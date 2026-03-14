Dani Coman/ Foto: Facebook @Fotbal Club Argeș Pitești
Superliga

„Nu întâmplător suntem în play-off” Dani Coman, după victoria prin care FC Argeș a urcat pe locul 2: „Știm unde putem ajunge”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 14.03.2026, ora 11:57
  • Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a vorbit despre victoria impresionantă cu liderul Universitatea Craiova, scor 1-0.
  • Oficialul piteștenilor a evitat să transforme succesul într-o declarație de forță în lupta pentru campionat.

Coman a subliniat că echipa sa își cunoaște limitele, însă compensează prin unitate, organizare și determinare.

U Craiova - FC Argeș 0-1. Dani Coman: „Nu întâmplător suntem în play-off

După victoria înregistrată în Bănie, FC Argeș a urcat pe locul al doilea al clasamentului, la două lungimi de trupa lui Filipe Coleho.

„Sunt fericit. Am întâlnit echipa de pe primul loc, o echipă foarte bună, care an de an se luptă la câştigarea campionatului. Am demonstrat şi noi că suntem o echipă în creştere, o echipă aşa cum ne dorim să fim, să creştem organic şi să avem rezultate.

Am demonstrat azi şi nu numai azi. Am câştigat şi la FCSB, şi la CFR Cluj, şi la Dinamo şi la Craiova. Înseamnă că nu întâmplător suntem în play-off.

Aşa cum am spus-o la începutul play-off-ului, fiecare meci îl vom trata la fel, adică la victorie, indiferent de adversar. Ne cunoaştem limitele, ştim ceea ce putem să facem, ştim unde putem ajunge.

Vom juca la victorie, chiar dacă trebuie să recunoaştem că întâlnim echipe mai bune din toate punctele de vedere, însă noi compensăm prin alte lucruri”, a declarat oficialul piteștenilor, conform primasport.ro.

U Craiova - FC Arges FOTO FB U Craiova (4).jpg
U Craiova - FC Arges FOTO FB U Craiova (4).jpg

Galerie foto (11 imagini)

U Craiova - FC Arges FOTO FB U Craiova (1).jpg U Craiova - FC Arges FOTO FB U Craiova (2).jpg U Craiova - FC Arges FOTO FB U Craiova (3).jpg U Craiova - FC Arges FOTO FB U Craiova (4).jpg U Craiova - FC Arges FOTO FB U Craiova (5).jpg
+11 Foto
labels.photo-gallery

Este pentru prima oară de când se joacă în acest format, din sezonul 2015/16, când echipa ce termină sezonul regulat pe locul 6 reușește să învingă liderul în prima etapă a play-off-ului.

„E extraordinar să câştigi pe Oblemenco contra Craiovei, echipa de pe primul loc. Asta arată că avem jucători de calitate, un grup unit, un staff tehnic care ştie să pregătească fiecare meci indiferent de adversar.

Din punctul meu de vedere, Craiova are cel mai bun lot. Este adevărat că au avut şi absenţe astăzi, dar şi noi am avut”, a mai spus Dani Coman.

VIDEO. Golul marcat de Adel Bettaieb în U Craiova - FC Argeș 0-1

Clasamentul în play-off:

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova130
2FC Argeș128
3Rapid028
4U Cluj027
5CFR Cluj027*
6Dinamo026
*️ - beneficiază de rotunjire

Universitatea Craiova Dani Coman liga 1 fc arges
Știrile zilei din sport
Echipe/Competiții

fcsb 80 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 38 rapid 49 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
15.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share