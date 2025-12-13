Lucrurile au scăpat de sub control la vizita lui Lionel Messi (38 de ani) pe stadionul Salt Lake din Kolkata (India).

Fanii și-au pierdut răbdarea și au început să arunce cu scaune, sticle și alte obiecte în teren, nemulțumiți de faptul că starul argentinian a părăsit brusc arena.

Ceea ce trebuia să fie o sărbătoare pentru locuitorii orașului Kolkata s-a transformat într-un adevărat fiasco.

Fanii au vandalizat stadionul, după vizita lui Lionel Messi, în India

Starul argentinian se află într-o vizită de 3 zile, în cadrul unui eveniment numit „GOAT Tour” (Greatest of All Times - cel mai bun din toate timpurile).

Jucătorul lui Inter Miami a aterizat sâmbătă dimineață, fiind primit cu entuziasm de un cor de fani.

Câteva ore mai târziu, mii de fani purtând tricouri ale lui Messi și fluturând steagul Argentinei s-au înghesuit pe stadionul Salt Lake, însă oficialii s-au înghesuit în jurul fotbalistului, iar fanii s-au chinuit să-l vadă, acesta fiind înconjurat și de bodyguarzi, scrie france24.com.

𝑴𝒆𝒔𝒔𝒊 𝑴𝒂𝒏𝒊𝒂 in India 🇮🇳



80k packed stadium in Kolkata as Messi continues his tour through the country 🏟️👀



🎥 @ddsportschannel pic.twitter.com/40iye4hMtf — 433 (@433) December 13, 2025

Messi a făcut un tur de onoare al stadionului, i-a salutat pe cei prezenți și, deși ar fi trebuit să joace și un meci demonstrativ, a plecat mai repede decât era de așteptat, lucru ce i-a enervat la culme pe cei prezenți.

Fanii au smuls scaunele, au aruncat cu sticle de apă și s-au luat la harță cu forțele de ordine.

„Pentru mine, să-l văd pe Messi este o plăcere, un vis. Dar am ratat ocazia să-l văd din cauza proastei gestionării defectuoase a situației de pe stadion”, a declarat Nabin Chatterjee, un cunoscut om de afaceri din India.

Un alt fan furios a declarat că oamenii cheltuiseră „salariul pe o lună” pentru a-l vedea pe Messi.

„Am plătit 5.000 de rupii (55 de dolari) pe bilet și am venit cu fiul meu să-l vedem pe Messi, nu pe politicieni. Poliția și personalul militar își făceau selfie-uri, iar conducerea este de vină”, a declarat Ajay Shah.

#WATCH: #LionelMessi Fans vandalise #Kolkata's #SaltLakeStadium, allege poor management. Reports suggest that Messi was inside the stadium for 15 minutes before the chaos broke out. #Kolkata was the first stop at #Messi's #GOATIndiaTour. pic.twitter.com/VWYUflSVs4 — News The Truth (@NewsTheTruthh) December 13, 2025

Javed Shamim, un înalt oficial al poliției din stat, a declarat că „organizatorul principal” al evenimentului a fost arestat, fără a oferi însă alte detalii. Acesta a afirmat că autoritățile vor analiza modul în care organizatorii ar putea rambursa banii celor care au cumpărat bilete.

Îmi cer sincer scuze față de Lionel Messi, precum și față de toți iubitorii de sport și fanii săi, pentru nefericitul incident. Mamata Banerjee, prim-ministru al Bengalului de Vest

Statuie de 21 de metri pentru Lionel Messi în India

Înainte ca haosul să izbucnească, Messi a dezvelit o statuie de 21 de metri care îl înfățișează ridicând trofeul Cupei Mondiale, câștigat alături de Argentina în 2022.

This Messi statue in Kolkata, India 🔥



pic.twitter.com/J8gWdIR92r — Major League Soccer (@MLS) December 12, 2025

Campion cu Inter Miami în urmă cu câteva zile, fostul jucător al celor de la Barcelona sau PSG își va continua vizita în India, la Hyderabad și Mumbai, înainte de a încheia turneul luni, la New Delhi, conform dw.com.

În turneu, Messi este însoțit de Rodrigo De Paul și Luis Suarez, coechiperii săi de la Inter Miami și unii dintre cei mai buni prieteni din viața de zi cu zi.

