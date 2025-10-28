Doliu în șah A murit românul pe care Kasparov și Karpov n-au reușit să-l învingă » Era campion mondial la categoria veteranilor

Federația Română de Șah a anunțat, astăzi, decesul lui Mihai Șubă (78 de ani).

Șahistul român pe care legendarii Garry Kasparov și Anatoly Karpov n-au reușit să-l învingă era campionul mondial la veterani.

FRȘ a anunțat vestea decesului prin intermediul unui comunicat.

„ A trecut în eternitate marele maestru Mihai Șubă, unul dintre cei mai valoroși și originali șahiști români. Spirit liber, plin de fantezie, profunzime și inovație, Mihai Șubă a adus un suflu unic în șahul românesc.

Campion al României de trei ori, mare maestru din 1978 și locul 3 la Interzonalul de la Las Palmas (1982), a rămas neînvins în fața marilor Karpov și Kasparov. În 2008 a devenit campion mondial la veterani, confirmând încă o dată clasa sa uriașă.

Pentru prietenii și colegii lui, «Șubiță» a fost mai mult decât un mare jucător – un intelectual rafinat, un om cald, curios și plin de umor”, a transmis Federația Română de Șah, pe pagina oficială de Facebook.

Mihai Șubă s-a remarcat în 1975, când a câștigat titlul de Maestru Internațional, iar trei ani mai târziu a devenit Mare Maestru.

În prima jumătate a anilor '80, șahistul a atins cea mai bună formă a carierei. Mihai Șubă a câștigat titlul de campion național în 1980, 1981 și 1986.

2.580 a fost cel mai mare rating al lui Șubă în clasamentul mondial

În 1982, a terminat Interzonalul de la Las Palmas pe locul 3, în spatele lui Ribli și al fostului campion mondial Vasily Smyslov.

La Campionatul Mondial de șah seniori din 2008 , Larry Kaufman a fost desemnat câștigător la departajare, în fața lui Șubă.

Totuși, sistemul de departajare utilizat a fost interpretat greșit și cei doi șahiști au fost declarați campioni mondiali.

La începutul anilor '90, Mihai Șubă a a publicat cartea „Strategia dinamică de șah”, prin care contesta strategiile clasice de joc.

Acesta a reprezentat România până în 2017, cu o pauză între 1989 și 1992, când evolua pentru Anglia. Din 2017, acesta a ales să reprezinte Spania.

