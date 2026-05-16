„Probabil a fost ultimul meci” Daniel Oprița și-a pierdut răbdarea și ar putea pleca de la Steaua: „Ori o desființăm, ori avem drept de promovare” +44 foto
Daniel Oprița. Foto: Sport Pictures
Liga 2

„Probabil a fost ultimul meci” Daniel Oprița și-a pierdut răbdarea și ar putea pleca de la Steaua: „Ori o desființăm, ori avem drept de promovare”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 16.05.2026, ora 16:29
alt-text Actualizat: 16.05.2026, ora 16:29
  • Steaua - Voluntari 2-4. Daniel Oprița (44 de ani) a reacționat după ultima etapă a sezonului, legat de viitorul incert al echipei de fotbal.

Ministrul Radu Miruță declara recent că drumul Stelei spre Liga 1 „nu mai poate fi întors”, iar sâmbătă a informat că încă așteaptă documentele din partea companiilor interesate de asociere, pentru ca echipa să poată obțină dreptul de promovare.

Regretele lui Edi Iordănescu Jucătorii pe care ar fi vrut să-i aibă la Euro 2024: „Am gândit prea mult cu sufletul”. De ce nu i-a convocat
Citește și
Regretele lui Edi Iordănescu Jucătorii pe care ar fi vrut să-i aibă la Euro 2024: „Am gândit prea mult cu sufletul”. De ce nu i-a convocat
Citește mai mult
Regretele lui Edi Iordănescu Jucătorii pe care ar fi vrut să-i aibă la Euro 2024: „Am gândit prea mult cu sufletul”. De ce nu i-a convocat

Daniel Oprița: „Ori o desființăm, ori jucăm cu juniorii, ori avem drept de promovare”

Tehnicianul roș-albaștrilor este complet iritat de situația de la club, atât legat de dreptul de promovare, cât și de faptul că nu au fost pregătite contracte noi pentru staff și jucători.

„Nu pot să spun dacă mai rămân. Eu mai am contract până la 30 iunie. Apoi, dacă voi primi vreo ofertă de la vreun club... vom vedea. Sunt liber de contract. Probabil, a fost ultimul meci la Steaua!

Nu poate fi vorba de prelungire, în condițiile în care este situația care este. Nimeni nu știe nimic! Comandantul nu poate veni să ne ofere mie și jucătorilor contracte, în condițiile în care nu se știe bugetul”, a spus Daniel Oprița, potrivit digisport.ro.

Cât despre declarațiile ministrului Radu Miruță și așteptarea pentru o asociere cu mediul privat, Oprița a transmis:

„Aș fi vrut să fie... Mi-a plăcut cum a vorbit domnul ministru, dar suntem la fotbal, timpul e foarte scurt, ar trebui să spună dacă e albă sau neagră!

Suntem și noi antrenori, vrem să ne facem treaba și nu putem sta până în ultimul moment. Dăm banii sau nu dăm banii... Să spună ceva. Ori o desființăm, ori jucăm cu juniorii, ori avem drept de promovare”, a mai spus Oprița.

Trebuiau să fie jucătorii semnați până acum. Mai sunt doi jucători cu contract, restul pleacă! Situația trebuie lămurită. Daniel Oprița, antrenor CSA Steaua

FOTO. Sărbătoarea de pe 7 mai, pentru aniversarea a 40 de ani de câștigarea CCE

Steaua 86 a sarbatorit aniversarea de 40 de ani in Ghencea FOTO Iosif Popescu GOLAZO (23).jpeg
Steaua 86 a sarbatorit aniversarea de 40 de ani in Ghencea FOTO Iosif Popescu GOLAZO (23).jpeg

Galerie foto (44 imagini)

Steaua 86 a sarbatorit aniversarea de 40 de ani in Ghencea FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpeg Steaua 86 a sarbatorit aniversarea de 40 de ani in Ghencea FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpeg Steaua 86 a sarbatorit aniversarea de 40 de ani in Ghencea FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpeg Steaua 86 a sarbatorit aniversarea de 40 de ani in Ghencea FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpeg Steaua 86 a sarbatorit aniversarea de 40 de ani in Ghencea FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpeg
+44 Foto
labels.photo-gallery

Adrian Popa: „Atâta timp cât nu este o ofertă concretă… Sunt doar speculații”

Dezamăgit și el de situația neclară de la club, veteranul Stelei a declarat:

„E dezamăgitor. Nu ne-am atins obiectivul. Noi aveam obiectiv 1-4 (n.r. - CSA Steaua s-a clasat pe locul 5). Nu m-am uitat la clasament. Ăștia suntem, la un moment dat nu aveam nicio speranță la play-off, iar într-un final am intrat.

