„TASE”-mania FCSB, așteptată cu multă căldură la Clinceni: jucătorii campioanei asaltați de juniorii lui Metaloglobus pentru poze și autografe +22 foto
Copiii de mingi și juniorii formației din Pantelimon i-au întâmpinat cu entuziasm pe jucătorii FCSB-ului
„TASE”-mania FCSB, așteptată cu multă căldură la Clinceni: jucătorii campioanei asaltați de juniorii lui Metaloglobus pentru poze și autografe

Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Raed Krishan (foto)
Publicat: 18.10.2025, ora 19:27
Actualizat: 18.10.2025, ora 19:48
  • Metaloglobus și FCSB se întâlnesc astăzi, de la ora 20:30, într-un meci din Liga 1, etapa #13.
  • Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Autocarul echipei FCSB a fost primit cu mult interes la sosirea în Clinceni, acolo unde campioana întâlnește Metaloglobus.

Deși nu a fost vorba despre suporteri în adevăratul sens al cuvântului, micii fotbaliști ai clubului Metaloglobus s-au entuziasmat la intrarea „roș-albaștrilor”.

Îmbrăcați în echipamentul echipei gazdă, copiii de mingi și juniorii formației din Pantelimon i-au întâmpinat cu entuziasm pe jucătorii FCSB-ului, strigându-le numele și urmărindu-i pe teren în timpul inspecției gazonului.

La final, i-au asaltat pentru poze și autografe, dornici să plece acasă cu o amintire de neuitat.

„Tase” i-a cucerit

Cel mai căutat jucător a fost Florin Tănase, golgeterul FCSB-ului din acest sezon, care a fost înconjurat de zeci de puști încântați să îl cunoască și să plece acasă cu o amintire, fie că a fost o poza sau un autograf.

Golgeterul campioanei din acest sezon a stat preț de câteva minute bune pentru ca fiecare copil să fie mulțumit.

FCSB, așteptată cu multă căldură la Clinceni. FOTO GOLAZO (6).jpeg
FCSB, așteptată cu multă căldură la Clinceni. FOTO GOLAZO (6).jpeg

Și patronul Imad e fan FCSB

Nu este de mirare că atmosfera a fost una caldă pentru FCSB: patronul Metaloglobus, Imad Kassas, este un fan declarat al FCSB și un apropiat al lui Gigi Becali.

Omul de afaceri nu lipsește de la meciurile campioanei și a recunoscut în mai multe rânduri prietenia sa cu patronul roș-albaștrilor.

FCSB, așteptată cu multă căldură la Clinceni. FOTO GOLAZO (16).jpeg
FCSB, așteptată cu multă căldură la Clinceni. FOTO GOLAZO (16).jpeg

15:55
16:39
16:46
17:02
