Lucescu, aproape de un record mondial incredibil Încă 50 zile și Il Luce devine cel mai bătrân antrenor activ all-time. Cine e lider

La amicalul cu Moldova, câștigat cu 2-1, Mircea Lucescu a figurat cu vârsta de 80 de ani și 72 de zile.

Liderul all-time e un neamț, care a stat pe banca unei naționale obscure la 80 de ani și 123 de zile.

Mircea Lucescu a fost misterios la conferința de presă de după meciul cu Moldova, scor 2-1, spunând că nu știe dacă nu cumva partida cu Austria, de duminică, va fi ultima pe banca naționalei.

A adus aminte însă și de barajele din martie și a spus: „Am făcut o promisiune”, lăsând să se înțeleagă că va fi selecționer și la acel moment.

Lucescu, aproape de un record mondial incredibil. Ar deveni cel mai bătrân antrenor activ all-time

Dincolo de calificarea la Mondial, Mircea Lucescu e în joc pentru a stabili ceva cu adevărat istoric. Un record mondial incredibil: să fie cel mai în vârstă antrenor care să conducă de pe bancă o echipă la un meci.

La partida de joi, de pe Arena Națională, Lucescu avea 80 de ani și 72 de zile. E pe locul 2, foarte aproape de primul loc, în ierarhia celor mai bătrâni tehnicieni care au activat vreodată la un meci.

Cine e lider? Un antrenor neamț, pe nume Otto Pfister, care va împlini luna viitoare 88 de ani și care s-a retras din antrenorat în 2018.

Atunci, însă, a bifat un meci în calitate de principal la 80 de ani și 123 de zile. Era selecționerul naționalei statului Afghanistan și a jucat cu Cambodgia. A fost ultimul său joc.

Pfister, născut în 1938, a fost un atacant neamț, care a debutat ca antrenor în 1972, a fost principal vreme de 46 de ani, perioadă în care a antrenat 18 echipe, marea lor majoritate prime reprezentative, precum Rwanda, Zair, Bangladesh, Togo, Arabia Saudită, Trinidad Tobago, Afghanistan, dar și echipe de club, cea mai importantă fiind Zamalek.

Luna viitoare, la ultimul meci din preliminariile CM, cel cu San Marino, care se va juca la București pe 18 noiembrie va avea 80 de ani și 112 zile. Cu doar 11 zile mai puțin decât recordul lui Pfister.

1979 e anul în care Mircea Lucescu a debutat în antrenorat, avea doar 34 de ani

În cazul în care va sta pe bancă inclusiv în primul baraj din martie, atunci Lucescu va avea 80 de ani și 210 zile și va stabili un record mondial absolut!

Mircea Lucescu, aproape 1.000 de victorii în carieră

Succesul cu Moldova, de joi, reprezintă a 989-a victorie în întreaga carieră de antrenor a lui Mircea Lucescu.

1.683 de meciuri are Lucescu în toată cariera de antrenor, e pe 3, după Ferguson (2.155) și Wenger (1.702)

Un singur tehnician are mai multe, Alex Ferguson, care a trecut chiar de 1.250 de succese.

