Nicolae Dică (45 de ani) a vorbit despre experiența din ultimul mandat petrecut pe banca celor de la FCSB.

Fostul tehnician consideră a făcut mai multe greșeli în relația cu jucătorii și colegii din staff, iar asta a dus rapid la plecarea sa.

Nicolae Dică este în prezent liber de contract după despărțirea de Concordia Chiajna, în luna septembrie a acestui an.

Nicolae Dică: „ Mi-am analizat acțiunile. Cred că am fost prea dur”

La trei distanță de la ultima activitate pe banca celor de la FCSB, Dică a venit cu dezvăluiri despre greșelile pe care consideră că le-a făcut în raport cu jucătorii săi.

În plus, acesta a avut la acel moment neînțelegeri și cu Mihai Pintilii, actualul antrenor secund al campioanei.

„Nu vreau să mai vorbesc, chiar nu are rost să mai vorbesc. Când am pe cineva în staff, dacă îl deranjează ceva, mie îmi place să vină să-mi spună în faţă.

Când m-am întors la FCSB, adică a doua oară, m-am dus într-un moment dificil al echipei. În campionat stătea rău, în Europa pierduse meciul acela în deplasare cu o echipă modestă, Saburtalo, am revenit într-un moment greu.

Am reuşit să calific echipa în grupele Europa League după o pauză de vreo cinci ani de zile, iar după ce am depăşit acel moment, s-a întâmplat ceva, nu ştiu ce.

Mi-am analizat şi eu acţiunile, cred că am fost prea dur şi eu cu jucătorii. 100%, sunt convins de treaba asta. În şedinţele pe care le aveam cu ei, în analiza pe care o făceam, ce s-a întâmplat şi a doua zi după meciul cu Anderlecht... Am fost puţin cam dur.

Nu trebuia să fac treaba asta, eu am crezut că am puterea deplină, aşa cum mi s-a spus, să fac disciplină. Probabil de acolo... Probabil trebuia o altă abordare, aşa cum au făcut ei (n.r. - Pintilii şi Charalambous) după ce am plecat eu”, a spus Nicolae Dică, în podcast-ul „Sportcast cu Sile”, potrivit orangesport.ro.

Dică a pregătit FCSB pentru ultima dată în perioada iulie - noiembrie 2022, iar apoi a bifat mandate ca antrenor pe banca celor de Mioveni, FC Voluntari, FCU Craiova, FC Argeș și Concordia Chiajna.

Pentru nici una dintre cele care au urmat nu a bifat mai mult de 15 partide.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport