„Aveam nevoie de bani pentru spitalizare” Drama prin care a trecut Dani Coman și eforturile de a-și ajuta părinții: „Stăteam prin service-uri și apoi prin târguri”

Dani Coman (46 de ani), președintele lui FC Argeș, a vorbit despre greutățile prin care a trecut atunci când era adolescent.

Fostul portar de la Rapid și Astra Giurgiu a povestit problemele de sănătate cu care s-au confruntat părinții săi atunci când el avea 17-18 ani.

Dani Coman: „Aveam nevoie de bani pentru spitalizare”

Președintele celor de la FC Argeș a detaliat cum repara mașini, pe care le vindea ulterior în târguri pentru a câștiga banii necesari spitalizării părinților lui.

„Eram singurul care puteam aduce bani în casă. Jucam fotbal, mergeam după mașini prin străinătate, prin service-uri, să le repar, și știam toate târgurile din țară. Făceam asta de la 17-18 ani. Nu aveam permis de conducere.

Stăteam prin service-uri și apoi prin târguri, ca să vând mașini. Toată lumea mă cunoștea: «Hai să vedem ce mașini a mai adus fotbalistul». Mergeam cu băieții care aduceau mașini în Germania, Belgia, Olanda... Veneam cu mașini lovite.

Și toți banii pe care îi câștigam îi dădeam pentru a-mi ține părinții în spital. Tata a făcut un accident la box și, după aceea, mama a avut primul AVC. Trebuia să-i susțin.

Aveam nevoie de bani pentru spitalizare și medicamente și nu aveam, din fotbal nu câștigam bani. Trebuia să fac alte lucruri. Aveam nevoie și eu de ghete și de mănuși. Debutasem în prima ligă și tot vindeam mașini", a declarat Dani Coman, potrivit iamsport.ro.

Dani Coman: „Tatăl meu a făcut box”

Tatăl lui Dani Coman a decedat în urmă cu o lună, iar acum președintele lui FC Argeș a povestit despre cum se accidentase părintele său când era sportiv.

„Tatăl meu a făcut box. A fost foarte bun, a fost și foarte rău. La el nu conta că sunt 10, că sunt 20. Dacă trebuia să se bată cu ei, se bătea.

Nu exista număr la el. A avut un accident, s-a lovit la coloana vertebrală, și nu mai era cel care a fost, abia mai mergea”, a adăugat Dani Coman, conform sursei citate.

După ce s-a retras din fotbal, Dani Coman a fost președinte la Astra Giurgiu (2015-2021), Hermannstadt (2021-2022 și 2023-2024) și FC Argeș (2024-prezent).

277 de meciuri a jucat Dani Coman în cariera sa

