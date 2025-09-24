Marcel Răducanu (70 de ani), legenda Stelei și a lui Dortmund, a comentat retragerea lui Alexandru Mitriță de la echipa națională.

Fostul jucător al celor de la Universitatea Craiova și-a anunțat retragerea luni, printr-o scrisoare postată pe rețelele de socializare.

Răducanu crede că decizia lui Mitriță are legătură și cu modul în care a fost tratat de selecționerul naționalei.

Marcel Răducanu îl pune la zid pe Mircea Lucescu: „Bineînțeles că a greșit cu Mitriță!”

Fostul mare jucător al Stelei și al Borussiei Dortmund nu înțelege de ce Mitriță n-a primit mai multe minute, având în vedere evoluția sa foarte bună din sezonul precedent.

„Mitriță este un jucător foarte bun, care merita să joace. Eu zic că nu ne puteam permite să nu-l folosim. După părerea mea, bineînțeles că nea Mircea Lucescu a greșit! Doar îl știa de la Craiova, unde a fost cel mai bun. Știa că e mai dificil, că poate să facă probleme dacă nu joacă.

Atunci de ce-l mai chemi tocmai din China, dacă tot nu aveai de gând să joci cu el?! Alții nu joacă nimic, dar văd că tot sunt pe teren. Înțeleg că i-a reproșat lui Mitriță că nu face faza defensivă. Dar alții, d-alde cei doi Marini, ce fază fac?

Că tot Stanciu trebuie să recupereze, să dea și pase de gol, să tragă și la poartă. Da, poate că Mitriță nu se apără, dar, când are mingea, îți scoate din joc doi adversari. Are tupeu fotbalistic, intră în ei, în careu, scoate un penalty, finalizează.

Nu avem mulți ca el. Dar Mitriță are nevoie de jocuri, nu să-l bagi 10 minute. Ce să facă, să dea trei goluri?! Nu, e un jucător care trebuie să fie acceptat așa cum e, fiindcă poate face ce alții nu pot.

Nici noi n-am fost perfecți, aveam problemele noastre fiecare, dar ne-am înțeles, antrenorii au acceptat asta. Așa au funcționat lucrurile și am făcut treabă”, a declarat Marcel Răducanu, potrivit gsp.ro.

Marcel Răducanu: „Îmi pare rău că nu m-am retras după acel meci”

Fostul internațional română înțelege decizia lui Mitriță și compară situația acestuia cu cea în care se afla și el înainte să părăsească România.

„Și eu am decis să fug din România după ce, în aprilie 1981, nu m-au băgat să joc împotriva Angliei, pe Wembley. Era un vis, pe vremea aceea ajungeai rar să evoluezi pe asemenea stadioane. Marcasem împotriva lor la București, când i-am învins cu 2-1, și fusesem declarat jucătorul anului în țară.

Și totuși, Valentin Stănescu nu m-a trimis pe teren. M-a scos de trei ori la încălzire, iar asta e și mai greu de suportat pentru un jucător. Îmi pare rău că nu m-am retras și eu după acel meci, dar pe atunci era mai complicat. Am mai jucat cu Ungaria și cu Norvegia, iar apoi am fugit.

Așa că îl înțeleg pe Mitriță. Sper să nu regrete, cum a zis și Mircea Lucescu. Dar dacă omul a văzut că nu e jucător de bază, că nu e folosit la națională, normal că s-a decis să renunțe, după cele întâmplate cu Canada și cu Cipru”, a mai spus Răducanu.

18 selecții a bifat Marcel Răducanu la echipa națională, între 1979 și 1981, în care a reușit trei goluri

