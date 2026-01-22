Nu renunță la Drăgușin Clubul care insistă pentru  semnătura fundașului român: „Totul se va decide pe muchie de cuțit!”

Presa din Italia susține că AS Roma insistă pentru a obține semnătura lui Radu Drăgușin (25 de ani) în această iarnă.

Radu Drăgușin a devenit o variantă reală pentru echipa din Serie A după ce spaniolul Mario Hermoso s-a accidentat.

AS Roma insistă pentru Radu Drăgușin: „Totul se va decide pe muchie de cuțit”

Gian Piero Gasperini a conturat lista de transferuri pentru perioada de mercato din iarnă.

Pe lângă Joaquin Seys, fundaș stânga de la Club Brugge, și Mathys Tel, extrema lui Tottenham, antrenorul celor de la AS Roma îl dorește și pe Radu Drăgușin, iar presa peninsulară a vorbit despre condițiile în care s-ar putea realiza transferul acestuia în Serie A.

„Dragușin poate ajunge (n.r. la AS Roma) doar împrumutat și la foto finish. Senzația este că totul se va decide pe muchie de cuțit: Gasperini așteaptă momentul decisiv, Massara (n.r. directorul sportiv) pregătește asaltul final” , au scris jurnaliștii de la tuttomercatoweb.com, citând Corriere dello Sport.

În cazul în care mutarea se va concretiza, românul va avea concurență serioasă pentru postul de titular la AS Roma:

Even Ndicka (26 de ani) - cotat la 30.000.000 de euro, conform transfermarkt.com

- cotat la 30.000.000 de euro, conform transfermarkt.com Gianluca Mancini (29 de ani) - cotat la 15.000.000 de euro

- cotat la 15.000.000 de euro Daniele Ghilardi (23 de ani) - cotat la 8.000.000 de euro

- cotat la 8.000.000 de euro Jan Ziolkowski (20 de ani) - cotat la 7.500.000 de euro

Radu Drăgușin este dorit și de RB Leipzig

RB Leipzig dorește și ea să-l transfere pe fundașul român, iar jurnalistul Nicolo Sachira anunța la începutul săptămânii că echipa din estul Germaniei ar fi pregătită să trimită o primă ofertă către Tottenham.

#Leipzig are ready to submit to #Tottenham the first official bid to try to sign Radu #Dragusin. Leipzig have no reached a total agreement with the centre-back. Dragusin’s priority would be the return to Italy. #transfers https://t.co/eoCx5dhZ5P — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 18, 2026

Sursele GOLAZO.ro susțin că afacerea ar putea fi greu de realizat, întrucât Tottenham ar dori să își recupereze o mare parte din suma pe care a investit-o în aducerea lui Radu Drăgușin la Londra.

25.000.000 de euro a plătit Tottenham lui Genoa pentru a-l transfera pe Radu Drăgușin, în februarie 2024

La RB Leipzig, Radu Drăgușin s-ar duela pentru un loc în centrul apărării cu:

Castello Lukeba (23 de ani) – cotat la 45.000.000 de euro, conform transfermarkt.com

– cotat la 45.000.000 de euro, conform transfermarkt.com El Chadaille Bitshiabu (20 de ani) – cotat la 15.000.000 de euro

– cotat la 15.000.000 de euro Willi Orban (33 de ani) – cotat la 6.000.000 de euro

– cotat la 6.000.000 de euro Lukas Klostermann (29 de ani) – cotat la 3.500.000 milioane de euro

– cotat la 3.500.000 milioane de euro Jonathan Norbye (18 ani) – cotat la 300.000 de euro

