„Nu întâmplător suntem în play-off” Dani Coman, după victoria prin care FC Argeș a urcat pe locul 2: „Știm unde putem ajunge”

Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a vorbit despre victoria impresionantă cu liderul Universitatea Craiova, scor 1-0.

Oficialul piteștenilor a evitat să transforme succesul într-o declarație de forță în lupta pentru campionat.

Coman a subliniat că echipa sa își cunoaște limitele, însă compensează prin unitate, organizare și determinare.

U Craiova - FC Argeș 0-1 . Dani Coman: „Nu întâmplător suntem în play-off ”

După victoria înregistrată în Bănie, FC Argeș a urcat pe locul al doilea al clasamentului, la două lungimi de trupa lui Filipe Coleho.

„Sunt fericit. Am întâlnit echipa de pe primul loc, o echipă foarte bună, care an de an se luptă la câştigarea campionatului. Am demonstrat şi noi că suntem o echipă în creştere, o echipă aşa cum ne dorim să fim, să creştem organic şi să avem rezultate.

Am demonstrat azi şi nu numai azi. Am câştigat şi la FCSB, şi la CFR Cluj, şi la Dinamo şi la Craiova. Înseamnă că nu întâmplător suntem în play-off.

Aşa cum am spus-o la începutul play-off-ului, fiecare meci îl vom trata la fel, adică la victorie, indiferent de adversar. Ne cunoaştem limitele, ştim ceea ce putem să facem, ştim unde putem ajunge.

Vom juca la victorie, chiar dacă trebuie să recunoaştem că întâlnim echipe mai bune din toate punctele de vedere, însă noi compensăm prin alte lucruri”, a declarat oficialul piteștenilor, conform primasport.ro.

Este pentru prima oară de când se joacă în acest format, din sezonul 2015/16, când echipa ce termină sezonul regulat pe locul 6 reușește să învingă liderul în prima etapă a play-off-ului.

„E extraordinar să câştigi pe Oblemenco contra Craiovei, echipa de pe primul loc. Asta arată că avem jucători de calitate, un grup unit, un staff tehnic care ştie să pregătească fiecare meci indiferent de adversar.

Din punctul meu de vedere, Craiova are cel mai bun lot. Este adevărat că au avut şi absenţe astăzi, dar şi noi am avut”, a mai spus Dani Coman.

VIDEO. Golul marcat de Adel Bettaieb în U Craiova - FC Argeș 0-1

Clasamentul în play-off :

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 1 30 2 FC Argeș 1 28 3 Rapid 0 28 4 U Cluj 0 27 5 CFR Cluj 0 27* 6 Dinamo 0 26 *️ - beneficiază de rotunjire *️ - beneficiază de rotunjire

VIDEO: cele mai noi imagini din sport