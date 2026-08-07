UTA Arad - Rapid 0-0. Daniel Pancu (48 de ani) a tras câteva concluzii după remiza din etapa #4 a Ligii 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Giuleștenii nu au pieerdut niciun meci sub comanda lui Pancu în acest start de sezon, însă tehnicianul a avut câteva lucruri care l-au nemulțumit în jocul elevilor săi.

UTA Arad - Rapid 0-0 . Daniel Pancu: „ M-a nemulțumit repriza a doua”

„Rezultatul e bun, după ce s-a întâmplat în prima repriză. Și sunt foarte nemulțumit pentru ce s-a întâmplat în a doua repriză, pentru că eu consider că am dominat, am avut ocaziile clare, plus faza asta, la final (n.r. - duelul dintre Stojilkovic și Pospelov), acum nu știu exact cum a fost interpretată, abia aștept să văd și eu fazele.

Dar, una peste alta, da, rezultatul putem să spunem că e echitabil, pentru că ei au avut câteva ocazii clare, două, trei în prima repriză, iar noi în a doua. Deci, până la urmă, eu cred că era nedrept pentru oricare echipă să piardă.

Am ținut bine mijlocul terenului, nu le-am dat posibilitatea să intre cu Roman între linii, pentru că e un jucător foarte periculos.

Apoi, în a doua repriză, ați văzut și voi, au venit jucătorii bine de pe bancă de data asta. Foarte bine.

Noi suntem în continuare la început. Avem multe lucruri de corectat, dar, din nou, e al patrulea joc, modul în care se bat jucătorii pentru fiecare minge, modul în care aleargă... sunt absolut mulțumit”, a spus Pancu, la Digi Sport.

Cât despre debutul noului jucător, Filip Stojilkovic, Pancu a transmis:

„Un jucător care ne va ajuta cu siguranță foarte mult. N-are cum. Adică nu ai cum să dai greș cu așa ceva. Nu ai cum. E un jucător foarte bun pentru România.

A făcut un antrenament cu noi, 50 de minute ieri, și azi a intrat direct o repriză. A creat ocazii, a intrat în combinații. Cred că e ceva bun, foarte bun pentru noi”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport