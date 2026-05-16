„Nu doar Rapid e interesată de mine” Pancu a calificat-o pe CFR Cluj în Europa și anunță că are mai multe oferte din străinătate: „Campionate bune”

DINAMO - CFR CLUJ 0-0. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul ardelenilor, a vorbit despre viitorul său la cârma echipei din Gruia.

După remiza de pe stadionul „Arcul de Triumf”, CFR Cluj și-a asigurat locul 3, poziție care duce direct în preliminariile Conference League.

Grație acestei reușite, contractul lui Daniel Pancu, scandent în această vară, s-a prelungit automat cu doi ani și jumătate.

DINAMO - RAPID 0-0 . Daniel Pancu: „Nu doar Rapid e interesată de mine”

Întrebat dacă va mai continua la CFR Cluj și din sezonul viitor, tehnicianul a declarat că va lua o decizie în această săptămână.

Pancu a anunțat că pe lângă Rapid, mai multe echipe din străinătate s-au arătat interesate de serviciile sale.

„Săptămâna decisivă sunt echipe interesate de mine, nu doar Rapidul. Deși cu Rapidul nu am negociat nimic.

În momentul de față, mi-ar fi drag să construiesc la CFR. Doar că știți foarte bine doleanțele mele și condițiile au fost grele pentru mine.

Patronul poate să spună ce vrea, oricând. Nu am nicio problemă, dar și eu spun exact ce cred. Același lucru e valabil.

Mai departe, sper să fiu inspirat, să iau decizia cea mai bună pentru mine.

Vă spun atât: nu e doar Rapidul interesat de antrenorul Pancu. Sunt și alte echipe din străinătate, campionate bune”, a declarat Pancu la Digi Sport.

Daniel Pancu: „În alte condiții plecam”

Chestionat dacă mai poate lucra cu Ioan Varga, după conflictul din ultima vreme, tehnicianul a replicat:

„L-am cunoscut pe domnul Varga şi nu m-am supărat, că în alte condiţii m-aş fi supărat şi plecam. La câţi bani a băgat aici nu poţi fi supărat pe el.

A înţeles că sunt ca şi plecat, cu toate că am înţeles că sună telefoanele în continuu cu antrenori liberi. Am voie să mă relaxez după şase luni”, a mai spus Pancu.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 8 46 2 U Cluj 8 45 3 CFR Cluj 9 42* 4 Dinamo 9 38 5 Rapid 9 33 6 FC Argeș 9 31

*beneficiază de rotunjire

