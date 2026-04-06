Bîrligea, OUT! Diagnostic dur pentru atacantul de la FCSB » Cât stă și când ar putea juca din nou
Daniel Bîrligea (foto: Sport Pictures)
alt-text George Neagu , Dan Udrea
alt-text Publicat: 06.04.2026, ora 15:05
alt-text Actualizat: 06.04.2026, ora 15:12
  • Veste rea pentru FCSB. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul echipei, s-a accidentat și va rata meciurile rămase de disputat din play-out. Detalii, mai jos în articol.

Daniel Bîrligea a convocat la naționala României pentru meciurile cu Turcia (0-1) și Slovacia (0-2) de la finalul lunii martie.

După partida de la Istanbul, atacantul de la FCSB a acuzat mai multe probleme musculare, dar a evoluat în amicalul de la Bratislava.

Daniel Bîrligea va lipsi 6 săptămâni

După revenirea de la echipa națională, Daniel Bîrligea nu a fost utilizat de FCSB în meciul cu FC Botoșani de vineri, pierdut cu scorul de 2-3, pentru a fi menajat.

După ce atacantul a efectuat un RMN, au venit veștile proaste pentru FCSB.

Bîrligea are probleme la tendonul de la coapsă, scrie fanatik.ro.

Conform informațiilor obținute de GOLAZO.ro, Daniel Bîrligea va lipsi 6 săptămâni și va rata, astfel, meciurile rămase de disputat din play-out-ul Ligii 1.

Atacantul ar putea reveni la meciurile din barajul pentru Conference League, dacă FCSB va încheia sezonul pe primele două locuri din play-out.

Semifinala cu echipa din play-out va avea loc pe 23 sau 24 mai, iar finala cu echipa din play-off este programată pe 31 mai.

În lipsa lui Bîrligea, antrenorul Mirel Rădoi are, pentru atac, 3 soluții: David Miculescu, Mamadou Thiam și Alexandru Stoian.

Ce meciuri mai are de disputat FCSB în play-out:

  • cu Oțelul (acasă) - etapa 4
  • cu Farul Constanța (deplasare) - etapa 5
  • cu Petrolul (acasă) - etapa 6
  • cu Csikszereda (deplasare) - etapa 7
  • cu Unirea Slobozia (acasă) - etapa 8
  • cu Hermannstadt (deplasare) - etapa 9

FOTO. Autogolul lui Bîrligea din meciul Slovacia - România 0-2

Slovacia - România. Autogolul lui Bîrligea Foto - captură Antena 1
Slovacia - România. Autogolul lui Bîrligea Foto - captură Antena 1

Galerie foto (10 imagini)

Slovacia - România. Autogolul lui Bîrligea Foto - captură Antena 1
+10 Foto
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

accidentare liga 1 fcsb daniel bîrligea
Top stiri
„Lucescu, decepționat de valoarea jucătorilor”  Cornel Dinu dezvăluie ce i-a mărturisit Il Luce în discuțiile avute în ultima vreme
Nationala
16:11
„Lucescu, decepționat de valoarea jucătorilor” Cornel Dinu dezvăluie ce i-a mărturisit Il Luce în discuțiile avute în ultima vreme
Citește mai mult
„Lucescu, decepționat de valoarea jucătorilor”  Cornel Dinu dezvăluie ce i-a mărturisit Il Luce în discuțiile avute în ultima vreme
 „Dacă noi nu ne protejăm talentele...” Spalletti vrea să salveze naționala! Regula hulită din România, propusă în Italia. Cu o mică modificare
Campionate
10:21
„Dacă noi nu ne protejăm talentele...” Spalletti vrea să salveze naționala! Regula hulită din România, propusă în Italia. Cu o mică modificare
Citește mai mult
 „Dacă noi nu ne protejăm talentele...” Spalletti vrea să salveze naționala! Regula hulită din România, propusă în Italia. Cu o mică modificare
Acces ilegal pe Tâmpa  George Copos, acuzat că a folosit un drum dintr-o arie protejată: „Rugămintea e să nu dăm, nu ne avantajează”
Diverse
10:15
Acces ilegal pe Tâmpa George Copos, acuzat că a folosit un drum dintr-o arie protejată: „Rugămintea e să nu dăm, nu ne avantajează”
Citește mai mult
Acces ilegal pe Tâmpa  George Copos, acuzat că a folosit un drum dintr-o arie protejată: „Rugămintea e să nu dăm, nu ne avantajează”
Meteo UPDATE | Posibile ninsori în București în Săptămâna Mare. Vremea se răcește brusc și la noi, și-n toată țara, ANM anunță precipitații mixte și vânt puternic
B365
06.04
Meteo UPDATE | Posibile ninsori în București în Săptămâna Mare. Vremea se răcește brusc și la noi, și-n toată țara, ANM anunță precipitații mixte și vânt puternic
Citește mai mult
Meteo UPDATE | Posibile ninsori în București în Săptămâna Mare. Vremea se răcește brusc și la noi, și-n toată țara, ANM anunță precipitații mixte și vânt puternic

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 24 rapid 26 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
07.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share