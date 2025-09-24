„Îmi pare rău că n-am făcut la fel” Un nume uriaș îl pune la zid pe Lucescu după retragerea lui Mitriță: „A greșit! De ce îl mai chemi?” +9 foto
Alexandru Mitriță și Mircea Lucescu foto: Sport Pictures
Nationala

„Îmi pare rău că n-am făcut la fel” Un nume uriaș îl pune la zid pe Lucescu după retragerea lui Mitriță: „A greșit! De ce îl mai chemi?”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 24.09.2025, ora 17:47
alt-text Actualizat: 24.09.2025, ora 17:51
  • Marcel Răducanu (70 de ani), legenda Stelei și a lui Dortmund, a comentat retragerea lui Alexandru Mitriță de la echipa națională.
  • Fostul jucător al celor de la Universitatea Craiova și-a anunțat retragerea luni, printr-o scrisoare postată pe rețelele de socializare.

Răducanu crede că decizia lui Mitriță are legătură și cu modul în care a fost tratat de selecționerul naționalei.

Dinamo - Veszprem 27-30 „Dulăii” rămân fără victorie în Liga Campionilor după 3 meciuri
Citește și
Dinamo - Veszprem 27-30 „Dulăii” rămân fără victorie în Liga Campionilor după 3 meciuri
Citește mai mult
Dinamo - Veszprem 27-30 „Dulăii” rămân fără victorie în Liga Campionilor după 3 meciuri

Marcel Răducanu îl pune la zid pe Mircea Lucescu: „Bineînțeles că a greșit cu Mitriță!”

Fostul mare jucător al Stelei și al Borussiei Dortmund nu înțelege de ce Mitriță n-a primit mai multe minute, având în vedere evoluția sa foarte bună din sezonul precedent.

„Mitriță este un jucător foarte bun, care merita să joace. Eu zic că nu ne puteam permite să nu-l folosim. După părerea mea, bineînțeles că nea Mircea Lucescu a greșit! Doar îl știa de la Craiova, unde a fost cel mai bun. Știa că e mai dificil, că poate să facă probleme dacă nu joacă.

Atunci de ce-l mai chemi tocmai din China, dacă tot nu aveai de gând să joci cu el?! Alții nu joacă nimic, dar văd că tot sunt pe teren. Înțeleg că i-a reproșat lui Mitriță că nu face faza defensivă. Dar alții, d-alde cei doi Marini, ce fază fac?

Că tot Stanciu trebuie să recupereze, să dea și pase de gol, să tragă și la poartă. Da, poate că Mitriță nu se apără, dar, când are mingea, îți scoate din joc doi adversari. Are tupeu fotbalistic, intră în ei, în careu, scoate un penalty, finalizează.

Nu avem mulți ca el. Dar Mitriță are nevoie de jocuri, nu să-l bagi 10 minute. Ce să facă, să dea trei goluri?! Nu, e un jucător care trebuie să fie acceptat așa cum e, fiindcă poate face ce alții nu pot.

Nici noi n-am fost perfecți, aveam problemele noastre fiecare, dar ne-am înțeles, antrenorii au acceptat asta. Așa au funcționat lucrurile și am făcut treabă”, a declarat Marcel Răducanu, potrivit gsp.ro.

Mitrita, supergol la Zhejiang FC. Captura YouTube (9).jpg
Mitrita, supergol la Zhejiang FC. Captura YouTube (9).jpg

Galerie foto (9 imagini)

Mitrita, supergol la Zhejiang FC. Captura YouTube (2).jpg Mitrita, supergol la Zhejiang FC. Captura YouTube (3).jpg Mitrita, supergol la Zhejiang FC. Captura YouTube (4).jpg Mitrita, supergol la Zhejiang FC. Captura YouTube (5).jpg Mitrita, supergol la Zhejiang FC. Captura YouTube (6).jpg
+9 Foto
labels.photo-gallery

Marcel Răducanu: „Îmi pare rău că nu m-am retras după acel meci”

Fostul internațional română înțelege decizia lui Mitriță și compară situația acestuia cu cea în care se afla și el înainte să părăsească România.

„Și eu am decis să fug din România după ce, în aprilie 1981, nu m-au băgat să joc împotriva Angliei, pe Wembley. Era un vis, pe vremea aceea ajungeai rar să evoluezi pe asemenea stadioane. Marcasem împotriva lor la București, când i-am învins cu 2-1, și fusesem declarat jucătorul anului în țară.

Și totuși, Valentin Stănescu nu m-a trimis pe teren. M-a scos de trei ori la încălzire, iar asta e și mai greu de suportat pentru un jucător. Îmi pare rău că nu m-am retras și eu după acel meci, dar pe atunci era mai complicat. Am mai jucat cu Ungaria și cu Norvegia, iar apoi am fugit.

