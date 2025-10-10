Alte probleme pentru Barcelona Dani Olmo s-a rupt înaintea meciului Spaniei cu Georgia!

Dani Olmo (27 de ani) s-a accidentat la antrenamentul de astăzi și va rata meciul cu Georgia, de la ora 21:45.

Mijlocașul a părăsit cantonamentul naționalei și revine la FC Barcelona.

Problemele medicale ale lui Dani Olmo îngreunează soarta catalanilor, care au mai mulți jucători indisponibili.

Dani Olmo a acuzat probleme la gambă în timpul ultimului antrenament înaintea duelului cu Georgia, din preliminariile Campionatului Mondial 2026.

Dani Olmo s-a accidentat și e OUT de la naționala Spaniei

Raportul medical arată că fotbalistul provenit de la FC Barcelona nu va putea evolua nici împotriva Bulgariei, marțea viitoare.

Federația Spaniolă a anunțat, pe rețelele de socializare, că Dani Olmo a sosit cu probleme fizice în cantonamentul naționalei.

„Jucătorul a ajuns la cantonament lunea trecută cu semne de oboseală musculară. De atunci, simptomele sale s-au ameliorat treptat odată cu tratamentul și antrenamentele.

Astăzi, atacantul urma să participe la o parte din sesiunea de antrenament programată, dar a raportat disconfort muscular la piciorul stâng.

Prin urmare, a fost supus unor teste suplimentare și a fost diagnosticat cu o accidentare musculară, care a fost raportată serviciilor medicale ale FC Barcelona.

Jucătorul își va începe recuperarea în cantonamentul echipei naționale și se va întoarce mâine la Barcelona, ​​când restul echipei se va deplasa la Elche pentru a înfrunta naționala Georgiei”, a anunțat Federația Spaniolă de Fotbal, pe X.

Dani Olmo causa baja para enfrentarse a Georgia y Bulgaria.



ℹ️ Leer más: https://t.co/36kgCYKSvh #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/Yx5RuPsysF — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 10, 2025

La conferința de presă premergătoare partidei de pe Estadio „Manuel Martinez Valero”, Luis de la Fuente, selecționerul Spaniei, a făcut câteva precizări în legătură cu starea de sănătate a lui Dani Olmo.

„A intrat (n.r. - în antrenament) simțindu-se obosit și puțin inconfortabil. S-a antrenat 15 minute, astăzi, și nu s-a simțit bine. I-au făcut niște teste, nu va fi disponibil. Toți ceilalți sunt în formă perfectă”, a spus Luis De la Fuente, potrivit Mundo Deportivo.

FC Barcelona are probleme de lot

Vestea accidentării lui Dani Olmo pică greu pentru Hansi Flick. Clubul de pe Camp Nou are probleme serioase de lot la mijlocul terenului.

Pe lângă Dani Olmo, Fermin Lopez și Gavi sunt indisponibili.

În cel mai optimist scenariu, Gavi ar urma să revină pe teren în luna februarie, în timp ce Fermin Lopez s-a întors la antrenamente, dar nu este refăcut complet.