Mai departe, altcineva trebuie să vă răspundă unde au fost problemele. Eu am încercat să dau totul, mă bucur că am jucat titular în ultimele meciuri. În afară de doi, toți jucătorii sunt pe final de contract.

Doar s-a vorbit despre investitori. Atâta timp cât nu este o ofertă concretă… Sunt doar speculații. Dacă sunt serioși, se va face o ofertă. Nu ai o continuitate, dar toți jucătorii care au fost aici au luat bonusul pentru promovare, dar frustrarea e că nu au jucat în Liga 1.

Asta e o motivație foarte mare pentru fiecare jucător, să vină, să demonstreze și să meargă mai departe în Liga 1”, a declarat Adrian Popa, conform fanatik.ro.

Sincer, nu știu ce voi face. Vreau să merg cu familia 2-3 săptămâni, să mă detașez. Fizic cred că mai pot, am jucat 90 de minute, am dat gol și pasă de gol. Eu zic că pot, doar eu pot decide dacă pot sau nu. Aștept această vacanță, să plec undeva și să nu mă gândesc la nimic. Contează cel mai mult și ce se va întâmpla aici! Adrian Popa, fotbalist CSA Steaua

Citește și

Arsenal i-a înfuriat pe fani VIDEO. Noul sponsor, contestat vehement: „Clubul ar trebui să-și schimbe numele în FC Genocid”
Campionate
15:25
Arsenal i-a înfuriat pe fani VIDEO. Noul sponsor, contestat vehement: „Clubul ar trebui să-și schimbe numele în FC Genocid”
Citește mai mult
Arsenal i-a înfuriat pe fani VIDEO. Noul sponsor, contestat vehement: „Clubul ar trebui să-și schimbe numele în FC Genocid”
Lewandowski pleacă de la Barcelona! VIDEO. Anunțul făcut de  atacant: „Mi-am îndeplinit misiunea! Catalonia e locul meu pe acest pământ”
Campionate
15:14
Lewandowski pleacă de la Barcelona! VIDEO. Anunțul făcut de atacant: „Mi-am îndeplinit misiunea! Catalonia e locul meu pe acest pământ”
Citește mai mult
Lewandowski pleacă de la Barcelona! VIDEO. Anunțul făcut de  atacant: „Mi-am îndeplinit misiunea! Catalonia e locul meu pe acest pământ”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
liga 2 steaua bucuresti Daniel Oprita adrian popa drept de promovare
Știrile zilei din sport
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
Campionate
16.05
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
Citește mai mult
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
Campionate
16.05
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
Citește mai mult
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Superliga
16.05
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Citește mai mult
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului:  „Mă așteptam să îmi spună în față”
Nationala
16.05
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului: „Mă așteptam să îmi spună în față”
Citește mai mult
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului:  „Mă așteptam să îmi spună în față”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:04
Contract de top pregătit în Bănie Poate deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la U Craiova
Contract de top pregătit în Bănie Poate deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la U Craiova
12:11
Viitorul lui Kopic Nicolescu nu exclude o plecare a antrenorului » Ce șanse are Dinamo în finala barajului pentru Conference League
Viitorul lui Kopic Nicolescu nu exclude o plecare a antrenorului » Ce șanse are Dinamo în finala barajului pentru Conference League
12:43
Echipa românilor a dispărut Anunțul făcut de clubul care evolua în Anglia: „Nu am reușit să găsim o soluție viabilă”
Echipa românilor a dispărut Anunțul făcut de clubul care evolua în Anglia: „Nu am reușit să găsim o soluție viabilă”
11:58
„Cerințele mele sunt mari, mari de tot!” Pancu nu îl înțelege pe Varga: „Azi te înjură, mâine te pupă”. În ce condiții continuă la CFR
„Cerințele mele sunt mari, mari de tot!” Pancu nu îl înțelege pe Varga: „Azi te înjură, mâine te pupă”. În ce condiții continuă la CFR
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
Top stiri
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
Campionate
16.05
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
Citește mai mult
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
Campionate
16.05
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
Citește mai mult
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
Stranieri
16.05
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
Citește mai mult
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja
B365
16.05
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja
Citește mai mult
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja

Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 34 rapid 17 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
17.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share