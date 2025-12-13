Pleacă Olaru de la FCSB? Anunțul făcut de impresar : „Asta a întrebat! Nu cred că mai e netransferabil”

Impresarul Ioan Becali (73 de ani) susține că Darius Olaru (27 de ani) i-ar fi spus că își dorește să plece de la FCSB în această iarnă.

Suspendat pentru meciul FCSB - Feyenoord, scor 4-3, Olaru a văzut revenirea senzațională a coechipierilor săi din tribune.

Căpitanul roș-albaștrilor a stat într-o lojă separată, alături de nepotul lui Ioan Becali, iar, la un moment dat, l-a rugat pe acesta să-i trimită un mesaj agentului FIFA pentru a-l întreba dacă se va transfera în această iarnă.

Giovanni Becali: „Olaru i-a spus nepotului meu să mă întrebe dacă pleacă în ianuarie”

„Văd că Olaru nu a jucat cu Feyenoord și FCSB a câștigat. Nu știu dacă relația dintre Gigi și Olaru mai e atât de strânsă. Nu cred că mai zice Gigi că Olaru e netransferabil. L-ar da pe o sumă corectă. Are și el o vârstă.

Olaru i-a spus nepotului meu să mă întrebe dacă pleacă în ianuarie. I-am spus să stea cuminte .

A întrebat dacă pleacă și el în ianuarie. «Ia zi, când plec de la FCSB?». Un jucător care rămâne 4-5 ani la o echipă și nu se întâmplă lucruri spectaculoase...

Olaru, dacă nu s-ar fi accidentat și ar fi continuat, ori ar fi primit de la Gigi cel mai mare contract din istoria fotbalului românesc, ori ar fi plecat pe o sumă importantă. Ce să mai spun?”, a spus Ioan Becali, conform fanatik.ro.

5.000.000 de euro este clauza de reziliere stabilită de FCSB pentru Darius Olaru

