„E rușinos!” Președintele lui Inter reacționează după ce lui Bastoni i s-a cerut să părăsească Italia + Ce spune Marotta despre oferta de la Barcelona

Giuseppe Marotta (69 de ani), președintele lui Inter, a vorbit despre potențiala plecare a lui Alessandro Bastoni (26 de ani) la Barcelona.

Oficialul i-a luat apărarea fundașului lui Cristi Chivu (45 de ani), după ce a fost criticat dur în ultima perioadă.

Bastoni, jucător indispensabil în apărarea lui Inter, este principala țintă a celor de la FC Barcelona pentru sezonul viitor.

Catalanii l-au dorit pe fundașul în vârstă de 26 de ani încă din iarnă, dar mutarea nu s-a concretizat.

Giuseppe Marotta, despre Bastoni: „Nu are motive să plece”

Barcelona ar fi făcut deja o ofertă de 45 de milioane de euro pentru Alessandro Bastoni, dar Inter a refuzat. Conducerea nerazzurrilor ar accepta doar oferte mai mari de 60 milioane de euro.

Barcelona i-ar fi oferit lui Bastoni un salariu de 7 milioane de euro pe an, cu 1,5 milioane mai mult față de cât câștigă acum la Inter.

„Am citit în presă că e aproape o obligație pentru el să renunțe la tricoul ăsta și să părăsească țara asta, dar nu există astfel de extreme. Nu are motive să plece.

Ca în cazul tuturor jucătorilor, vom discuta despre viitorul lor mai târziu”, a spus președintele lui Inter, conform sport.es.

70 de milioane de euro este cota de piață a lui Alessandro Bastoni, conform Transfermarkt

Suma cerută de Inter ar fi prea mare pentru Barcelona, ținând cont de situația financiară dificilă cu care se confruntă gruparea de pe Camp Nou.

Astfel, pentru ca mutarea să se realizeze, Barcelona ar dori să includă în oferta sa și un jucător: Ferran Torres (26 de ani) sau Dani Olmo (27 de ani), scrie calciomercato.it.

În acest sezon, Alessandro Bastoni a bifat 36 de apariții pentru Inter, a marcat 2 goluri și a oferit 6 pase decisive.

Giuseppe Marotta: „Nu merită să fie tratat în felul ăsta”

Marotta i-a luat apărarea lui Bastoni, după ce fundașul lui Inter a fost criticat dur pentru greșelile comise în ultima perioadă.

Acesta a fost luat la țintă pentru simularea din derby-ul cu Juventus de pe 14 februarie, câștigat cu 3-2, dar și după ce a fost eliminat în meciul Italiei cu Bosnia de marțea trecută, pierdut la loviturile de departajare (scor 1-1, 1-4 d.pen.).

„Linșajul mediatic la care este supus este rușinos, de parcă ar fi vinovat de cine știe ce. Eliminarea de la Campionatul Mondial are rădăcini mai adânci, dar, chiar și așa, nu merită să fie tratat în felul ăsta.

Toți mai greșim în viață, însă în Italia avem tendința să ne credem cu toții psihologi sau experți în fotbal, fără să știm cu ce fel de om și profesionist avem de-a face.

A greșit, dar este firesc să se întâmple astfel de lucruri la vârsta lui. Este un jucător important pentru Inter și pentru fotbalul italian”, a spus Giuseppe Marotta, conform gazzetta.it.

FOTO. Eliminarea lui Bastoni în Bosnia - Italia 1-1 ( 4-1 d.p.)

Citește și

