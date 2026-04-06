Bîrligea, OUT! Diagnostic dur pentru atacantul de la FCSB » Cât stă și când ar putea juca din nou

- Veste rea pentru FCSB. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul echipei, s-a accidentat și va rata meciurile rămase de disputat din play-out. Detalii, mai jos în articol.
Daniel Bîrligea a convocat la naționala României pentru meciurile cu Turcia (0-1) și Slovacia (0-2) de la finalul lunii martie.
După partida de la Istanbul, atacantul de la FCSB a acuzat mai multe probleme musculare, dar a evoluat în amicalul de la Bratislava.
Daniel Bîrligea va lipsi 6 săptămâni
După revenirea de la echipa națională, Daniel Bîrligea nu a fost utilizat de FCSB în meciul cu FC Botoșani de vineri, pierdut cu scorul de 2-3, pentru a fi menajat.
După ce atacantul a efectuat un RMN, au venit veștile proaste pentru FCSB.
Bîrligea are probleme la tendonul de la coapsă, scrie fanatik.ro.
Conform informațiilor obținute de GOLAZO.ro, Daniel Bîrligea va lipsi 6 săptămâni și va rata, astfel, meciurile rămase de disputat din play-out-ul Ligii 1.
Atacantul ar putea reveni la meciurile din barajul pentru Conference League, dacă FCSB va încheia sezonul pe primele două locuri din play-out.
Semifinala cu echipa din play-out va avea loc pe 23 sau 24 mai, iar finala cu echipa din play-off este programată pe 31 mai.
În lipsa lui Bîrligea, antrenorul Mirel Rădoi are, pentru atac, 3 soluții: David Miculescu, Mamadou Thiam și Alexandru Stoian.
Ce meciuri mai are de disputat FCSB în play-out:
- cu Oțelul (acasă) - etapa 4
- cu Farul Constanța (deplasare) - etapa 5
- cu Petrolul (acasă) - etapa 6
- cu Csikszereda (deplasare) - etapa 7
- cu Unirea Slobozia (acasă) - etapa 8
- cu Hermannstadt (deplasare) - etapa 9