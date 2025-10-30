Averea fabuloasă a lui Verstappen  Pilotul de Formula 1 l-a depășit pe cel mai bogat jucător din naționala Olandei » Salariul anual încasat de Mad Max

S-a publicat lista cu cei mai bogați oameni din Olanda, printre care se află și Max Verstappen (28 de ani), care a urcat semnificativ în topul realizat de revista „Quote 500”.

În urma ascensiunii sale în Formula 1, pilotul olandez a ajuns să strângă o avere considerabilă. Max Verstappen l-a întrecut chiar și pe Virgil van Dijk, fundașul lui Liverpool.

Max Verstappen, printre cei mai bogați olandezi

Revista olandeză „Quote 500” a publicat lista celor mai bogați oameni din Olanda, printre care se numără și Max Verstappen.

Această publicație realizează anual un top cu cele mai mari 500 de averi din Olanda. Pilotul de Formula 1 a urcat rapid în clasament datorită performanțelor sale impresionante.

În anul 2022, Max Verstappen a intrat pentru prima dată în topul celor mai bogați oameni din țara sa. Trei ani mai târziu, olandezul se clasează pe locul 264, cu o avere de netă estimată la 260 de milioane de euro , potrivit mundodeportivo.com.

Verstappen l-a întrecut inclusiv pe Virgil van Dijk, cel mai bogat jucător din naționala Olandei. Fundașul lui Liverpool are o avere de până la 140 de milioane de euro.

Max Verstappen este unul dintre cel mai bine plătiți piloți de Formula 1. Conform site-ului oficial al Red Bull, salariul olandezului ajunge la 56,7 milioane de euro.

Și performanțele remarcabile ale lui Verstappen l-au ajutat să ajungă în topul celor mai bogați oameni din Olanda. Pilotul de la Red Bull a câștigat patru titluri consecutive de campion mondial în perioada 2021-2024.

Verstappen, titlul 5?

Max Verstappen și-a crescut șansele de a cuceri al cincilea titlu consecutiv de campion mondial în Formula 1.

Pe primul loc în clasamentul piloților din luna aprilie până în prezent, Oscar Piastri nu a terminat pe podium Marele Premiu al Mexicului. Acesta s-a clasat abia pe locul 5, în timp ce Max Verstappen a terminat pe locul 3.

Lando Norris (McLaren) a fost cel care a câștigat MP al Mexicului, fiind urmat de Charles Leclerc (Ferrari).

Astfel, lupta la titlu între Lando Norris, Oscar Piastri și Max Verstappen s-a dinamizat, cu patru Grand Prix-uri înainte de finalul sezonului.

Clasamentul general - piloți

Lando Norris (McLaren) - 357p Oscar Piastri (McLaren) - 356p Max Verstappen (Red Bull) - 321p George Russell (Mercedes) - 258p Charles Leclerc (Ferrari) - 210p

Urmează 4 Mari Premii incendiare care vor decide campionul mondial:

9 noiembrie - MP al Braziliei;

22 noiembrie - MP din Las Vegas (SUA);

30 noiembrie - MP al Qataralui;

7 decembrie - MP din Abu Dhabi (EAU).

