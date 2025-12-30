„Marele avantaj al României” Daniel Pancu e optimist în vederea barajului cu Turcia, pentru CM 2026

Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre selecționerul României, Mircea Lucescu (80 de ani) și despre misiunea grea pe care o are.

Meciul Turcia - România se va juca pe 26 martie 2026, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

România va întâlni Turcia în semifinala barajului pentru CM, iar în cazul unei victorii va da peste învingătoarea partidei Slovacia - Kosovo.

Ambele meciuri vor fi în deplasare.

Daniel Pancu crede că Mircea Lucescu este un atu decisiv pentru România în meciul cu Turcia

Întrebat ce ar însemna pentru selecționerul României să își încheie cariera cu o participare la Campionatul Mondial, Pancu a răspuns:

„Pentru nea Mircea nu ştiu dacă mai înseamnă ceva. E un monument al fotbalului mondial.

Eu nu fac nicio diferenţă între Mircea Lucescu pe care l-am cunoscut personal în ’97 şi acum, la aproape 30 de ani, nu fac nicio diferenţă, nici cea mai mică diferenţă.

Avem marele avantaj al selecționerului care cunoaște foarte bine mentalitatea jucătorilor turci”, a declarat Pancu, potrivit as.ro.

16 meciuri a adunat Mircea Lucescu în cel de-al doilea mandat la conducerea echipei naționale, perioadă în care a înregistrat 11 victorii, o remiză și patru înfrângeri

De-a lungul carierei sale de antrenor, Mircea Lucescu a pregătit echipe precum Inter, Galatasaray, Șahtior, Beșiktaș, Zenit, Rapid și Dinamo.

În 2017, Lucescu a preluat naționala Turciei, pe care a condus-o în 17 partide, bilanțul fiind de patru victorii, șase remize și șapte înfrângeri.

Cel mai recent meci disputat de echipa națională a României a fost cel împotriva selecționatei din San Marino, încheiat cu scorul de 7-1.

