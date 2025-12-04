Noul stadion prinde contur Când ar putea fi dată în folosință arena clubului din Superliga: „Va fi primul la care vor începe lucrările”

Dani Coman (46 de ani), președintele clubului FC Argeș, a anunțat că lucrările pentru noua arenă din Pitești ar putea fi demarate la începutul anului viitor.

Oficialul echipei pregătite de Bogdan Andone (50 de ani) a lăudat implicarea Primăriei Pitești pentru construcția stadionului.

După ce demararea lucrărilor a fost amânată din cauza deficitului bugetar, construcția noului stadion din Pitești este pe cale să înceapă.

Dani Coman, despre construcția noului stadion al lui FC Argeș: „Va fi primul la care vor începe lucrările”

Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, a confirmat că stadionul din Pitești va fi primul dintre cele 6 stadioane aprobate de Guvern la care vor începe lucrările.

„Va fi primul stadion din România la care vor începe lucrările. În funcție de cum ne va permite timpul, dar eu cred că într-o lună de zile ar putea începe lucrările. Doi ani și trei luni ar urma să dureze lucrările.

Chiar s-a creat o emulație în jurul acestui club. Primăria este alături de echipă. Indiferent de ce am fi făcut, rezultatele aduc oamenii la stadion”, a spus Dani Coman, potrivit digisport.ro.

Noua arenă ar putea fi dată în folosință în primăvara anului 2028.

Oficialul „alb-violeților” a lăudat implicarea primarului orașului Pitești în construirea noii arene din oraș, întrucât 25 de milioane de euro sunt investite din fondurile locale.

„25% din acest proiect va fi finanțat de primărie. Restul de 75% provin de la CNI. Marele avantaj pe care-l avem este că avem un primar căruia îi place fotbalul, care iubește această echipă.

Ăsta e marele avantaj al orașului. Eu n-am ce să-i reproșez din niciun punct de vedere”, a mai spus Dani Coman.

100.000.000 de euro este cifra la care se ridică construcția noului stadion din Pitești

Lista facilităților pe care le va avea noul stadion din Pitești

15.200 de locuri

Parcare de 500 de locuri

sistem de iluminare a fațadei prin tehnologie LED

muzeu al clubului + magazin de prezentare al FC Argeș

sală de forță de minimum 500 mp

două săli pentru saună

sală de recuperare

cabinet medical

cabinet antidoping

sală de antrenament multifuncțională

FOTO. Vechea arenă din Trivale a fost demolată

