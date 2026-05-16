„Probabil a fost ultimul meci” Daniel Oprița și-a pierdut răbdarea și ar putea pleca de la Steaua: „Ori o desființăm, ori avem drept de promovare”

Steaua - Voluntari 2-4. Daniel Oprița (44 de ani) a reacționat după ultima etapă a sezonului, legat de viitorul incert al echipei de fotbal.

Ministrul Radu Miruță declara recent că drumul Stelei spre Liga 1 „nu mai poate fi întors”, iar sâmbătă a informat că încă așteaptă documentele din partea companiilor interesate de asociere, pentru ca echipa să poată obțină dreptul de promovare.

Daniel Oprița: „Ori o desființăm, ori jucăm cu juniorii, ori avem drept de promovare”

Tehnicianul roș-albaștrilor este complet iritat de situația de la club, atât legat de dreptul de promovare, cât și de faptul că nu au fost pregătite contracte noi pentru staff și jucători.

„Nu pot să spun dacă mai rămân. Eu mai am contract până la 30 iunie. Apoi, dacă voi primi vreo ofertă de la vreun club... vom vedea. Sunt liber de contract. Probabil, a fost ultimul meci la Steaua!

Nu poate fi vorba de prelungire, în condițiile în care este situația care este. Nimeni nu știe nimic! Comandantul nu poate veni să ne ofere mie și jucătorilor contracte, în condițiile în care nu se știe bugetul”, a spus Daniel Oprița, potrivit digisport.ro.

Cât despre declarațiile ministrului Radu Miruță și așteptarea pentru o asociere cu mediul privat, Oprița a transmis:

„Aș fi vrut să fie... Mi-a plăcut cum a vorbit domnul ministru, dar suntem la fotbal, timpul e foarte scurt, ar trebui să spună dacă e albă sau neagră!

Suntem și noi antrenori, vrem să ne facem treaba și nu putem sta până în ultimul moment. Dăm banii sau nu dăm banii... Să spună ceva. Ori o desființăm, ori jucăm cu juniorii, ori avem drept de promovare”, a mai spus Oprița.

Trebuiau să fie jucătorii semnați până acum. Mai sunt doi jucători cu contract, restul pleacă! Situația trebuie lămurită. Daniel Oprița, antrenor CSA Steaua

FOTO. Sărbătoarea de pe 7 mai, pentru aniversarea a 40 de ani de câștigarea CCE

Adrian Popa: „Atâta timp cât nu este o ofertă concretă… Sunt doar speculații”

Dezamăgit și el de situația neclară de la club, veteranul Stelei a declarat:

„E dezamăgitor. Nu ne-am atins obiectivul. Noi aveam obiectiv 1-4 (n.r. - CSA Steaua s-a clasat pe locul 5). Nu m-am uitat la clasament. Ăștia suntem, la un moment dat nu aveam nicio speranță la play-off, iar într-un final am intrat.

Mai departe, altcineva trebuie să vă răspundă unde au fost problemele. Eu am încercat să dau totul, mă bucur că am jucat titular în ultimele meciuri. În afară de doi, toți jucătorii sunt pe final de contract.

Doar s-a vorbit despre investitori. Atâta timp cât nu este o ofertă concretă… Sunt doar speculații. Dacă sunt serioși, se va face o ofertă. Nu ai o continuitate, dar toți jucătorii care au fost aici au luat bonusul pentru promovare, dar frustrarea e că nu au jucat în Liga 1.

Asta e o motivație foarte mare pentru fiecare jucător, să vină, să demonstreze și să meargă mai departe în Liga 1”, a declarat Adrian Popa, conform fanatik.ro.

Sincer, nu știu ce voi face. Vreau să merg cu familia 2-3 săptămâni, să mă detașez. Fizic cred că mai pot, am jucat 90 de minute, am dat gol și pasă de gol. Eu zic că pot, doar eu pot decide dacă pot sau nu. Aștept această vacanță, să plec undeva și să nu mă gândesc la nimic. Contează cel mai mult și ce se va întâmpla aici! Adrian Popa, fotbalist CSA Steaua

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport