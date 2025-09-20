Tragedie pentru Dani Coman Președintele lui FC Argeș și-a pierdut tatăl în mod neașteptat: „L-am vizitat acum 3 zile, avea o vitalitate incredibilă”
Tragedie pentru Dani Coman Președintele lui FC Argeș și-a pierdut tatăl în mod neașteptat: „L-am vizitat acum 3 zile, avea o vitalitate incredibilă”

alt-text Publicat: 20.09.2025, ora 11:27
  • Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, trece prin momente cumplite. Acesta și-a pierdut tatăl în mod total neașteptat.

Cristian Gentea, primarul Municipiului Pitești, a postat un mesaj de susținere pentru conducătorul formației din Trivale.

Tragedie pentru Dani Coman! Președintele lui FC Argeș și-a pierdut tatăl în mod neașteptat

După ce tatăl fostului portar de la echipa națională a decedat, Cristian Gentea, edilul din Pitești, a dorit să îi fie aproape și a postat un mesaj de susținere pe pagina personală de Facebook.

Tatăl lui Dani Coman trecuse printr-o operație de protezare a șoldului în urmă cu doar câteva zile. După intervenția chirurgicală acesta se simțea bine, vestea trecerii sale în neființă fiind cu atât mai tulburătoare.

De asemenea, Gentea a povestit și o parte din discuția pe care a avut-o cu acesta în urmă cu doar 3 zile, atunci când l-a vizitat la spital.

„Avea o vitalitate incredibilă”

„În dimineața asta am aflat o veste cutremurătoare, total neașteptată: Dani Coman, președintele nostru, și-a pierdut tatăl!

Spun total neașteptată, pentru că l-am cunoscut pe tatăl lui Dani în urmă cu trei zile, când l-am vizitat la Spitalul Județean.

Trecuse cu bine printr-o operație de protezare a soldului și, la nici 24 ore, avea o vitalitate incredibilă. Asta dovedea, încă o dată, profesionalismul medicilor de la ortopedie.

Mi-a vorbit continuu, mi-a făcut o analiză incredibilă a jucătorilor din Superligă! Și mi-a spus ceva ce nu voi uita niciodată: «I-am zis lui Dani că voi veghea ca 100 de ani de-acum înainte să nu se certe cu dumneavoastră. Iar după acești 100, voi veni eu și voi prelungi termenul!!!».

Din păcate, organismul i-a cedat, Dani Coman trece prin momente foarte grele, iar eu îi sunt alături și îi voi fi, indiferent unde ne vor duce drumurile în viitor.

Am vorbit cu Bogdan Andone și l-am rugat să le ceară băieților ca astăzi, cu U. Cluj, să joace cu gândul la președintele lor, care le-a fost mereu aproape. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească pe dl. Coman Sr!”, a transmis Cristian Gentea, pe Facebook.

Dani Coman despre tatăl său: „A avut un accident, s-a lovit la coloană”

„Tatăl meu a făcut box. A fost foarte bun, a fost și foarte rău. La el nu conta că sunt 10, că sunt 20. Dacă trebuia să se bată cu ei, se bătea. Nu exista număr la el.

A avut un accident, s-a lovit la coloana vertebrală, și nu mai era cel care a fost, abia mai mergea.

Și trebuia să merg mai departe. Aveam o soră mai mare, o aveam pe mama, pe tata, pe care trebuia să îl protejez.

E tatăl meu, am grijă de el și acum. Și de tata, și de mama, și de sora mea. Pentru că eu sunt singurul care puteam aduce bani în casă", povestea recent Dani Coman, conform iamsport.ro.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share