„N-am urmărit Liga 1” Andrei Coubiș, încântat de debutul la U Cluj + Ce spune despre un transfer definitiv

U Cluj - Unirea Slobozia 1-0. Andrei Coubiș (22 de ani) a oferit o primă reacție după debutul în Liga 1, în tricoul „șepcilor roșii”.

Fundașul venit de la AC Milan a fost surprins de decizia lui Bergodi de a-l trimite pe teren și speră la un parcurs foarte bun la noua formație.

U Cluj s-a impus la limită în partida de sâmbătă cu Unirea Slobozia, iar Andrei Coubiș a bifat 45 de minute, fiind introdus la pauză în locul lui Iulian Cristea.

U Cluj - Unirea Slobozia 1-0 . Andrei Coubiș: „A fost o surpriză ca lumea”

„Sunt trei puncte importante, reușim să ne atingem și noi de play-off. Eu nu știam nimic despre debut, dar a fost o surpriză ca lumea.

Sincer, nu am urmărit deloc fotbalul românesc. Dar eu zic că e un fotbal foarte bun, mai ales fizic. Asta e ceea ce trebuie și cam atât”, a declarat Coubiș, la Digi Sport.

Cât despre alegerea de a venit la U Cluj, în ciuda altor oferte primite, fundașul a transmis:

„Păi, am mai spus asta, U Cluj a fost cea mai potrivită ofertă pentru mine și pentru evoluția mea. Cel mai frumos proiect pentru mine.

Îmi doresc doar să fiu bine fizic, psichic, mental, tot. Fără accidentări, fără probleme. Cu echipa sper să câștigăm cât de mult putem și să fim în zona de play-off”.

Andrei Coubiș: „Dacă mă simt bine, rămân fără nicio problemă”

Întrebat dacă se gândește la un transfer definitiv la U Cluj, după această perioadă de împrumut, Coubiș ia în calcul și această variantă:

„Păi, normal, da. Vedem care va fi și opțiune mea, dar uu n-am nicio problemă să spun da. Sincer, dacă mă simt bine aici, cu echipa, cu campionatul, fără nicio problemă rămân aici”.

