Cristian Geambașu Atunci când fotbalul te face mai rău +25 foto
Opinii

Cristian Geambașu Atunci când fotbalul te face mai rău

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 10.11.2025, ora 18:41
alt-text Actualizat: 10.11.2025, ora 18:41
  • Daniel Bîrligea este un fost fotbalist modest și harnic. Metamorfoza în personajul pus pe harță, care a uitat și drumul golului, a fost posibilă din cauza mediului poluat al acestui sport unde buna creștere își dă obștescul sfârșit

Lecția de pedagogie a lui Gigi Becali a durat doar până la scara autocarului cu care FCSB a plecat de la Sibiu.

După circul încheiat cu o eliminare binemeritată, Daniel Bîrligea a urcat în mașină alături de colegi și dus a fost către București. Nu puteai să-l lași să facă autostopul. Ori să te bazezi că îl transporta la Capitală vreun amic cu un merțan prăfuit.

Băiatul nu putea fi lăsat în frumosul oraș din inima țării pentru că trebuia să onoreze o convocare la echipa națională. Acolo unde ajung cei mai buni, cei mai merituoși și cuviincioși.

Ultima impresie spune totuși altceva despre Bîrligea. Dar numai ultima impresie?

Halebardierul dă și-n ai lui

Filozoful Andrei Pleșu a spus despre un actor exaltat și rusofil că citează mai mult decât a citit. Excepțională observație! Detestam oricum să citez și să mă citez, iar de când am auzit-o pe asta a lui Pleșu chiar că nu îmi mai trebuie.

Îmi pare bine însă că atunci când am scris articolul “Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB” am anticipat corect transformarea negativă a celui în cauză.

Sugeram acolo că unul dintre posibilele motive formei stupefiant de slabe a FCSB-ului este schimbarea în rău a lui Daniel Bîrligea. Halebardierul care producea panică în careurile adverse s-a transformat într-un tip nervos și violent.

Pe noul Bîrligea îl nemulțumește mereu ceva, arbitrul cel mai adesea. Gesticulează, înjură, scuipă (asta fac toți fotbaliștii, cică e ceva organic!?). Voința, calitatea lui de bază, s-a metamorfozat în ceva care pare să necesită terapie de specialitate.

Hermannstadt - FCSB, eliminare Birligea. Captura Prima Sport (4).jpg
Hermannstadt - FCSB, eliminare Birligea. Captura Prima Sport (4).jpg

Galerie foto (25 imagini)

Hermannstadt - FCSB, eliminare Birligea. Captura Prima Sport (1).jpg Hermannstadt - FCSB, eliminare Birligea. Captura Prima Sport (2).jpg Hermannstadt - FCSB, eliminare Birligea. Captura Prima Sport (3).jpg Hermannstadt - FCSB, eliminare Birligea. Captura Prima Sport (4).jpg Hermannstadt - FCSB, eliminare Birligea. Captura Prima Sport (5).jpg
+25 Foto
labels.photo-gallery

O lecție veche de când lumea

Sau poate că merg prea departe. Nu de psiholog are nevoie fotbalistul pe are îl admiram până acum câteva luni, ci de un profesor care să îi predea lecția veche de când lumea a modestiei.

Modestia pe care cred că Bîrligea a avut-o și pe care a uitat-o. Sau și mai grav a aruncat-o la vechituri. Sunt vedetă, beei, nu sărăcan cu săru’mâna! E trist să vezi cum un om altădată un exemplu de bun simț se reîncarnează într-o versiune care frizează bădărănia.

Chiar atât de fragil să fie stratul care separă educația de lipsa de educație la dragii noștri fotbaliști? E fotbalul un mediu atât de toxic, inclusiv sau mai ales față de alte sporturi? Înclin să spun că da.

Eliberează-te de energia negativă!

Reprezentația de la Sibiu avea toate datele pentru un moment zero, de la care mai departe totul să fie resetat. Trezește-te, omule, gata, ai ajuns prea jos!

Dar cine să îi spună asta, surogatele de antrenori? În proasta tradiție potrivit căreia fotbaliștilor li se iartă și li se permite cam totul, lecția de pedagogie a lui Becali a sucombat în momentul în care a început să îl găsească vinovat și pe arbitrul Radu Petrescu pentru reprezentația dizgrațioasă a lui Bîrligea.

Presupun că împricinatul Bîrligea Daniel a înțeles corect mesajul. Ai greșit, continuă! Eliberează-te de energia negativă!

Lumea fotbalului zice multe

Fotbalistic, Daniel Bîrligea are un sezon mediocru. De unde și nervii. Deși am explicat că nu doar asta e cauza. În campionat, unde a jucat în 12 partide, are o medie de 64 de minute pe meci și a înscris 3 goluri.

În preliminarii și grupe de Europa League a reușit 4 goluri și 3 pase decisive în 9 meciuri în care a avut apariții, cu o medie de 73 minute jucate pe meci. În meciul important cu Austria de la București, 1-0, a bifat 88 de minute. Statistica arată zero goluri, zero pase decisive. Lumea fotbalului l-a lăudat însă. Lumea fotbalului zice multe.

