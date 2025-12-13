Donald Trump se revoltă! Nemulțumirea președintelui SUA : „Un dezastru pentru sport! O să pun guvernul să se ocupe”
Donald Trump a criticat metoda contractelor sportivilor universitari din SUA/ Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
Donald Trump se revoltă! Nemulțumirea președintelui SUA: „Un dezastru pentru sport! O să pun guvernul să se ocupe”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.12.2025, ora 12:45
alt-text Actualizat: 13.12.2025, ora 12:47
  • Donald Trump (79 de ani), președintele SUA, consideră că metoda NIL, prin care sportivii universităților din America sunt plătiți, este un dezastru.

NIL înseamnă „nume, imagine și asemănare”. Se referă la dreptul legal al unei persoane de a controla modul în care este utilizată imaginea sa, inclusiv în scopuri comerciale.

Studenților-sportivi din SUA le-a fost interzis pentru mult timp să încheie acorduri pentru a profita de faima lor, astfel că își cedau drepturile NIL prin semnarea unor contracte cu echipele sportive universitare.

În urmă cu trei ani, o combinație de modificări ale regulilor NCAA (Asociația Națională Universitară de Atletism) și legilor statale a restabilit drepturile NIL ale sportivilor universitari, iar de atunci aceștia au încheiat acorduri de sponsorizare, scrie espn.com.

Donald Trump: „Cred că NIL este un dezastru pentru sport”

În timpul unei ceremonii desfășurate la Casa Albă, în cinstea echipei olimpice de hochei a SUA care a cucerit aurul la Jocurile Olimpice din 1980, Donald Trump și-a exprimat poziția cu privire la metoda NIL.

„Cred că NIL este un dezastru pentru sport. Este oribil pentru Jocurile Olimpice și cred că este, de fapt, oribil pentru jucători”, a declarat Trump, citat de deseret.com.

între 6 și 8 milioane de dolari
au fost cele mai mari plăți NIL raportate pentru jucători de fotbal american. Trump e sigur că universitățile vor achita din ce în ce mai mult pentru a obține jucătorul care, în opinia lor, le va aduce campionatul național

Președintele Statelor Unite consideră că din această cauză universitățile renunță la sporturile „mai puțin importante”, cele care nu aduc venituri, dar ajută la pregătirea sportivilor pentru Jocurile Olimpice.

„Aceste sporturi nu există pentru că investesc toți banii în fotbalul american, bagă prea mulți bani în acest sport!

Nu poți plăti unui quarterback 14 milioane de dolari pentru a ieși din liceu. Ei nici măcar nu știu dacă va fi un jucător foarte bun. Universitățile nu își permit să plătească astfel de salarii, cum se aude peste tot.

Aceste universități vor ajunge să se distrugă singure. Ar trebui făcut ceva și sunt dispus să pun guvernul federal să se ocupe de asta. Dar dacă nu se rezolvă rapid, veți distruge universitățile.

Vor fi eliminate, inclusiv cele care se descurcă bine la fotbalul american”, a adăugat Trump.

Donald Trump/ Foto: IMAGO Donald Trump/ Foto: IMAGO
Donald Trump/ Foto: IMAGO

Donald Trump: „Colegiile nu își permit să facă acest joc”

Președintele nu a specificat ce crede că ar trebui să facă guvernul federal. Mai multe proiecte de lege care reglementează NIL au fost depuse în Congres, dar niciunul nu a obținut sprijin.

„Colegiile nu își permit să joace acest joc și este un lucru foarte rău ce se întâmplă”, a concluzionat Trump.

Comentariile lui Trump vin în contextul în care Universitatea din Utah a devenit prima instituție de învățământ din SUA care a anunțat un acord cu o firmă de investiții private pentru a injecta fonduri în programul său de atletism.

