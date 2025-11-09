HERMANNSTADT - FCSB 3-3. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul campioanei, l-a criticat dur pe Daniel Bîrligea (25 de ani).

Daniel Bîrligea a fost eliminat în partida de la Sibiu după ce a primit două cartonașe galbene în decurs de doar două minute, pentru proteste.

HERMANNSTADT - FCSB. Gigi Becali, despre Bîrligea: „Nu mai urcă în autocar!”

Patronul campioanei l-a criticat extrem de dur pe Daniel Bîrligea și a declarat că jucătorul ar trebui să nu mai urce în autocarul echipei, ca pedeapsă pentru eliminarea stupidă din finalul meciului.

„O echipă care dă un gol și după joacă miuța... Fotbalul e război, când ai 1-0 în minutul 3 trebuie să-ți spulberi adversarul, dacă ești fotbalist.

La echipa asta e indisciplină, eu nu văd nicăieri atâtea proteste la adresa arbitrilor. Tănase, Olaru... de Bîrligea mi-a zis MM de mult timp «Ce facem cu ăsta? Că-i spunem și nu înțelege». E și vina lui Petrescu, decât să-l am pe el arbitru, mai bine o am pe Demetrescu.

Bîrligea trebuia să fie eliminat, a fost obraznic. El crede că e pe tarla, la el acasă. Băi, ești pe terenul de fotbal, nebunule! Gata, 20.000 amendă! Din moment ce-ți bați joc de o întreagă echipă...”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Până la urmă, jucătorul a fost lăsat să urce în autocar și a plecat cu echipa, nu separat

Cum să mai urci acum în autocar? Plătesc eu o mașină să vină singur la București. Cum să mai vii cu niște oameni pe care tu i-ai batjocorit? E batjocură la adresa întregii echipe, dar ce-l interesează pe el?! Gigi Becali, finanțator FCSB, la Prima Sport

Becali: „La echipă e indisciplină”

Patronul clubului a vorbit și despre relația jucătorilor cu Mihai Stoica, cel care nu ar dori să îi sancționeze dur când greșesc.

„E vorba de indisciplină, nu există autoritate. O să văd ce fac, angajez pe cineva care să se ocupe de disciplina din club.

Poate să se supere MM, dar n-am ce să-i fac. Nu se poate așa ceva! I-am spus să nu-l mai primească în autocar și mi-a zis ca trebuie sa meargă la echipa națională. Și ce dacă? Să vină singur toată noaptea, ca să vadă cum e să batjocorești un club întreg.

Și eu sunt vinovat... ei sunt prea prieteni cu MM, nu face ce-i zic, sa le dea amenzi. A plecat ăla (n.r. Ngezana) din cantonament, păi, dă-i amendă!”, a mai spus patronul FCSB.

VIDEO Golul lui Politic salvează un punct în prelungiri pentru FCSB, cu penultima clasată

