Continuă războiul Becali - Simion Patronul FCSB, atac dur la liderul AUR: „Băi piticanie, dacă vrei să ne împăcăm, dă telefon la împărat”

Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB și deputat în Parlamentul României, a lansat un nou atac la adresa lui George Simion (39 de ani), liderul partidului AUR.

Războiul dintre Gigi Becali și George Simion, care erau aliați până înainte de alegerile prezidențiale, este departe de a se încheia.

Patronul celor de la FCSB l-a acuzat pe liderul AUR de lipsă de recunoștință și de jocuri politice.

Gigi Becali: „Băi piticanie, dacă vrei să ne împăcăm, dă telefon la împărat”

„Eu sunt împăratul. Băi piticanie, dacă vrei să ne împăcăm, dă telefon la împărat”, a spus Becali, citat de gândul.ro.

Becali a anunțat că este gata să-și facă partid dacă George Simion nu va fi „doborât”.

„Dacă Simion nu este doborât, eu voi face partid. Atât de obraznic a fost, încât nu pot să-l iert. Dacă ajunge să conducă România, vine un potop de nenorociri. Vorbește despre mine pe TikTok și mă face «Iuda».

Eu l-am primit în casă, l-am ajutat, l-am considerat ca pe un băiat de-al meu. Iar el, în loc să fie recunoscător, e împotriva mea”, a mai spus Becali potrivit sursei citate.

George Simion l-a acuzat pe Becali de trafic de influență

La sfârșitul lunii iunie, George Simion a vrut să modifice legea Sportului.

Mai precis AUR propunea niște amendamente prin care se solicita ca și cluburile de drept public să fie considerate profesioniste și, implicit, lăsate să evolueze în Liga 1. Propunere ce erau văzute pro-Steaua.

Amendamentele au fost respinse atât la comisii, cât și ulterior, în plen.

De asemenea, au fost eliminate Ministerele de pe lista entităților care se puteau asocia între ele pentru a forma un club de drept privat și au rămas cu această posibilitate doar Consiliile Județene, Primăriile și Unitățile de învățământ superior.

Chiar de la tribuna Parlamentului, George Simion a cerut să ia cuvântul, atunci când s-a ajuns la dezbaterea modificărilor Legii Sportului.

Și a lansat un atac direct la adresa lui Gigi Becali și a celor care n-au acceptat modificările astfel încât CSA Steaua să beneficieze de ele.

„Vă acuz de trafic de influență pentru legea pe care urmează să o promovați pentru un anumit club sportiv, împotriva intereselor și împotriva unei unități de măsură.

Dacă sunt bani publici, acești bani publici trebuie să deservească toate cluburile de fotbal!

Nu treceți o lege pe repede-înainte, prinsă în ace, prin Camera Deputaților, doar ca să favorizați un anumit deputat neafiliat sau un președinte de Consiliu Județean.

Felul în care treceți legi prin această cameră nu vă face doar penali, ci și penibili” , spunea George Simion.

Ce i-a spus Gigi Becali lui George Simion în noaptea alegerilor

În timp ce voturile exprimate turul 2 al alegerilor prezidențiale erau centralizate, Gigi Becali i-a făcut o vizită lui George Simion pentru a-l consola.

Becali i-a transmis că a ratat o șansă unică de a deveni președintele României, iar o astfel de șansă nu va mai veni, deoarece alte persoane mai „inteligente decât el” vor prelua conducerea partidelor suveraniste.

„I-am spus în seara aia: George, am venit ca un frate mai mare ca să te îmbărbătez. I-am zis, George, uită-te la mine, niciodată în viața ta, asta a fost șansă unică în viață.

De ce? Pentru că tu și Georgescu ați picat pe un trend suveranist în lume și în Europa, dar de acum încolo, când or să vadă oamenii deștepți ai României, că ei n-au intrat până acum în politică pentru că nu aveau loc de partidele care țineau monopolul.

Când au văzut că există un culoar să fie în politică, vor intra ei, mai deștepți și ca tine, și ca mine, și vor lua blocul ăsta suveranist și tu nu vei mai câștiga niciodată în politică”, a declarat Becali luni, potrivit digi24.ro.

La scurt timp după vizita lui Gigi Becali, George Simion a ieșit public și și-a recunoscut înfrângerea în fața contracandidatului său, Nicușor Dan, printr-un videoclip postat pe Facebook.

Biroul Electoral Central a anunţat rezultatul celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale. Nicuşor Dan a obţinut 6.168.642 de voturi valabil exprimate, iar George Simion - 5.339.053 de voturi valabil exprimate.

Astfel, Nicușor Dan a câștigat scrutinul prezidențial obținând 53,6% din voturi în fața contracandidatului său, George Simion, care a obținut 46,4%.

