Zidul galben, la datorie, cu Austria Se anunță atmosferă incendiară pe Arenă, la meciul marilor speranțe + Peste 1.000 de austrieci vin la București
Zidul galben va fi la datorie și la meciul România - Austria
Nationala

Zidul galben, la datorie, cu Austria Se anunță atmosferă incendiară pe Arenă, la meciul marilor speranțe + Peste 1.000 de austrieci vin la București

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 10.10.2025, ora 14:38
alt-text Actualizat: 10.10.2025, ora 14:38
  • FRF estimează o asistență ridicată la partida vitală România - Austria.
  • Duminică, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Antena 1, România înfruntă Austria.

Arena Națională se pregătește de o seară de foc, un duel extrem de important din preliminariile Campionatului Mondial 2026.

Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării
Citește și
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării
Citește mai mult
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării

România - Austria. FRF: „Avem deja 32.000 de bilete vândute. Ne apropiem de 40.000!”

Potrivit informațiilor oficiale, 1.054 de suporteri austrieci vor fi prezenți în sectorul oaspeților, iar FRF estimează o asistență totală de aproximativ 40.000 de spectatori.

Alexandru Cândea, șeful departamentului evenimente din cadrul FRF, a anunțat că până joi seara s-au vândut aproximativ 32.000 de bilete pentru meciul cu Austria, iar interesul este tot mai mare.

„Biletele sunt încă disponibile, la casele de bilete și online. În momentul de față avem aproape 32.000 de bilete procesate.

În ultimele zile a început să fie interes mai mare, cam 2.000 de bilete pe zi. Deci ar trebui să ajungem la aproape 40.000”, a declarat Alexandru Cândea la televiziunea Digi Sport.

Cât costă bilete la România - Austria

FRF a anunțat că biletele pentru partida România – Austria pot fi cumpărate de pe bilete.frf.ro, la prețuri cuprinse între 40 și 100 de lei.

  • 40 RON – peluze
  • 100 RON – tribunele 1 și 2 (central)

Tinerii beneficiază de prețuri reduse:

  • 10 RON pentru copiii sub 15 ani
  • 30 RON pentru tinerii între 15 și 24 de ani

Copiii sub 15 ani vor avea acces în Family Zone (Tribunele 1 și 2), iar datele acestora trebuie introduse în sistem la achiziționarea biletelor. O comandă poate include maximum 4 bilete, cu excepția celor din Family Zone, unde se pot cumpăra până la 5.

Fanii Austriei au început să sosească la București

Primii fani ai naționalei Austriei au ajuns deja la București și au început să se facă remarcați în centrul orașului, pregătindu-se pentru marele meci de duminică seară.

Austria vine cu moralul ridicat după victoria spectaculoasă, 10-0 în fața selecționatei din San Marino, rezultat care i-a consolidat poziția de lider al grupei, cu un golaveraj impresionant, 19-2.

Primii fani ai naționalei Austriei au sosit deja la București Primii fani ai naționalei Austriei au sosit deja la București
Primii fani ai naționalei Austriei au sosit deja la București

Mircea Lucescu: „Este un meci de mare prestigiu cu Austria”

În schimb, România are nevoie de victorie pentru a mai spera să-i sufle Bosniei locul 2, care ar asigura o poziție mai bună în meciurile de baraj, decât traseul pe Liga Națiunilor.

Mircea Lucescu a anunțat că ”duminică este un meci de mare prestigiu cu Austria”. Tocmai de aceea, selecționer a menajat în amicalul cu Moldova (2-1) o parte dintre titularii cu care intenționează să înceapă partide contra liderului grupei.

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Austria5 (19-2)15
2. Bosnia6 (13-5)13
3. România5 (10-6)7
4. Cipru6 (7-9)5
5. San Marino6 (1-28)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 dă baraj.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Citește și

Dan Udrea Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională. Nu știi cine e fotbalistul și cine e bodyguard-ul!
Opinii
13:16
Dan Udrea Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională. Nu știi cine e fotbalistul și cine e bodyguard-ul!
Citește mai mult
Dan Udrea Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională. Nu știi cine e fotbalistul și cine e bodyguard-ul!
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică”
Nationala
00:36
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică”
Citește mai mult
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
austria echipa nationala a romaniei romania preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României
Superliga
16:04
RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României
Citește mai mult
RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro
Superliga
09:00
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro
Citește mai mult
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro
„Cunosc ambele imnuri” Cum vine la București atacantul care  a ales Austria în locul României: „Va fi de neimaginat” » Criza prin care trece
Nationala
14:52
„Cunosc ambele imnuri” Cum vine la București atacantul care a ales Austria în locul României: „Va fi de neimaginat” » Criza prin care trece
Citește mai mult
„Cunosc ambele imnuri” Cum vine la București atacantul care  a ales Austria în locul României: „Va fi de neimaginat” » Criza prin care trece
Lucescu s-a certat cu jurnaliștii Întrebarea care l-a scos din sărite pe selecționer: „No comment! Gata, lăsați-mă!”
Nationala
14:31
Lucescu s-a certat cu jurnaliștii Întrebarea care l-a scos din sărite pe selecționer: „No comment! Gata, lăsați-mă!”
Citește mai mult
Lucescu s-a certat cu jurnaliștii Întrebarea care l-a scos din sărite pe selecționer: „No comment! Gata, lăsați-mă!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:34
Răzvan Marin poate juca sau nu? Mircea Lucescu spune că e accidentat, tatăl jucătorului îl contrazice: „Așa mi-a spus!”
Răzvan Marin poate juca sau nu? Mircea Lucescu spune că e accidentat, tatăl jucătorului  îl contrazice: „Așa mi-a spus!”
17:58
Cine cântă imnul la meciul cu Austria FRF a făcut anunțul + Care a fost reacția fanilor
Cine cântă imnul la meciul cu Austria FRF a făcut anunțul  + Care a fost reacția fanilor 
17:44
Doliu în fotbalul arădean Flavius Domide, simbolul celor de la UTA, a decedat
Doliu în fotbalul arădean Flavius Domide , simbolul celor de la UTA, a decedat
16:10
Zid în jurul Israelului 16 agenți Mossad păzesc naționala în Norvegia. Măsuri de protecție fără precedent » Gestul unic făcut de selecționer la conferință
Zid în jurul Israelului 16 agenți Mossad păzesc naționala în Norvegia. Măsuri de protecție fără precedent » Gestul unic făcut de selecționer la conferință
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Top stiri din sport
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria : „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari
Nationala
13:56
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria: „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari
Citește mai mult
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria : „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale
Nationala
12:28
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale
Citește mai mult
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale
„România, țara care urăște Kosovo”  Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
Campionatul Mondial
10:59
„România, țara care urăște Kosovo” Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
Citește mai mult
„România, țara care urăște Kosovo”  Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
Vassaras l-a uimit pe Stoica  Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA : „Eram pornit pe el”
Superliga
09:36
Vassaras l-a uimit pe Stoica Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA: „Eram pornit pe el”
Citește mai mult
Vassaras l-a uimit pe Stoica  Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA : „Eram pornit pe el”

Echipe/Competiții

fcsb 61 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 22 rapid 14 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share