din cadrul FRF.

La finalul partidei dintre Petrolul și FC Argeș (2-1), Dani Coman a avut o ieșire nervoasă, susținând că „centralul” care a oficiat meciul ar trebui călcat în picioare.

Oficialul piteștenilor a fost nemulțumit de faptul că arbitrul Radu Petrescu a oprit jocul în timp ce Micovschi executa lovitura liberă din care Sierra a marcat.

Dani Coman: „Să ne concentrăm doar pentru cele trei meciuri care au mai rămas”

Dani Coman, președintele clubului FC Argeș, a oferit o primă reacție după ce a fost audiat de Comisia de Disciplină.

„Mi se pare absolut normal să am un punct de vedere. Le mulțumesc celor din Comisie că m-au acceptat. Mai departe nu vreau să discut.

Concentrarea mea și toată atenția va fi doar pentru meciurile care vor urma.

Și îi rog și pe jucători, și pe antrenori, și pe toți cei care sunt în familia noastră, a FC Argeșului, să ne concentrăm doar pe cele trei meciuri care au mai rămas din sezonul regulat (n.r. - cu Farul, Dinamo, Unirea Slobozia).

Este foarte ușor să ne concentrăm și asta îmi doresc. Să fim mai buni, să fim mai puternici, să ne antrenăm mai bine”, a declarat Dani Coman.

Dani Coman, apel către suporteri: „Să vină să încurajeze echipa”

Dani Coman a continuat și a făcut un apel către toți suporterii clubului FC Argeș.

„Iar prin intermediul dumneavoastră vreau să fac un apel și la suporteri.

Duminică, la meci (n.r. - cu Farul), să vină să încurajeze echipa, să încurajeze jucătorii. Să nu jignim Federația, să nu jignim niciun arbitru.

Să ne concentrăm doar pe echipa noastră și pe ajutorul pe care îl putem oferi noi jucătorilor. Nu pregătim nimic. O să am o discuție și cu Daniel Stanciu (n.r. - membru în staff-ul administrativ).

Îmi doresc doar ca oamenii să înțeleagă că avem nevoie de ei să încurajeze jucătorii. Nu să scandeze împotriva arbitrilor, a Federației sau a Comisiei Centrale a Arbitrilor. Eu am puterea necesară să mă descurc în orice situație.

Nu am nevoie de ajutorul nimănui. Le mulțumesc foarte mult tuturor celor care mi-au transmis mesaje, dar duminică avem nevoie de susținerea publicului doar pentru a ajuta echipa”.

Există transparență, iar mâine (n.r. - joi) veți afla mai multe. Dani Coman, președinte FC Argeș

Dani Coman, despre Radu Petrescu: „Mie îmi pare rău de el”

„Cu toții trebuie să ne asumăm greșelile pe care le facem, să suportăm consecințele.

(n.r. - despre arbitrul Radu Petrescu) Mie îmi pare rău de el. Îmi pare rău că are și el o familie, are și el părinți. Îmi pare rău de orice om. Dar trebuie să înțeleagă și ei că și noi muncim un an întreg, și noi avem familii, și noi avem copii.

Iar o greșeală, așa cum a făcut-o el, îți poate distruge un întreg club. Și munca de un an de zile. Antrenorii pot fi dați afară pentru că nu-și îndeplinesc un anumit obiectiv.

Sponsorii nu vor să mai investească într-un fotbal în care, așa cum spune foarte multă lume, citesc și eu din ceea ce am văzut în ultimele zile, rezultatele nu se decid întotdeauna pe teren, așa cum ne-am dori.

Dar haide să ne concentrăm doar pe jocurile cele trei pe care le avem”, a mai spus Dani Coman.

Despre lupta la play-off, Dani Coman a spus: „Da, putem intra, ne vom lupta și vom câștiga pe teren, așa cum am făcut-o și până acum. Avem trei jocuri, le vom câștiga și vom fi în play-off”.

Ce a spus Dani Coman la finalul meciului cu Petrolul Ploiești

Extrem de nervos la finalul partidei cu Petrolul, conducătorul a avut un discurs dur la adresa arbitrilor, spunând despre aceștia că ar trebui „bătuți și călcați în picioare”.

„Petrolul n-a reușit să ne bată. A reușit Radu Petrescu să ne învingă astăzi. Asta e marea problema. Nu că n-am jucat noi ceea ce a trebuit. Problema a fost că și-a bătut joc de noi și de munca noastră și nu e prima oară.

S-a întâmplat și la meciul cu UTA, am tăcut, n-am zis nimic. Și azi ne mirăm de ce se mai întâmplă ce s-a întâmplat cu Ganea, când l-a luat de gât pe arbitru.

Păi, știți ce merită ăștia? Că n-am făcut-o niciodată și tot timpul le-am luat apărarea, i-am protejat. Păi, merită bătuți și călcați în picioare, că își bat joc de munca noastră.

Măcar să ne spună: N-aveți voie în play-off și gata, ne oprim! Gata, jucăm în play-out, și gata! Dar măcar să ne spuneți să știm”, a declarat Dani Coman.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport