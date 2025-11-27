Steaua Roșie - FCSB 1-0. Campioana României a bifat un nou eșec în faza principală din Europa League.

Sârbii au evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 27 al partidei.

Partida de la Belgrad a început cu o ofensivă puternică a gazdelor, care au bifat prima mare ocazie în minutul 8, prin Ivanic, al cărui șut a fost scos de lângă bară de Zima.

FCSB s-a remarcat doar prin câteva centrări foarte bune ale lui Miculescu, în fața porții, însă fără a ajunge la destinația dorită.

Cartonașul roșu încasat de Tebo în minutul 27, după un fault asupra lui Olaru, ar fi putut aduce avantaje pentru campioana României, însă tot Steaua Roșie a rămas echipa mai periculoasă.

În partea secundă, FCSB nu a mai rezistat, iar Duarte a deschis scorul, în minutul 50, după o pasă greșită a lui Ngezana în propriul careu. Seol a centrat apoi de pe partea dreaptă, iar Duarte a reluat lejer, din 6 metri, în poarta lui Zima.

FCSB a forțat egalarea ulterior, însă luciditatea în preajma porții le-a lipsit complet elevilor lui Charalambous.

Astfel, campioana rămâne cu doar 3 puncte după 5 partide în Europa League.

A marcat: Duarte (50)

Final de meci.

Min. 85 - Ies Crețu și Miculescu, intră Pantea și Politic.

Min. 81 - Arnautovic șutează din partea dreaptă a careului, însă execuția sa în forță a fost pe direcția lui Zima.

Min. 75 - Gafă imensă a lui Ngezana! Acesta scapă mingea aproape de poartă, Ivanic scapă singur, însă șutul său pe jos este respins de Zima.

Min. 74 - Iese Olaru, intră Oct. Popescu.

Min. 69 - Iese Duare, intră Rodrigao.

Min. 61 - Galben pentru Olaru.

Min. 57 - Miculescu scapă singur spre poartă, șutează de la marginea careului, însă Matheus intervine spectaculos.

Min. 50 - Gol Steaua Roșie! Duarte deschide scorul, cu o lovitură de cap din 6 metri, după o centrare perfectă a lui Seol, de pe partea dreaptă. Ngezana a fost depășit de centrare. Sud-africanul a vrut să paseze inițial la Radunovic, însă mingea a ajuns la adversar, chiar în interiorul careului.

Min. 47 - Cisotti bifează cea mai mare ocazie a meciului. Acesta a primit o pasă slabă de la Olaru, însă a reușit să îi ia fața adversarului și trimitea în bară de la 16 metri.

Min. 46 - Începe repriza secundă. Ies Thiam și Lixandru, intră Cisotti și Tănase.

Pauză la Belgrad.

Min. 43 - Ocazie imensă pentru Duarte! Acesta a primit o pasă de la Arnautovic în partea dreaptă a careului, însă șutul său se duce destul de mult pe lângă poarta lui Zima.

Min. 34 - Sârbii sunt cei care controlează jocul chiar și după eliminare, având multiple acțiuni la poarta lui Zima.

Min. 30 - Galben pentru Seol.

Min. 27 - Cartonaș roșu pentru Steaua Roșie! Tebo este eliminat după o lovitură cu cotul asupra lui Darius Olaru, la jumătatea terenului.

Min. 25 - Intervenție incredibilă a portarului Matheus, care reține balonul la o centrare foarte bună a lui Crețu, de pe partea dreaptă, care îl viza pe același Daniel Bîrligea.

Min. 23 - Miculescu trimite din nou o centrare bună, însă Bîrligea nu reușește să se desprindă din marcaj în 6 metri, iar mingea traversează careul.

Min. 17 - Miculescu încearcă o centrare pe jos, în forță, însă portarul Matheus reușește să intervină și reține balonul.

Min. 8 - Ocazie imensă pentru sârbi! Ivanic trimite un șut foarte bun de la 16 metri, în forță, pe jos, însă Zima scoate incredibil de lângă bară.

Min. 5 - Steaua Roșie este cea care pune mai multă presiune la poarta lui Zima în primele minute ale partidei.

Scenografie specială a fanilor sârbi la meciul cu FCSB: „Frați ortodocși”, alături de stemele României și Serbiei.

Min. 1 - A început partida!

Echipele de start:

Steaua Roșie Belgrad: Matheus - Seol, Uchenna, Velkovic, Tiknizyan - Handel, Krunic, Elsnik - Bruno Duarte, Arnautovic, Ivanic

Matheus - Seol, Uchenna, Velkovic, Tiknizyan - Handel, Krunic, Elsnik - Bruno Duarte, Arnautovic, Ivanic Rezerve : Glazer, Guteša, Rodrigão, Bajo, Felício Milson, Katai, Damjanović, Kostov, Stanković, Leković, Zarić, Avdić

: Glazer, Guteša, Rodrigão, Bajo, Felício Milson, Katai, Damjanović, Kostov, Stanković, Leković, Zarić, Avdić Antrenor : Vladan Milojević

: Vladan Milojević FCSB: Zima - V. Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic - Șut, Lixandru - Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea

Zima - V. Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic - Șut, Lixandru - Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea Rezerve : Udrea, Tănase, Edjouma, Politic, Pantea, Cisotti, O. Popescu, Alhassan

: Udrea, Tănase, Edjouma, Politic, Pantea, Cisotti, O. Popescu, Alhassan Antrenor: Elias Charalambous

Elias Charalambous Stadion : „Rajko Mitic”

: „Rajko Mitic” Arbitru: Jerome Brisard, Asistenți: Alexis Auger, Aurelien Drouet, VAR: Bastien Dechepy, AVAR: Eric Wattellier

Alături de ei e și portarul Târnovanu, suspendat pentru partida de azi. Un fan român a strigat după goalkeeper „Tătărușanuuu!”, stârnind amuzamentul celor prezenți.

Pe arena din Belgrad va fi o scenografie specială pregătită de gazde, cu steagurile României și Serbiei.

Imagini surprinse înainte de meci, la arena „Rajko Mitic”:

Știrea inițială:

În acest moment, FCSB ocupă locul 31 în grupa principală din Europa League, cu doar 3 puncte obținute după 4 meciuri disputate.

Nici Steaua Roșie nu stă mai bine. Formația pregătită de Vladan Milojevic se află pe locul 25, cu 4 puncte.

Campioana României a câștigat un singur meci până acum în actuala ediție a Europa League. Roș-albaștrii s-au impus în partida cu Go Ahead Eagles cu scorul de 1-0, grație reușitei lui David Miculescu din minutul 13.

În rest, FCSB a pierdut toate celelalte partide disputate: 0-2 cu Young Boys, 1-2 cu Bologna și 1-3 cu Basel.

Steaua Roșie a câștigat și ea un singur meci, 1-0 cu Lille. Sârbii au mai făcut un egal, 1-1 cu Celtic, și au pierdut două partide: 1-2 cu Porto și 0-2 cu Braga.

Elias Charalambous: „Nu mă interesează însă adversarul”

„Suntem două echipe similare. Istoria spune asta, dar și stilul de joc. Ambele am câștigat campionatul și, în acest moment, ambele putem fi mai bune. Steaua Roșie Belgrad poate juca oricând un fotbal superb.

Pe mine nu mă interesează însă adversarul, mă interesează doar de noi. Nu știu dacă joacă Arnautovic, dacă ei zic că nu, așa o fi.

Dacă vom fi într-o formă bună, vom câștiga. Îi respectăm, știu că sunt un club mare, dar suntem aici să câștigăm mâine”, a declarat tehnicianul cipriot la conferința de presă.

Charalambous a subliniat dificultatea competiției și obiectivul clar al meciului de joi seară, de la Belgrad:

„În această competiție toate meciurile sunt grele, dar și imprevizibile. Avem echipa pregătită să câștige cele 3 puncte, suntem pregătiți pentru un meci foarte dificil”.

Мesajul său pentru vestiar a fost unul lipsit de scuze: „Nu este important cine lipsește de la ei. Trebuie să fim focusați pe ce avem noi de făcut.

Și noi, și ei avem probleme de lot, dar nu există scuze pentru mâine. Trebuie să fim în cea mai bună formă.”

Vladan Milojevic: „Aştept reacția jucătorilor mei cu FCSB”

Vladan Milojevic a prefațat partida cu FCSB din etapa 5 din Europa League, care vine într-un moment nu foarte bun pentru echipa sa.

„Meciul vine într-un moment care nu e ideal pentru noi, dar dacă e să spun ceva despre înfrângerea recentă, mă încurajează faptul că am jucat bine. În astfel de momente, cel mai important lucru rămâne următorul meci.

Aştept reacția jucătorilor mei cu FCSB. Jucăm în fața suporterilor noștri, mi-aș dori să vină în număr cât mai mare să ne susțină în drumul către obiectivul nostru”, a spus antrenorul.

Tehnicianul s-a referit și la situația complicată din lot, Steaua Roșie având câțiva accidentați, plus absența lui Radonjic, exclus din lot:

„Înainte de meciul cu Javor i-am avut accidentați pe Radonjic, Arnautovic și Krunic, probleme serioase de lot. Am folosit mulți tineri din academie.

Există clar dificultăți de efectiv, acum trebuie să vedem câți dintre jucători putem recupera cât mai repede.

Radonjic a fost acum suspendat de club, iar pentru acest subiect veți primi o declarație oficială din partea clubului. Eu nu am ce altceva să comentez pe această temă.

Este extrem de dificil să pregătești un joc când evoluăm mereu cu jucători diferiți. Fotbalul nu înseamnă doar să pui 11 nume pe o foaie.

Avem lipsuri evidente în ofensivă: Milson a jucat accidentat, pe Lucic nu l-am mai avut de mult, s-a rupt și Olayinka, iar compartimentul ofensiv ne suferă mereu. Construim ca într-un puzzle, iar asta nu ne ajută”.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Midtjylland 11-3 12 2. Freiburg 8-3 10 3. Ferencvaros 8-4 10 4. Celta Vigo 9-4 9 5. Braga 8-4 9 6. Aston Villa 6-2 9 7. Lyon 5-2 9 8. Plzen 6-2 8 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Betis 6-2 8 10. PAOK 9-6 7 11. Brann 5-2 7 12. Dinamo Zagreb 7-6 7 13. Genk 5-4 7 14. FC Porto 4-4 7 15. Fenerbahce 4-4 7 16. Panathinaikos 7-6 6 17. FC Basel 6-5 6 18. AS Roma 5-4 6 19. Lille 6-6 6 20. Stuttgart 6-6 6 21. Eagles 4-5 6 22. Young Boys 6-10 6 23. Nottingham Forest 6-5 5 24. Bologna 3-3 5 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Sturm Graz 3-5 4 26. Steaua Roșie 3-5 4 27. Celtic 4-7 4 28. Salzburg 4-6 3 29. Feyenoord 3-6 3 30. Ludogorets 5-9 3 31. FCSB 3-7 3 32. Utrecht 1-5 1 33. Malmo 2-7 1 34. Maccabi Tel-Aviv 1-8 1 35. Nice 4-9 0 36. Rangers 1-8 0