Printre altele și să lăsăm băiatul în pace că nu știm noi ce consum este să fii fotbalist în prima linie. Știm însă ce consum presupun alte meserii mai importante pentru societate, de regulă mult mai prost plătite decât aceea de fotbalist. Cică dacă pui așa problema, dai în populism. Mai bine decât în misticism.

liga 1 fcsb hermannstadt daniel bîrligea
Știrile zilei din sport
Șoc în Liga 1  Jucătorii ar fi pariat sume imense împotriva propriei echipe chiar în acest sezon! FRF a demarat deja o anchetă!
Superliga
10.11
Șoc în Liga 1 Jucătorii ar fi pariat sume imense împotriva propriei echipe chiar în acest sezon! FRF a demarat deja o anchetă!
Citește mai mult
Șoc în Liga 1  Jucătorii ar fi pariat sume imense împotriva propriei echipe chiar în acest sezon! FRF a demarat deja o anchetă!
Primarul, amenințări cu clauze abuzive Se întâmplă în România: edilul și clubul au somat jucătorii să semneze acte adiționale șocante 
Liga 2
10.11
Primarul, amenințări cu clauze abuzive Se întâmplă în România: edilul și clubul au somat jucătorii să semneze acte adiționale șocante
Citește mai mult
Primarul, amenințări cu clauze abuzive Se întâmplă în România: edilul și clubul au somat jucătorii să semneze acte adiționale șocante 
„Poate îl iau la FCSB”   Reacția lui Becali după ce Rădoi și-a dat demisia: „E foarte orgolios, înseamnă că cineva s-a implicat la echipă”
Superliga
10.11
„Poate îl iau la FCSB” Reacția lui Becali după ce Rădoi și-a dat demisia: „E foarte orgolios, înseamnă că cineva s-a implicat la echipă”
Citește mai mult
„Poate îl iau la FCSB”   Reacția lui Becali după ce Rădoi și-a dat demisia: „E foarte orgolios, înseamnă că cineva s-a implicat la echipă”
RĂDOI NU MAI E ANTRENOR LA CRAIOVA! Rotaru a făcut anunțul: „Aseară și-a luat la revedere de la jucători”
Superliga
10.11
RĂDOI NU MAI E ANTRENOR LA CRAIOVA! Rotaru a făcut anunțul: „Aseară și-a luat la revedere de la jucători”
Citește mai mult
RĂDOI NU MAI E ANTRENOR LA CRAIOVA! Rotaru a făcut anunțul: „Aseară și-a luat la revedere de la jucători”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:46
„Atât de inconștient să fii” L-a lăsat mască pe MM! A fugit din cantonamentul FCSB și s-a întors direct la micul dejun
„Atât de inconștient să fii” L-a lăsat mască pe MM! A fugit din cantonamentul FCSB și s-a întors direct la micul dejun
22:49
A aplicat ordinul lui Becali? Bîrligea n-a plecat cu autocarul de la Sibiu! Ce au făcut liderii vestiarului
A aplicat ordinul lui Becali? Bîrligea n-a plecat cu autocarul de la Sibiu! Ce au făcut liderii vestiarului
22:13
Ce obiectiv are Dinamo Andrei Nicolescu: „Nu cred că găsesc în lot un jucător cu experiența unui meci decisiv la titlu”
Ce obiectiv are Dinamo Andrei Nicolescu: „Nu cred că găsesc în lot un jucător cu experiența unui meci decisiv la titlu”
22:22
Măsuri fără precedent MM Stoica anunță sancțiuni dure la FCSB: „Picătura care a umplut găleata! Vor fi amenzi unice în România”
Măsuri fără precedent MM Stoica anunță sancțiuni dure la FCSB: „Picătura care a umplut găleata! Vor fi amenzi unice în România”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Top stiri din sport
Messi, mesaj pentru Barcelona FOTO: S-a pozat pe Camp Nou și a făcut marele anunț:  „Sper că voi putea reveni și nu doar pentru a-mi lua rămas bun”
Superliga
10.11
Messi, mesaj pentru Barcelona FOTO: S-a pozat pe Camp Nou și a făcut marele anunț: „Sper că voi putea reveni și nu doar pentru a-mi lua rămas bun”
Citește mai mult
Messi, mesaj pentru Barcelona FOTO: S-a pozat pe Camp Nou și a făcut marele anunț:  „Sper că voi putea reveni și nu doar pentru a-mi lua rămas bun”
Reghe se umple de bani FIFA i-a dat dreptate: demitere abuzivă! Cine trebuie să îi plătească o sumă uriașă
Stranieri
10.11
Reghe se umple de bani FIFA i-a dat dreptate: demitere abuzivă! Cine trebuie să îi plătească o sumă uriașă
Citește mai mult
Reghe se umple de bani FIFA i-a dat dreptate: demitere abuzivă! Cine trebuie să îi plătească o sumă uriașă
Corteo în Liga 4 VIDEO: Partida care a surclasat asistența de la Slobozia - CFR Cluj » Arbitru de Liga Campionilor la centru
Diverse
10.11
Corteo în Liga 4 VIDEO: Partida care a surclasat asistența de la Slobozia - CFR Cluj » Arbitru de Liga Campionilor la centru
Citește mai mult
Corteo în Liga 4 VIDEO: Partida care a surclasat asistența de la Slobozia - CFR Cluj » Arbitru de Liga Campionilor la centru
„Ești bolnavă! Dezgustător!” Fanii Elenei Rybakina, intervenție dură după ce o legendă a criticat-o pe kazahă pentru gestul făcut la Turneul Campioanelor
Tenis
10.11
„Ești bolnavă! Dezgustător!” Fanii Elenei Rybakina, intervenție dură după ce o legendă a criticat-o pe kazahă pentru gestul făcut la Turneul Campioanelor
Citește mai mult
„Ești bolnavă! Dezgustător!” Fanii Elenei Rybakina, intervenție dură după ce o legendă a criticat-o pe kazahă pentru gestul făcut la Turneul Campioanelor

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 18 rapid 6 Universitatea Craiova 35 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
11.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share