Bîrligea protestează FOTO. Scos de pe teren după ce a marcat, atacantul a avut o reacție nervoasă: „Am auzit că nu mai joc meciul următor”

Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Daniel Bîrligea (25 de ani), autorul unicului gol al campioanei României, a reacționat nervos după ce a fost înlocuit.

Fotbalistul a fost surprins cum a lovit un obiect din spatele porții și a spus câteva cuvinte, fiind vizibil nemulțumit.

Croații conduceau deja cu 2-0 în minutul 11, însă Bîrligea a redus din diferență înainte de pauză, în minutul 42.

Cisotti l-a găsit pe atacant cu o pasă foarte bună. Acesta a reușit un dribling, a șutat și a înscris în poarta lui Filipovic.

În ciuda reușitei sale, Daniel Bîrligea a fost scos de pe teren în minutul 66, iar în locul său a fost introdus Denis Alibec.

Când a fost înlocuit, Bîrligea a protestat, fiind surprins de camere în timp ce lovea un obiect din spatele porții, înainte de a se îndrepta abătut spre marginea terenului.

„Eram supărat pentru acel penalty neacordat înainte să ies”, a declarat Bîrligea la Prima Sport, după meci, referindu-se la faza din minutul 65, când a fost împins din spate în careu de Sergi Dominguez.

Daniel Bîrligea: „Regret că nu mai joc meciul viitor”

Vârful a încercat să explice eșecul din Croația:

„Explicațiile sunt doar că trebuia să avem altă atitudine pe teren și să luptăm mai mult. Nu am făcut asta îndeajuns. Cred că doar aia era soluția să îi punem în dificultate.

Acum trebuie să ne gândim la ce vine. Ce a fost s-a dus. Știam că joacă foarte bine în primele minute și trebuia să îi blocăm. Am și vorbit că nu trebuia să facem asta, și fix asta s-a întâmplat. Am revenit în prima repriză, dar în a doua iar am coborât ritmul.

Am atacat în prima repriză, eram concentrați și la pauză, dar după cred că și ei și-au dorit să câștige și au dat totul. Cred că suntem sătui (n.r. – de aceste rezultate negative)”, a declarat Bîrligea.

Bîrligea, care nu mai marcase pentru FCSB de 89 de zile, a încasat un „galben” în minutul 24, va fi suspendat pentru cumul de cartonașe și va rata meciul cu Fenerbahce de joia viitoare, ultimul pe care campioana României îl va disputa în faza principală din Europa League.

S-a plâns și de un fault neacordat în careu înainte să fie schimbat.

Regret, am auzit că nu mai joc meciul viitor. Nici nu știam. Nu cred că era galben. Nu știu ce a văzut (n.r. – arbitrul). Eu am dat în minge, după m-a lovit, eu lovesc primul mingea, el mă lovește în talpă. Arbitrul a venit un pic pentru ei și în prima repriză și la a doua. Cred că era penalty când mă lovește în spate și eu iau mingea cu pieptul. Daniel Bîrligea, atacant FCSB

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 7 18 2. Aston Villa 7 18 3. Freiburg 7 17 4. Midtjylland 7 16 5. Braga 7 16 6. AS Roma 7 15 7. Ferencvaros 7 15 8. Betis 7 14 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. FC Porto 7 14 10. Genk 7* 13* 11. Steaua Roșie 7 13 12. PAOK 7 12 13. Stuttgart 7 12 14. Celta Vigo 7 12 15. Bologna 7 12 16. Nottingham 7 11 17. Plzen 7 11 18. Fenerbahce 7 11 19. Panathinaikos 7 11 20. Dinamo Zagreb 7 10 21. Lille 7 9 22. Brann 7 9 23. Young Boys 7 9 24. Celtic 7 8 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Ludogorets 7 7 26. Feyenoord 7 6 27. FC Basel 7 6 28. Salzburg 7 6 29. FCSB 7 6 30. Go Ahead Eagles 7 4 31. Sturm Graz 7 4 32. Rangers 7 4 33. Nice 7 3 34. Utrecht 7* 1* 35. Malmo FF 7 1 36. Maccabi Tel Aviv 7 1

