Dani Coman, blocat? Statutul LPF ar putea suferi modificări esențiale: cine devine o variantă, dacă Iorgulescu nu mai candidează

LPF și-ar putea modifica statutul printr-o reglementare ce l-ar avantaja pe Gino Iorgulescu (69 de ani), actualul președinte.

Dani Coman (46 de ani), conducătorul lui FC Argeș, și-a manifestat intenția de a candida la următoarele alegeri, însă ar putea să nu fie eligibil.

Șefii din Superliga se vor întâlni pe 13 noiembrie, pentru a discuta mai multe modificări privind statutul LPF.

Următoarele alegeri vor avea loc în primăvara lui 2027.

Gino Iorgulescu ar putea avea cale liberă spre șefia LPF

Printre schimbările propuse se află și două subpuncte ce îl avantajează pe Gino Iorgulescu în cursa obținerii unui nou mandat de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, scrie prosport.ro.

Până în prezent, conform regulamentului, fiecare conducător era obligat să părăsească șefia LPF după două mandate :

„Președintele LPF este ales de Adunarea Generală a LPF pentru un mandat de 5 ani.

Nu vor putea candida pentru funcția de președinte LPF persoanele care au avut această calitate timp de 2 mandate, consecutiv sau complete sau incomplete”, se arată în articolul 24, punctul 5 al Statutului LPF.

Modificarea ar presupune dispariția limitării numărului de mandate pe care o persoană le poate avea în funcție, informează sursa citată: „Președintele LPF este ales de Adunarea Generală a LPF pentru un mandat de 5 ani” .

2027 este anul în care mandatul actual al lui Gino Iorgulescu se va încheia și vor avea loc noi alegeri pentru postul de președinte al LPF

Gino Iorgulescu se află în fruntea LPF din 2013, când a preluat postul de președinte, învingându-l la alegeri pe fostul șef, Dumitru Dragomir.

Candidatura lui Dani Coman pentru șefia LPF poate fi blocată

Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, și-a manifestat dorința de a ocupa funcția de președinte a LPF.

Totuși, candidatura oficialului din Trivale ar putea fi blocată de o directivă pe care LPF dorește să o introducă.

Acum, „persoanele propuse pentru a candida la funcția de președinte LPF trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

Să aibă cetățenie română

Să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență

Să nu fi suferit condamnări penale privative de libertate

Să nu fi fost declarate persona non grata de Adunarea Generală FRF”.

În noul statut, conform Prosport, ar urma să apară formularea „5 ani neîntrerupți de experiență în conducere”.

„Să aibă cel puțin 5 ani neîntrerupți de experiență în conducerea unei structuri sportive care activează în domeniul fotbalului, la nivel de Liga 1, inclusiv la nivel de LPF și al Federației Române de Fotbal” ar fi modificarea de formulare.

Astfel, Dani Coman nu ar fi eligibil pentru a candida la șefia Ligii Profesioniste de Fotbal, întrucât nu va îndeplini criteriul continuității de 5 ani la cârma unei structuri sportive.

Fostul portar a avut perioadă de inactivitate de 44 de zile între angajamentul cu FC Hermannstadt și cel actual, de la FC Argeș.

Justin Ștefan, viitor președinte LPF?

În schimb, actualul secretar general al LPF, Justin Ștefan, ar deveni eligibil chiar în anul alegerilor.

„Intenționez să candidez la președinția Ligii Profesioniste de Fotbal, dar doar în situația în care domnul Iorgulescu nu va mai candida.

Subliniez lucrul acesta și vă asigur că nu este negru de supărare pe declarația mea. Este o discuție pe care am purtat-o cu dânsul și știm amândoi cele două variante de lucru.

În măsura în care va candida, categoric că voi rămâne secretar general, iar în măsura în care nu va mai candida, intenționez să candidez la președinția acestui for”, a precizat Justin Ștefan, pentru fanatik.ro, în septembrie anul acesta.

