Dani Coman (46 de ani) este pregătit să apeleze la CNCD în cazul în care nu va putea candida pentru președinția LPF.

Președintele lui FC Argeș crede că modificările statutului LPF ar crea un avantaj pentru ca Gino Iorgulescu (69 de ani) să rămână la conducere.

Oficialii din Superliga se vor întâlni pe 13 noiembrie, pentru a discuta schimbarea statutului LPF.

Dani Coman amenință LPF cu reclamația la CNCD: „E cauză abuzivă”

După ce a aflat posibilele modificări ale statutului LPF, Dani Coman este pregătit să apeleze la Comisia Națională pentru Combaterea Discriminării.

„Din 2015 până în 2021 sunt 6 ani, perioada cât am fost la Astra. Se poate schimba statutul și să spună că pot candida doar cei care au părul pe spate, eu nu-l am pe spate.

Acum, depinde foarte mult și de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. E cauză abuzivă dacă vor face asta. Vom vedea ce vor face săptămâna viitoare.

Vedem dacă oamenii din fotbal vor să continuăm așa, dacă vor să dezvoltăm fotbalul românesc. Dacă nu, mergem în continuare cum am mers și până acum”, a spus Dani Coman, potrivit fanatik.ro.

Președintele clubului din Trivale susține că modificările ce ar putea fi aduse la statutul LPF ar fi în avantajul actualului conducător:

„S-a ajuns aici pentru ca domnul Iorgulescu să mai poată candida, să mai blocheze alți candidați. E simplu”.

Candidatura lui Dani Coman pentru șefia LPF poate fi blocată

Candidatura oficialului din Trivale ar putea fi blocată de o directivă pe care LPF dorește să o introducă.

Acum, „persoanele propuse pentru a candida la funcția de președinte LPF trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

Să aibă cetățenie română

Să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență

Să nu fi suferit condamnări penale privative de libertate

Să nu fi fost declarate persona non grata de Adunarea Generală FRF”.

În noul statut, conform prosport.ro., ar urma să apară formularea „5 ani neîntrerupți de experiență în conducere”.

„Să aibă cel puțin 5 ani neîntrerupți de experiență în conducerea unei structuri sportive care activează în domeniul fotbalului, la nivel de Liga 1, inclusiv la nivel de LPF și al Federației Române de Fotbal” ar fi modificarea de formulare.

Astfel, Dani Coman nu ar fi eligibil pentru a candida la șefia Ligii Profesioniste de Fotbal, întrucât nu va îndeplini criteriul continuității de 5 ani la cârma unei structuri sportive.

Fostul portar a avut perioadă de inactivitate de 44 de zile între angajamentul cu FC Hermannstadt și cel actual, de la FC Argeș.

Gino Iorgulescu ar putea candida din nou

Gino Iorgulescu ar trebui să părăsească definitiv șefia Ligii Profesioniste de Fotbal, la sfârșitul actualului mandat.

„Președintele LPF este ales de Adunarea Generală a LPF pentru un mandat de 5 ani.

Nu vor putea candida pentru funcția de președinte LPF persoanele care au avut această calitate timp de 2 mandate, consecutiv sau complete sau incomplete”, se arată în articolul 24, punctul 5 al Statutului LPF.

2027 este anul în care mandatul lui Gino Iorgulescu se va încheia și vor avea loc noi alegeri pentru postul de președinte al LPF

Modificarea ar presupune dispariția limitării numărului de mandate pe care o persoană le poate avea în funcție, informează sursa citată: „Președintele LPF este ales de Adunarea Generală a LPF pentru un mandat de 5 ani” .

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport