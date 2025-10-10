Arena Națională intră în reparații Primarul interimar al Bucureștiului oferă noi detalii » Ce se întâmplă cu Sala Polivalentă cu 25.000 de locuri

Stelian Bujduveanu (36 de ani), primarul interimar al Bucureștiului, a vorbit despre situația Arenei Naționale și a Sălii Polivalente.

În plus, oficialul Capitalei a mărturisit că bazinul semiolimpic de la patinoarul „Mihai Flamaropol” va fi gata anul viitor.

În acest moment, trebuie să fie reparat acoperișul Arenei Naționale, dar și cubul stadionului, care are probleme la sistemele LED.

Stelian Bujduveanu, despre o nouă sală polivalentă: „Discuțiile sunt incipiente”

Primarul interimar al Capitalei a oferit detalii noi și despre viitoarea sală polivalentă din București.

„Discuțiile despre sala polivalentă sunt incipiente astăzi. Eu estimez că mai devreme de 3 ani nu putem avea o sală polivalentă în Municipiul București , de aceea trebuie să ne concentrăm pe reperarea celui mai bun teren, în primă fază.

Locații sunt mai multe luate în calcul. Consider că una care ar fi pretabilă ar fi cea de pe Splaiul Independenței, unde este Casa Radio. Dar nu primarul hotărăște, specialiștii în urbanism hotărăsc care este cea mai bună locație”, a declarat primarul interimar al capitalei.

Stelian Bujduveanu, despre bazinul semiolimpic: „Se lucrează intens”

Patinoarul „Mihai Flamaropol” a fost demolat în anul 2016, iar în această vară, Stelian Bujduveanu declarase că lucrările pentru modernizarea acestuia se vor desfășura în ritm alert.

Acum, primarul interimar al Capitalei a spus:

„Există un bazin semiolimpic care se realizează în cadrul patinoarului «Mihai Flamaropol», care va fi finalizat anul viitor în această perioadă. Se lucrează intens ”.

„Arena Națională va intra în reparații capitale”

O problemă majoră a Arenei Naționale este acoperișul retractabil. Acesta a costat 20 de milioane de euro, dar nu a mai fost folosit din decembrie 2020 din cauza sistemului electromecanic special, care este blocat.

Primarul interimar al Bucureștiului a vorbit despre defecțiunile care urmează să fie soluționate.

„Am semnat pentru reparația videocubului, pentru achiziția noilor sisteme de LED, dar la nivel de reparații masive ale Arenei Naționale, la fel ca toate investițiile municipiului București, am finalizat expertiza tehnică și vom intra în reparații capitale.

Este normal că o clădire, care este construită în urmă cu 10 sau 15 ani, trebuie să intre în mentenanță din când în când”.

Arena Națională are 55.634 de locuri și a fost inaugurată în 2011. Cel mai mare stadion al țării a costat 234 milioane de euro.

VIDEO. Declarații Stelian Bujduveanu

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport