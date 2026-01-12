„Nu era ce ne doream” Mihai Stoica, despre un posibil transfer din Liga 1: „Nu avea niciun sens” +55 foto
Mihai Stoica FOTO: Captură - Prima Sport
Superliga

„Nu era ce ne doream” Mihai Stoica, despre un posibil transfer din Liga 1: „Nu avea niciun sens”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 12.01.2026, ora 14:23
alt-text Actualizat: 12.01.2026, ora 14:23
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre jucătorii pe care și-i doresc roș-albaștrii în mercato de iarnă.

FCSB l-a transferat în această iarnă doar pe fundașul portughez Andre Duarte, însă patronul Gigi Becali a transmis de mai multe ori că își mai dorește întăriri.

Mihai Stoica, despre țintele din mercato: „Nu era ce ne doream”

Formația roș-albastră a pierdut două piese importante de la mijlocul terenului: Malcom Edjouma, liber de contract, și Adrian Șut, care s-a transferat la Al-Ain.

Gigi și-a dorit jucători. Am militat foarte mult ca să rămânem cei care suntem acum. E posibil să vină un mijlocaș central, suntem în căutări. Nu avea niciun sens să luăm jucători care nu sunt peste cei pe care îi avem. Fereastra este deschisă până pe 9 februarie.

Ce am găsit până acum nu era ceea ce ne doream noi. Din campionatul nostru, cu tot respectul, jucătorii pe care îi putem transfera, în opinia noastră, sunt mult sub ce avem, chiar dacă a plecat Șut.

Vom aduce un număr 6. Avem unul deja. Nu știm ce șanse avem, deocamdată. Ne-a transmis că ia în calcul să vină, dar deocamdată, trebuie să vadă dacă nu cumva acceptă o ofertă de pe alt continent pe bani foarte mulți. Ezită, dar așteptăm”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

E un jucător care a jucat într-o competiție europeană și a făcut-o bine sezonul acesta și care a terminat contractul acum! Este jucător liber. Va implica banii către el și un salariu bun. Are o cotă mare Mihai Stoica

Mijlocașii actuali ai FCSB-ului:

  • Baba Alhassan – mijlocaș defensiv
  • Vlad Chricheș – mijlocaș defensiv
  • Mihai Lixandru – mijlocaș central
  • Juri Cisotti – mijlocaș central
  • Darius Olaru – mijlocaș ofensiv
  • Florin Tănase – mijlocaș ofensiv

FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro

FCSB se va întoarce din Antalya joi, iar vineri va disputa primul meci oficial din 2026, contra celor de la FC Argeș, de la ora 20:00.

Campioana României se află pe locul 9 în clasament, cu 31 de puncte, după 21 de etape.

Mihai Stoica transfer liga 1 fcsb
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share