„Diferența față de Lucescu” De ce greșește actualul antrenor al lui Shakhtar când face comparația brazilienilor cu Il Luce

Arda Turan, antrenorul lui Shakhtar din 2025, spune că „îl respect mult pe Mircea Lucescu, e unul dintre cei mai mari antrenori ai istoriei fotbalului”. Dar tehnicianul turc mai spune ceva.

Arda Turan are doar 39 de ani și este antrenorul lui Shakhtar din 27 mai 2025. E la primul sezon în Ucraina.

S-a calificat în „sferturile” Conference League, însă foarte greu, după 3-1 și 1-2 cu Lech Poznan.

Arda, comparație cu Lucescu: „Nu am șase jucători din naționala Braziliei”

Vorbind despre jocul portocaliilor, tehnicianul turc a amintit de cel care a ajutat Shakhtar să câștige Cupa UEFA în 2009, după 2-1 în finala cu Werder Bremen de la Istanbul.

Arda Turan e antrenorul lui Shakhtar de 10 luni

„Ca să înțelegeți: Isaque și Luca Meirelles au ajuns recent la naționala U21 a Braziliei. Avem și alți tineri, Kaua Elias, Alisson, Newerton și Eguinaldo. Cei mai mulți nu au jucat la acest nivel, aceasta este prima lor experiență”, a declarat Arda.

Știți, îl respect mult pe Mircea Lucescu. E unul dintre cei mai mari antrenori ai istoriei fotbalului mondial. Totuși, în prezent nu am șase jucători din naționala Braziliei. Visez să am într-o zi toți internaționalii Braziliei. Deocamdată, nu mă pot lăuda cu așa ceva. Aceasta este diferența Arda Turan, antrenor Shakhtar

Sistemul lui Lucescu la Shakhtar. El i-a propulsat spre naționala Braziliei

Acum, Arda Turan are 12 brazilieni în lot, șase U21, zece de maximum 23 de ani.

Și Lucescu s-a confruntat de multe ori cu o problemă similară, tocmai pentru că el a creat acest sistem la Shakhtar, împreună cu patronul Rinat Akhmetov.

22 de trofee a cucerit Mircea Lucescu în 12 ani la Shakhtar, între 2004 și 2016

Transfera din Brazilia jucători talentați, dar tineri, îi creștea, juca în Liga Campionilor cu ei, apoi clubul ucrainean îi vindea, cu un mare plus financiar deseori.

Cei mai mulți au devenit internaționali ai Selecao când erau în Ucraina.

Fernandinho - avea 19 ani când a venit la Shakhtar, în 2005, de la Atletico Paranaense (7,8 milioane de euro).

Mircea Lucescu, înaintea finalei Cupei UEFA câștigate în 2009. În dreapta, brazilianul Fernandinho. În stânga, căpitanul croat Srna Foto: Imago

Jadson - 19 ani în 2005, Atletico Paranaense (5 milioane).

în 2005, Atletico Paranaense (5 milioane). Willian - 19 ani în 2007, Corinthians (14 milioane).

în 2007, Corinthians (14 milioane). Luiz Adriano - 19 ani în 2007, Internacional (3 milioane).

Douglas Costa - 19 ani în 2010, Gremio (8 milioane).

în 2010, Gremio (8 milioane). Alex Teixeira - 19 ani în 2010, Vasco da Gama (6 milioane).

în 2010, Vasco da Gama (6 milioane). Taison - 24 de ani în 2013, Metalist (15,2 milioane).

în 2013, Metalist (15,2 milioane). Fred - 20 de ani în 2013, Internacional (15 milioane).

în 2013, Internacional (15 milioane). Bernard - 20 de ani în 2013, Atletico Mineiro (25 de milioane).

Luiz Adriano, 5 goluri în BATE - Shakhtar 0-7 : Champions 2014-2015

12. Luiz Adriano



In 2014, Brazilian striker, Luiz Adriano also scored five times in a 7-0 Shakhtar win away to Bate Borisov.



He in the process became the first player to do so away from him in the Champions League era.pic.twitter.com/Dvk52GBFoj — HF World (@hfworld_) March 15, 2023

