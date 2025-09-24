Concurență pentru Gino Cine e oficialul din Liga 1 care vrea să candideze la președinția LPF: „Mi-am propus obiective mărețe”
Dani Coman
Concurență pentru Gino Cine e oficialul din Liga 1 care vrea să candideze la președinția LPF: „Mi-am propus obiective mărețe"

Ștefan Neda
24.09.2025, ora 18:57
  • Dani Coman (46 de ani), președintele lui FC Argeș, și-a anunțat intenția de a candida la următoarele alegeri pentru funcția de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.
  • Actualul președinte al LPF, Gino Iorgulescu, se află al treilea mandat, care se va încheia în 2027.

Dani Coman plănuiește să-și depună candidatura pentru șefia LPF, însă o decizie definitivă o va lua abia spre finalul mandatului actualului președinte.

Dani Coman vrea să candideze la șefia LPF

„Eu întotdeauna mi-am propus în viață obiective mărețe, indiferent că a fost în sport sau în alte lucruri pe care le-am făcut.

Vreau să candidez la Liga Profesionistă de Fotbal, dar, în același timp, și de fiecare dată am spus-o, alegerile vor fi peste 2 ani, trebuie să îl respectăm pe actualul președinte.

Nu vreau să discut absolut nimic despre ceea ce se întâmplă acolo, pentru că nu e normal. Nu ar fi corect față de domnul Gino Iorgulescu și față de oamenii pe care îi are în subordine. Și sunt oameni buni, capabili, la Ligă.

Ce va fi peste 2 ani? Vom vedea! Lucrurile se schimbă de la o zi la alta. Nu putem anticipa ce va fi. Dacă voi fi convins 100% că am șanse să câștig, dacă sunt 100% convins că pot aduce un plus fotbalului, da, probabil voi candida”, a declarat Dani Coman, potrivit gsp.ro.

În plus, oficialul piteștenilor a vorbit și despre ideile pe care le are, pentru eventual mandat la LPF.

Nu vreau să mă gândesc, pentru că și la LPF sunt foarte mulți băieți capabili. Ipotetic vorbind, dacă aș câștiga, este clar că ar rămâne foarte mulți de acolo! Dar mi-aș dori și eu să îmi aduc câțiva oameni capabili, câțiva oameni care să dezvolte fotbalul românesc. Nu mi-am format o echipă. Este adevărat că am în cap ceva și un plan de dezvoltare, mai multe idei, dar încă nu le-am pus în practică. Important este ca fotbalul românesc să se dezvolte, să se găsească soluții de finanțare și sunt foarte multe lucruri de dezvoltat. Dani Coman, președinte FC Argeș

Gino Iorgulescu, șanse pentru al patrulea mandat?

Iorgulescu a devenit președinte al LPF pentru prima dată în 2013. Al doilea mandat a urmat în perioada 2017-2022, iar pentru al treilea, 2022-2027, a fost ales cu unanimitate de voturi.

Deși există acum o regulă care impune maximum două mandate pentru un președinte, faptul că aceasta a intrat în vigoare pe parcursul celui de-al doilea mandat face ca numărătoarea în cazul actualului preșdinte să înceapă, de fapt, de la al treilea, susțin oficialii LPF, conform sursei citate.

