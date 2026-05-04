„Ne-am asigurat locul 4” Daniel Pancu răsuflă ușurat după victoria cu Rapid: „1% șanse la titlu!” + Ce spune Cordea

RAPID - CFR CLUJ 1-2. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul ardelenilor, a vorbit despre victoria echipei sale.

Pancu s-a declarat mulțumit de rezultat și de faptul că echipa sa a scăpat basma curată, după greșelile din repriza secundă.

RAPID - CFR CLUJ 1-2 . Daniel Pancu: „ Ne-am asigurat prezența în primele 4”

„Din păcate, v-am spus și înainte de meci de scânteie, care înseamnă o greșeală individuală.

Am comis-o. Ulterior, am avut mari probleme. Am avut șansă. A avut și Popa câteva intervenții. Se putea termina rău pentru noi. Suntem fericiți cu toții.

Ne-am asigurat 99% prezența în primele 4, ceea ce înseamnă minimum un baraj pentru Conference League”, a declarat Pancu la Prima Sport.

Daniel Pancu: „1% șanse la titlu”

Întrebat dacă CFR Cluj mai are șanse la titlu, antrenorul formației din Gruia s-a arătat șceptic, în condițiile în care U Craiova a câștigat derby-ul cu Dinamo.

„1% șanse mai avem la titlu pentru că aseară aproape s-au risipit în prelungiri. Mai avem un joc cu Craiova, singura echipă pe care nu am învins-o.

Nu le-am găsit «kriptonita», vedeți și voi că au multe posibilități. Sunt absolut meritat echipa care ar trebui să câștige campionatul la ce investiții au făcut.

Mai e FCSB-ul, dar nu mai e pe partea asta de campionat. E abosult meritat poziția pe care o ocupă și cred că vor câștiga campionatul”, a adăugat Pancu.

Ulterior, Pancu a fost chestionat și cu privire la viitorul său de la CFR Cluj:

„În Europa se prelungește automat contractul pe încă doi. Cu jucătorii am o relaţie specială, suntem bine, atmosfera e foarte bună, îmi place. Vom vedea, sperăm să terminăm campionatul ăsta într-un mod demn. Mai demn decât suntem acum nu ştiu, dar să încercăm să mai facem puncte”.

Andrei Cordea: „Ne gândim la primul loc”

Marcator pe Giulești, Andrei Cordea nu și-a luat speranța de la titlu.

„Ne gândim la primul loc și vom lupta până la ultima șansă. A venit un antrenor care știe să ne „biciuiască” atunci când este nevoie. Cred că Pancu va fi apreciat și în Gruia, pentru că se dedică total. Ne dorim să ramână și din vară la noi.

Rapidul este o echipă foarte bună, dar cred că îi lipsește puțin încrederea. În rest, are jucători valoroși și suporteri minunați”, a declarat Cordea la zona mixtă.

