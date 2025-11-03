Dani Coman amenință Președintele lui FC Argeș va lua măsuri, dacă va fi blocat să candideze la șefia LPF:  „E cauză abuzivă”
Dani Coman FOTO: GOLAZO.ro
Superliga

Dani Coman amenință Președintele lui FC Argeș va lua măsuri, dacă va fi blocat să candideze la șefia LPF: „E cauză abuzivă”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 03.11.2025, ora 18:10
  • Dani Coman (46 de ani) este pregătit să apeleze la CNCD în cazul în care nu va putea candida pentru președinția LPF.
  • Președintele lui FC Argeș crede că modificările statutului LPF ar crea un avantaj pentru ca Gino Iorgulescu (69 de ani) să rămână la conducere.

Oficialii din Superliga se vor întâlni pe 13 noiembrie, pentru a discuta schimbarea statutului LPF.

Liga 1, cel mai imprevizibil campionat Rapid e mai favorită la titlu decât Barcelona, FCSB are șanse mai mari decât City, iar Dinamo e la nivel cu Liverpool
Citește și
Liga 1, cel mai imprevizibil campionat Rapid e mai favorită la titlu decât Barcelona, FCSB are șanse mai mari decât City, iar Dinamo e la nivel cu Liverpool
Citește mai mult
Liga 1, cel mai imprevizibil campionat Rapid e mai favorită la titlu decât Barcelona, FCSB are șanse mai mari decât City, iar Dinamo e la nivel cu Liverpool

Dani Coman amenință LPF cu reclamația la CNCD: „E cauză abuzivă”

După ce a aflat posibilele modificări ale statutului LPF, Dani Coman este pregătit să apeleze la Comisia Națională pentru Combaterea Discriminării.

„Din 2015 până în 2021 sunt 6 ani, perioada cât am fost la Astra. Se poate schimba statutul și să spună că pot candida doar cei care au părul pe spate, eu nu-l am pe spate.

Acum, depinde foarte mult și de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. E cauză abuzivă dacă vor face asta. Vom vedea ce vor face săptămâna viitoare.

Vedem dacă oamenii din fotbal vor să continuăm așa, dacă vor să dezvoltăm fotbalul românesc. Dacă nu, mergem în continuare cum am mers și până acum”, a spus Dani Coman, potrivit fanatik.ro.

Președintele clubului din Trivale susține că modificările ce ar putea fi aduse la statutul LPF ar fi în avantajul actualului conducător:

S-a ajuns aici pentru ca domnul Iorgulescu să mai poată candida, să mai blocheze alți candidați. E simplu”.

Candidatura lui Dani Coman pentru șefia LPF poate fi blocată

Candidatura oficialului din Trivale ar putea fi blocată de o directivă pe care LPF dorește să o introducă.

Acum, „persoanele propuse pentru a candida la funcția de președinte LPF trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

  • Să aibă cetățenie română
  • Să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență
  • Să nu fi suferit condamnări penale privative de libertate
  • Să nu fi fost declarate persona non grata de Adunarea Generală FRF”.

În noul statut, conform prosport.ro., ar urma să apară formularea „5 ani neîntrerupți de experiență în conducere”.

Să aibă cel puțin 5 ani neîntrerupți de experiență în conducerea unei structuri sportive care activează în domeniul fotbalului, la nivel de Liga 1, inclusiv la nivel de LPF și al Federației Române de Fotbal” ar fi modificarea de formulare.

Astfel, Dani Coman nu ar fi eligibil pentru a candida la șefia Ligii Profesioniste de Fotbal, întrucât nu va îndeplini criteriul continuității de 5 ani la cârma unei structuri sportive.

Fostul portar a avut perioadă de inactivitate de 44 de zile între angajamentul cu FC Hermannstadt și cel actual, de la FC Argeș.

Gino Iorgulescu ar putea candida din nou

Gino Iorgulescu ar trebui să părăsească definitiv șefia Ligii Profesioniste de Fotbal, la sfârșitul actualului mandat.

Președintele LPF este ales de Adunarea Generală a LPF pentru un mandat de 5 ani.

Nu vor putea candida pentru funcția de președinte LPF persoanele care au avut această calitate timp de 2 mandate, consecutiv sau complete sau incomplete”, se arată în articolul 24, punctul 5 al Statutului LPF.

2027
este anul în care mandatul lui Gino Iorgulescu se va încheia și vor avea loc noi alegeri pentru postul de președinte al LPF

Modificarea ar presupune dispariția limitării numărului de mandate pe care o persoană le poate avea în funcție, informează sursa citată: „Președintele LPF este ales de Adunarea Generală a LPF pentru un mandat de 5 ani”.

