„De ce trebuia să facă asta?” Gesturile lui Baiaram de după gol l-au nemulțumit pe Rădoi + „Decarul” oltenilor, scos cu targa de pe teren

- U CRAIOVA - UNIREA SLOBOZIA. Ștefan Baiaram (22 de ani) a deschis scorul pentru olteni, iar gesturile sale la adresa suporterilor l-au nemulțumit pe Mirel Rădoi (44 de ani).
- Fotbalistul oltenilor a părăsit terenul cu probleme medicale, în minutul 78.
Fără gol în ultimele șase partide, Bairam a reluat excelent, cu capul, o centrare de pe partea stângă a lui Florin Ștefan, în minutul 35.
U CRAIOVA - UNIREA SLOBOZIA. Gesturile lui Baiaram l-au nemulțumit pe Rădoi
Imediat după reușita sa, atacantul lateral al formației din Bănie s-a îndreptat spre suporterii aflați la tribuna a doua.
Baiaram le-a făcut fanilor semn să tacă, și-a dus mâna spre numărul de pe tricou, iar apoi le-a bătut acestora obrazul.
Reluările TV l-au surprins pe Mirel Rădoi gesticulând în semn de nemulțumire față de gesturile făcute de jucătorul în vârstă de 22 de ani:
„De ce trebuia să facă asta?” s-a putut citi pe buzele tehnicianului.
Ștefan Baiaram, scos pe targă
În minutul 76 al confruntării, la scorul de 2-1 pentru Universitatea Craiova, Baiaram a rămas întins pe gazon, ținându-se cu mâna de gamba piciorului drept.
Decarul oltenilor a primit îngrijiri medicale, dar nu a mai putut continua partida, motiv pentru care a fost scos cu targa de pe gazon.
Veștile nu sunt bune pentru Craiova, în contextul în care formația lui Mirel Rădoi se pregătește pentru al doilea meci din grupa XXL a Conference League.
Joi, oltenii o vor întâlni pe Noah (Armenia), cu începere de la ora 22:00 pe stadionul „Ion Oblemenco”. Partida va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
În primul meci european, Craiova a pierdut, 0-2, în deplasare, cu Rakow.