Emil Grădinescu, comentator sportiv, l-a apărat pe Ștefan Baiaram (23 de ani) după reacția nervoasă a fotbalistului Universității Craiova din finalul meciului cu KuPS, câștigat de olteni cu 2-1.

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Baiaram a fost schimbat în minutul 80 și a părăsit terenul vizibil nemulțumit.

La marginea terenului, fotbalistul a lovit cu pumnul plafonul băncii de rezerve, apoi a lovit un rucsac și a aruncat o sticlă spre bancă. Aceasta a ricoșat și a lovit în cap un membru al staff-ului.

Emil Grădinescu îl apără pe fotbalistul Universității Craiova: „Baiaram e tratat incorect”

Grădinescu consideră însă că extrema Craiovei este judecată prea aspru de suporteri tocmai pentru că încearcă să facă diferența prin acțiuni individuale.

„Problema lui Baiaram este următoarea. E un jucător creativ, tehnic, care încearcă mereu să-și pună în valoare talentul.

Dacă ar juca la alibi, ar pasa la primul coleg liber și n-ar mai avea parte de tratamentul ăsta nedrept, că el vrea să facă ceva în plus și oamenii ăștia sunt luați la țintă.

Repet, Baiaram e tratat incorect, mult prea dur de galerie. Trebuie lăsat și încurajat, pentru că el poate să joace mult mai bine”, a spus Emil Grădinescu, potrivit orangesport.ro.

Baiaram a fost huiduit de o parte a publicului în momentul în care a fost înlocuit, iar după meci a recunoscut că reacția tribunelor l-a surprins.

„M-am obișnuit de când sunt la Craiova cu aceste lucruri, sper să nu se mai întâmple și vedem ce va fi pe viitor.

Probabil că nu le-a plăcut prestația din această seară, sunt conștient și eu că nu am avut un joc bun. Nu mă așteptam să se întâmple chiar așa.

Sunt bucuros că ne-am calificat, că am intrat în play-off-ul Europa League, dar sunt dezamăgit de prestația pe care am avut-o în această seară și de asta sunt puțin supărat”, a spus fotbalistul, la Digi Sport, după meci.

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