Citește și

Regretele lui Nicolae Dică Fostul antrenor de la FCSB a dezvăluit greșelile din al doilea mandat: „Nu trebuia să fac treaba asta!”
Superliga
17:46
Regretele lui Nicolae Dică Fostul antrenor de la FCSB a dezvăluit greșelile din al doilea mandat: „Nu trebuia să fac treaba asta!”
Citește mai mult
Regretele lui Nicolae Dică Fostul antrenor de la FCSB a dezvăluit greșelile din al doilea mandat: „Nu trebuia să fac treaba asta!”
Continuă declinul Budescu a rămas din nou fără echipă! Semnase de 2 luni: „Avem idei diferite” » 4 ani de coșmar!
Liga 2
14:54
Continuă declinul Budescu a rămas din nou fără echipă! Semnase de 2 luni: „Avem idei diferite” » 4 ani de coșmar!
Citește mai mult
Continuă declinul Budescu a rămas din nou fără echipă! Semnase de 2 luni: „Avem idei diferite” » 4 ani de coșmar!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CALCULE De unde adună voturi Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Ce rezultate a avut în București mișcarea pe care o reprezintă
CALCULE De unde adună voturi Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Ce rezultate a avut în București mișcarea pe care o reprezintă
CALCULE De unde adună voturi Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Ce rezultate a avut în București mișcarea pe care o reprezintă
modificare regulament Dani Coman lpf Gino Iorgulescu alegeri presedinte
Știrile zilei din sport
Lovitură pentru  FCSB Campioana vrea să ia doi jucători de bază ai rivalei CFR Cluj » Reacția patronului roș-albaștrilor
Superliga
03.11
Lovitură pentru FCSB Campioana vrea să ia doi jucători de bază ai rivalei CFR Cluj » Reacția patronului roș-albaștrilor
Citește mai mult
Lovitură pentru  FCSB Campioana vrea să ia doi jucători de bază ai rivalei CFR Cluj » Reacția patronului roș-albaștrilor
„Fără Kopic aș pleca și eu!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc”  
Superliga
03.11
„Fără Kopic aș pleca și eu!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc”
Citește mai mult
„Fără Kopic aș pleca și eu!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc”  
„Este Messi mai bun decât tine?” Cristiano Ronaldo  a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil”
Campionate
03.11
„Este Messi mai bun decât tine?” Cristiano Ronaldo a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil”
Citește mai mult
„Este Messi mai bun decât tine?” Cristiano Ronaldo  a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil”
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Investigatii
03.11
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Citește mai mult
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:13
Dan Udrea Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Dan Udrea Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
14:16
Lucescu a decis Ce se întâmplă cu Drăgușin la meciul cu Bosnia și ce a spus antrenorul lui Tottenham despre națională
Lucescu a decis Ce se întâmplă cu Drăgușin la meciul cu Bosnia și ce a spus antrenorul lui Tottenham despre națională
14:40
S-a luptat cu atacatorul! VIDEO. Povestea fanului Nottingham Forest care a încercat să oprească atacul șocant din tren: „M-a întrebat: «Vrei să mori?»”
S-a luptat cu atacatorul! VIDEO. Povestea fanului Nottingham Forest care a încercat să oprească atacul șocant din tren: „M-a întrebat: «Vrei să mori?»”
15:37
„Un tupeu în joc fantastic” Puștii de la U Craiova l-au încântat pe Gică Craioveanu. David Matei, comparat cu Balaci: „Doar la el am mai văzut”
„Un tupeu în joc fantastic” Puștii de la U Craiova l-au încântat pe Gică Craioveanu.  David Matei , comparat cu Balaci: „Doar la el am mai văzut”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Top stiri din sport
Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish
Media
03.11
Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish
Citește mai mult
Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă”
Superliga
03.11
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă”
Citește mai mult
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă”
„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul”
Superliga
03.11
„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul”
Citește mai mult
„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul”
A cedat pe bancă VIDEO+FOTO. Schimbat după ce a ratat un penalty, Dybala a fost surprins plângând în hohote
Campionate
03.11
A cedat pe bancă VIDEO+FOTO. Schimbat după ce a ratat un penalty, Dybala a fost surprins plângând în hohote
Citește mai mult
A cedat pe bancă VIDEO+FOTO. Schimbat după ce a ratat un penalty, Dybala a fost surprins plângând în hohote

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 46 dinamo bucuresti 37 rapid 18 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
04.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share