Așa că îl înțeleg pe Mitriță. Sper să nu regrete, cum a zis și Mircea Lucescu. Dar dacă omul a văzut că nu e jucător de bază, că nu e folosit la națională, normal că s-a decis să renunțe, după cele întâmplate cu Canada și cu Cipru”, a mai spus Răducanu.

18 selecții
a bifat Marcel Răducanu la echipa națională, între 1979 și 1981, în care a reușit trei goluri

Citește și

Cristian Geambașu Câștigă Simona?
Opinii
16:52
Cristian Geambașu Câștigă Simona?
Citește mai mult
Cristian Geambașu Câștigă Simona?
Trage un semnal de alarmă  Mircea Lucescu le-a spus italienilor că e îngrijorat de situația de la naționala României: „Am pierdut nouă jucători”
Nationala
16:31
Trage un semnal de alarmă Mircea Lucescu le-a spus italienilor că e îngrijorat de situația de la naționala României: „Am pierdut nouă jucători”
Citește mai mult
Trage un semnal de alarmă  Mircea Lucescu le-a spus italienilor că e îngrijorat de situația de la naționala României: „Am pierdut nouă jucători”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Echipa Nationala mircea lucescu Marcel Raducanu retragere alexandru mitrita
Știrile zilei din sport
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
Europa League
16:51
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
Citește mai mult
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Superliga
16:32
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Citește mai mult
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Șanse mici pentru un tricolor important Mircea Lucescu speră să-l aibă la dispoziție cu Austria, dar clubul are alte planuri cu fotbalistul
Nationala
16:38
Șanse mici pentru un tricolor important Mircea Lucescu speră să-l aibă la dispoziție cu Austria, dar clubul are alte planuri cu fotbalistul
Citește mai mult
Șanse mici pentru un tricolor important Mircea Lucescu speră să-l aibă la dispoziție cu Austria, dar clubul are alte planuri cu fotbalistul
A ratat „Panenka” Sergio Ramos, eșec de la 11 metri, urmat de dezastru pentru echipa sa. Monterrey a luat 6 goluri în 40 de minute!
Campionate
16:48
A ratat „Panenka” Sergio Ramos, eșec de la 11 metri, urmat de dezastru pentru echipa sa. Monterrey a luat 6 goluri în 40 de minute!
Citește mai mult
A ratat „Panenka” Sergio Ramos, eșec de la 11 metri, urmat de dezastru pentru echipa sa. Monterrey a luat 6 goluri în 40 de minute!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:20
Cum arată noul Camp Nou VIDEO+FOTO. GOLAZO.ro a vizitat arena Barcelonei: „Cea mai sigură din Spania” » De ce nu se poate juca încă
Cum arată noul Camp Nou VIDEO+FOTO. GOLAZO.ro a vizitat arena Barcelonei: „Cea mai sigură din Spania” » De ce nu se poate juca încă 
16:32
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
16:51
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
18:03
„Fotbalul profesionist nu e pentru copii!” Un mare antrenor trage un semnal de alarmă: „Asta i-aș întreba pe medici”
„Fotbalul profesionist nu e pentru copii!” Un mare antrenor trage un semnal de alarmă: „Asta i-aș întreba pe medici”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Top stiri din sport
Și chirurgul a fost șocat Ce s-a întâmplat la operația lui Gavi + Mesajul mijlocașului de la Barcelona de pe patul de spital
Campionate
11:30
Și chirurgul a fost șocat Ce s-a întâmplat la operația lui Gavi + Mesajul mijlocașului de la Barcelona de pe patul de spital
Citește mai mult
Și chirurgul a fost șocat Ce s-a întâmplat la operația lui Gavi + Mesajul mijlocașului de la Barcelona de pe patul de spital
Aur și argint pentru România, la canotaj Primele medalii, la dublu rame feminin și masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai
Canotaj
10:47
Aur și argint pentru România, la canotaj Primele medalii, la dublu rame feminin și masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai
Citește mai mult
Aur și argint pentru România, la canotaj Primele medalii, la dublu rame feminin și masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai
Dinamo, avertisment pentru olteni  Universitatea Craiova nu-l sperie pe Sivis: „Știm cine suntem, mergem la victorie”
Superliga
14:57
Dinamo, avertisment pentru olteni Universitatea Craiova nu-l sperie pe Sivis: „Știm cine suntem, mergem la victorie”
Citește mai mult
Dinamo, avertisment pentru olteni  Universitatea Craiova nu-l sperie pe Sivis: „Știm cine suntem, mergem la victorie”
Când se joacă El Clasico La Liga a stabilit data și ora primului Real Madrid - Barcelona din acest sezon
Campionate
10:41
Când se joacă El Clasico La Liga a stabilit data și ora primului Real Madrid - Barcelona din acest sezon
Citește mai mult
Când se joacă El Clasico La Liga a stabilit data și ora primului Real Madrid - Barcelona din acest sezon

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 12 rapid 21 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
25.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share