Zidul galben, la datorie, cu Austria Se anunță atmosferă incendiară pe Arenă, la meciul marilor speranțe + Peste 1.000 de austrieci vin la București

FRF estimează o asistență ridicată la partida vitală România - Austria.

Duminică, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Antena 1, România înfruntă Austria.

Arena Națională se pregătește de o seară de foc, un duel extrem de important din preliminariile Campionatului Mondial 2026.

România - Austria. FRF: „Avem deja 32.000 de bilete vândute. Ne apropiem de 40.000!”

Potrivit informațiilor oficiale, 1.054 de suporteri austrieci vor fi prezenți în sectorul oaspeților, iar FRF estimează o asistență totală de aproximativ 40.000 de spectatori.

Alexandru Cândea, șeful departamentului evenimente din cadrul FRF, a anunțat că până joi seara s-au vândut aproximativ 32.000 de bilete pentru meciul cu Austria, iar interesul este tot mai mare.

„Biletele sunt încă disponibile, la casele de bilete și online. În momentul de față avem aproape 32.000 de bilete procesate.

În ultimele zile a început să fie interes mai mare, cam 2.000 de bilete pe zi. Deci ar trebui să ajungem la aproape 40.000”, a declarat Alexandru Cândea la televiziunea Digi Sport.

Cât costă bilete la România - Austria

FRF a anunțat că biletele pentru partida România – Austria pot fi cumpărate de pe bilete.frf.ro, la prețuri cuprinse între 40 și 100 de lei.

40 RON – peluze

– peluze 100 RON – tribunele 1 și 2 (central)

Tinerii beneficiază de prețuri reduse:

10 RON pentru copiii sub 15 ani

pentru copiii sub 15 ani 30 RON pentru tinerii între 15 și 24 de ani

Copiii sub 15 ani vor avea acces în Family Zone (Tribunele 1 și 2), iar datele acestora trebuie introduse în sistem la achiziționarea biletelor. O comandă poate include maximum 4 bilete, cu excepția celor din Family Zone, unde se pot cumpăra până la 5.

Fanii Austriei au început să sosească la București

Primii fani ai naționalei Austriei au ajuns deja la București și au început să se facă remarcați în centrul orașului, pregătindu-se pentru marele meci de duminică seară.

Austria vine cu moralul ridicat după victoria spectaculoasă, 10-0 în fața selecționatei din San Marino, rezultat care i-a consolidat poziția de lider al grupei, cu un golaveraj impresionant, 19-2.

Mircea Lucescu: „Este un meci de mare prestigiu cu Austria”

În schimb, România are nevoie de victorie pentru a mai spera să-i sufle Bosniei locul 2, care ar asigura o poziție mai bună în meciurile de baraj, decât traseul pe Liga Națiunilor.

Mircea Lucescu a anunțat că ”duminică este un meci de mare prestigiu cu Austria”. Tocmai de aceea, selecționer a menajat în amicalul cu Moldova (2-1) o parte dintre titularii cu care intenționează să înceapă partide contra liderului grupei.

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 5 (19-2) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 6 (7-9) 5 5. San Marino 6 (1-28) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 dă baraj. Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 dă baraj.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

