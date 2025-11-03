Regretele lui Nicolae Dică Fostul antrenor de la FCSB a dezvăluit greșelile din al doilea mandat: „Nu trebuia să fac treaba asta!”
Nicolae Dică foto: Sport Pictures
Superliga

Regretele lui Nicolae Dică Fostul antrenor de la FCSB a dezvăluit greșelile din al doilea mandat: „Nu trebuia să fac treaba asta!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 03.11.2025, ora 17:46
  • Nicolae Dică (45 de ani) a vorbit despre experiența din ultimul mandat petrecut pe banca celor de la FCSB.
  • Fostul tehnician consideră a făcut mai multe greșeli în relația cu jucătorii și colegii din staff, iar asta a dus rapid la plecarea sa.

Nicolae Dică este în prezent liber de contract după despărțirea de Concordia Chiajna, în luna septembrie a acestui an.

Râsete la conferința lui Chivu VIDEO. Ce a putut să zică antrenorul român când a fost întrebat de numărul mic de faulturi făcute de Inter
Citește și
Râsete la conferința lui Chivu VIDEO. Ce a putut să zică antrenorul român când a fost întrebat de numărul mic de faulturi făcute de Inter
Citește mai mult
Râsete la conferința lui Chivu VIDEO. Ce a putut să zică antrenorul român când a fost întrebat de numărul mic de faulturi făcute de Inter

Nicolae Dică: „Mi-am analizat acțiunile. Cred că am fost prea dur”

La trei distanță de la ultima activitate pe banca celor de la FCSB, Dică a venit cu dezvăluiri despre greșelile pe care consideră că le-a făcut în raport cu jucătorii săi.

În plus, acesta a avut la acel moment neînțelegeri și cu Mihai Pintilii, actualul antrenor secund al campioanei.

„Nu vreau să mai vorbesc, chiar nu are rost să mai vorbesc. Când am pe cineva în staff, dacă îl deranjează ceva, mie îmi place să vină să-mi spună în faţă.

Când m-am întors la FCSB, adică a doua oară, m-am dus într-un moment dificil al echipei. În campionat stătea rău, în Europa pierduse meciul acela în deplasare cu o echipă modestă, Saburtalo, am revenit într-un moment greu.

Am reuşit să calific echipa în grupele Europa League după o pauză de vreo cinci ani de zile, iar după ce am depăşit acel moment, s-a întâmplat ceva, nu ştiu ce.

Mi-am analizat şi eu acţiunile, cred că am fost prea dur şi eu cu jucătorii. 100%, sunt convins de treaba asta. În şedinţele pe care le aveam cu ei, în analiza pe care o făceam, ce s-a întâmplat şi a doua zi după meciul cu Anderlecht... Am fost puţin cam dur.

Nu trebuia să fac treaba asta, eu am crezut că am puterea deplină, aşa cum mi s-a spus, să fac disciplină. Probabil de acolo... Probabil trebuia o altă abordare, aşa cum au făcut ei (n.r. - Pintilii şi Charalambous) după ce am plecat eu”, a spus Nicolae Dică, în podcast-ul „Sportcast cu Sile”, potrivit orangesport.ro.

  • Dică a pregătit FCSB pentru ultima dată în perioada iulie - noiembrie 2022, iar apoi a bifat mandate ca antrenor pe banca celor de Mioveni, FC Voluntari, FCU Craiova, FC Argeș și Concordia Chiajna.
  • Pentru nici una dintre cele care au urmat nu a bifat mai mult de 15 partide.

Citește și

Business Drops #75 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
Special
16:26
Business Drops #75 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
Citește mai mult
Business Drops #75 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
O legendă vrea să lucreze cu Șucu Anunț important din Italia: și-ar fi dat acordul s-o preia pe Genoa! Un român e „planul B”
Campionate
16:11
O legendă vrea să lucreze cu Șucu Anunț important din Italia: și-ar fi dat acordul s-o preia pe Genoa! Un român e „planul B”
Citește mai mult
O legendă vrea să lucreze cu Șucu Anunț important din Italia: și-ar fi dat acordul s-o preia pe Genoa! Un român e „planul B”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CALCULE De unde adună voturi Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Ce rezultate a avut în București mișcarea pe care o reprezintă
CALCULE De unde adună voturi Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Ce rezultate a avut în București mișcarea pe care o reprezintă
CALCULE De unde adună voturi Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Ce rezultate a avut în București mișcarea pe care o reprezintă
Nicolae Dica antrenor liga 1 fcsb regrete
Știrile zilei din sport
Lovitură pentru  FCSB Campioana vrea să ia doi jucători de bază ai rivalei CFR Cluj » Reacția patronului roș-albaștrilor
Superliga
03.11
Lovitură pentru FCSB Campioana vrea să ia doi jucători de bază ai rivalei CFR Cluj » Reacția patronului roș-albaștrilor
Citește mai mult
Lovitură pentru  FCSB Campioana vrea să ia doi jucători de bază ai rivalei CFR Cluj » Reacția patronului roș-albaștrilor
„Fără Kopic aș pleca și eu!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc”  
Superliga
03.11
„Fără Kopic aș pleca și eu!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc”
Citește mai mult
„Fără Kopic aș pleca și eu!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc”  
„Este Messi mai bun decât tine?” Cristiano Ronaldo  a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil”
Campionate
03.11
„Este Messi mai bun decât tine?” Cristiano Ronaldo a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil”
Citește mai mult
„Este Messi mai bun decât tine?” Cristiano Ronaldo  a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil”
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Investigatii
03.11
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Citește mai mult
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:13
Dan Udrea Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Dan Udrea Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
15:59
Iftime nu-l lasă pe Grozavu să plece Patronul FC Botoșani, despre dorința antrenorului de a se retrage: „Ce poate să vrea mai mult?”
Iftime nu-l lasă pe Grozavu să plece Patronul FC Botoșani, despre dorința antrenorului de a se retrage: „Ce poate să vrea mai mult?”
14:16
Lucescu a decis Ce se întâmplă cu Drăgușin la meciul cu Bosnia și ce a spus antrenorul lui Tottenham despre națională
Lucescu a decis Ce se întâmplă cu Drăgușin la meciul cu Bosnia și ce a spus antrenorul lui Tottenham despre națională
14:40
S-a luptat cu atacatorul! VIDEO. Povestea fanului Nottingham Forest care a încercat să oprească atacul șocant din tren: „M-a întrebat: «Vrei să mori?»”
S-a luptat cu atacatorul! VIDEO. Povestea fanului Nottingham Forest care a încercat să oprească atacul șocant din tren: „M-a întrebat: «Vrei să mori?»”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Top stiri din sport
Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish
Media
03.11
Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish
Citește mai mult
Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă”
Superliga
03.11
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă”
Citește mai mult
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă”
„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul”
Superliga
03.11
„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul”
Citește mai mult
„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul”
A cedat pe bancă VIDEO+FOTO. Schimbat după ce a ratat un penalty, Dybala a fost surprins plângând în hohote
Campionate
03.11
A cedat pe bancă VIDEO+FOTO. Schimbat după ce a ratat un penalty, Dybala a fost surprins plângând în hohote
Citește mai mult
A cedat pe bancă VIDEO+FOTO. Schimbat după ce a ratat un penalty, Dybala a fost surprins plângând în hohote

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 46 dinamo bucuresti 37 rapid 18 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
04.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share