„Diferența față de Lucescu” De ce greșește actualul antrenor al lui Shakhtar când face comparația brazilienilor cu Il Luce
Lucescu, în mijlocul jucătorilor lui Shakhtar, cu care a reușit eventul campionat-Cupa Ucrainei în 2013. Fernandinho (dreapta) și Taison, cu trofeul de campioni Foto: Imago
alt-text Publicat: 06.04.2026, ora 14:10
alt-text Actualizat: 06.04.2026, ora 14:10
  • Arda Turan, antrenorul lui Shakhtar din 2025, spune că „îl respect mult pe Mircea Lucescu, e unul dintre cei mai mari antrenori ai istoriei fotbalului”. Dar tehnicianul turc mai spune ceva.

Arda Turan are doar 39 de ani și este antrenorul lui Shakhtar din 27 mai 2025. E la primul sezon în Ucraina.

„Lucescu a scos maximum din noi” Douglas Costa, unul dintre cei mai buni jucători lansați de Il Luce la Shakhtar
S-a calificat în „sferturile” Conference League, însă foarte greu, după 3-1 și 1-2 cu Lech Poznan.

Arda, comparație cu Lucescu: „Nu am șase jucători din naționala Braziliei”

Vorbind despre jocul portocaliilor, tehnicianul turc a amintit de cel care a ajutat Shakhtar să câștige Cupa UEFA în 2009, după 2-1 în finala cu Werder Bremen de la Istanbul.

Arda Turan e antrenorul lui Shakhtar de 10 luni Foto: Imago

„Ca să înțelegeți: Isaque și Luca Meirelles au ajuns recent la naționala U21 a Braziliei. Avem și alți tineri, Kaua Elias, Alisson, Newerton și Eguinaldo. Cei mai mulți nu au jucat la acest nivel, aceasta este prima lor experiență”, a declarat Arda.

Știți, îl respect mult pe Mircea Lucescu. E unul dintre cei mai mari antrenori ai istoriei fotbalului mondial. Totuși, în prezent nu am șase jucători din naționala Braziliei. Visez să am într-o zi toți internaționalii Braziliei. Deocamdată, nu mă pot lăuda cu așa ceva. Aceasta este diferența Arda Turan, antrenor Shakhtar

Sistemul lui Lucescu la Shakhtar. El i-a propulsat spre naționala Braziliei

Acum, Arda Turan are 12 brazilieni în lot, șase U21, zece de maximum 23 de ani.

Și Lucescu s-a confruntat de multe ori cu o problemă similară, tocmai pentru că el a creat acest sistem la Shakhtar, împreună cu patronul Rinat Akhmetov.

Transfera din Brazilia jucători talentați, dar tineri, îi creștea, juca în Liga Campionilor cu ei, apoi clubul ucrainean îi vindea, cu un mare plus financiar deseori.

Cei mai mulți au devenit internaționali ai Selecao când erau în Ucraina.

  • Fernandinho - avea 19 ani când a venit la Shakhtar, în 2005, de la Atletico Paranaense (7,8 milioane de euro).
Mircea Lucescu, înaintea finalei Cupei UEFA câștigate în 2009. În dreapta, brazilianul Fernandinho. În stânga, căpitanul croat Srna Foto: Imago
  • Jadson - 19 ani în 2005, Atletico Paranaense (5 milioane).
  • Willian - 19 ani în 2007, Corinthians (14 milioane). 
  • Luiz Adriano - 19 ani în 2007, Internacional (3 milioane).
  • Douglas Costa - 19 ani în 2010, Gremio (8 milioane).
  • Alex Teixeira - 19 ani în 2010, Vasco da Gama (6 milioane). 
  • Taison - 24 de ani în 2013, Metalist (15,2 milioane). 
  • Fred - 20 de ani în 2013, Internacional (15 milioane).
  • Bernard - 20 de ani în 2013, Atletico Mineiro (25 de milioane). 

