„TASE”-mania FCSB, așteptată cu multă căldură la Clinceni: jucătorii campioanei asaltați de juniorii lui Metaloglobus pentru poze și autografe

Metaloglobus și FCSB se întâlnesc astăzi, de la ora 20:30, într-un meci din Liga 1, etapa #13.

Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Autocarul echipei FCSB a fost primit cu mult interes la sosirea în Clinceni, acolo unde campioana întâlnește Metaloglobus.

Deși nu a fost vorba despre suporteri în adevăratul sens al cuvântului, micii fotbaliști ai clubului Metaloglobus s-au entuziasmat la intrarea „roș-albaștrilor”.

Îmbrăcați în echipamentul echipei gazdă, copiii de mingi și juniorii formației din Pantelimon i-au întâmpinat cu entuziasm pe jucătorii FCSB-ului, strigându-le numele și urmărindu-i pe teren în timpul inspecției gazonului.

La final, i-au asaltat pentru poze și autografe, dornici să plece acasă cu o amintire de neuitat.

„Tase” i-a cucerit

Cel mai căutat jucător a fost Florin Tănase, golgeterul FCSB-ului din acest sezon, care a fost înconjurat de zeci de puști încântați să îl cunoască și să plece acasă cu o amintire, fie că a fost o poza sau un autograf.

Golgeterul campioanei din acest sezon a stat preț de câteva minute bune pentru ca fiecare copil să fie mulțumit.

Și patronul Imad e fan FCSB

Nu este de mirare că atmosfera a fost una caldă pentru FCSB: patronul Metaloglobus, Imad Kassas, este un fan declarat al FCSB și un apropiat al lui Gigi Becali.

Omul de afaceri nu lipsește de la meciurile campioanei și a recunoscut în mai multe rânduri prietenia sa cu patronul roș-albaștrilor.

