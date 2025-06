Daniel Niculae (42 de ani), președintele celor de la Hermannstadt, a oferit o primă reacție, după ce a văzut că echipa sa se va duela cu FCSB în prima rundă a noului sezon din Liga 1.

Tragerea la sorți a calendarului competițional pentru sezonul 2025-2026 din Liga 1 a avut loc astăzi la sediul LPF.

Printre cele mai interesante meciuri ale primei runde se numără și duelul FCSB - Hermannstadt, ce va avea loc în week-end-ul 12-13 iulie, pe Stadionul Steaua.

Daniel Niculae: „Poate e mai bine așa”

Președintele sibienilor, Daniel Niculae nu s-a arătat deloc deranjat de faptul că echipa sa va deschide sezonul în fața campioanei en-titre.

Mai mult decât atât, acesta este convins că Hermannstadt poate repeta performanța din sezonul trecut.

Sibienii au încheiat ediția precedentă pe locul 7 și au ajuns în finala Cupei României, pierdută în fața celor de la CFR Cluj, scor 1-3.

„Glumeau cu zâmbetul pe buze, dar nu prea era zâmbetul lor. La mine tot timpul a fost zâmbetul pe buze și rămâne în continuare. Mai devreme sau mai târziu trebuia să joci și cu FCSB, și cu CFR, și contra tuturor echipelor.

Poate e mai bine așa, în prima etapă, chiar dacă e campioana en-titre și probabil principala candidată pentru câștigarea în următorul sezon. Noi credem în șansa noastră și trebuie să repetăm cel puțin sezonul foarte bun de anul trecut .

Ne dorim să creștem din toate punctele de vedere, să avem un joc mai bun, chiar dacă deja suntem o echipă preocupată de spectacol. Vrem să avem continuitate și momentan suntem pe drumul cel bun.

Am semnat și am prelungit cu mulți jucători pe care i-am avut în anii precedenți. Am semnat prelungirea și cu Marius Măldărășanu și tot staff-ul său. Sperăm să creștem”, a declarat Daniel Niculae.

Daniel Niculae: „E clar că o să fie un sezon mult mai echilibrat”

Întrebat dacă FCSB poate fi oprită din drumul spre un nou titlu, Daniel Niculae a afirmat că se așteaptă la o ediție de campionat mult mai echilibrată decât cea precedentă.

„Nici n-am început și deja nu îi poate opri nimeni? E clar că o să fie un sezon mult mai echilibrat decât cel trecut. Cred că echipele care s-au luptat pentru câștigarea campionatului se vor întări. Vom vedea ce va fi”, a concluzionat Niculae.

Când au loc derby-urile din Liga 1, sezonul 2025-2026

Etapa 2: Rapid - CFR Cluj (19/20 iulie)

Etapa 4: Dinamo - FCSB și CFR Cluj - U Craiova (2/3 august)

Etapa 6: Rapid - FCSB (16/17 august)

Etapa 8: CFR Cluj - FCSB (30/31 august)

Etapa 11: U Cluj - CFR Cluj și U Craiova - Dinamo (27/28 septembrie)

Etapa 12: FCSB - U Craiova (4/5 octombrie)

Etapa 13: Dinamo - Rapid (18/19 octombrie)

Etapa 15: Dinamo - CFR Cluj și U Craiova - Rapid (1/2 noiembrie).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport