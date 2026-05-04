Noi probleme pentru FIFA Unde nu a reușit să vândă drepturile TV pentru CM 2026. Miliarde de oameni ar putea rata turneul
Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.05.2026, ora 22:31
alt-text Actualizat: 04.05.2026, ora 22:31
  • FIFA este în impas după ce nu a reușit să vândă drepturile TV pentru CM 2026 în India și China, cu 38 de zile până la startul turneului final.
  • Campionatul Mondial, primul turneu final cu 48 de echipe și organizat în 3 țări (SUA, Canada, Mexic), va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Două dintre cele mai populate națiuni din lume ar putea fi private de meciurile de la Cupa Mondială de luna viitoare, după ce negocierile pentru drepturile TV din India au intrat în impas, iar în China nu a fost luată încă o decizie, scrie reuters.com.

FIFA nu a vândut drepturile TV pentru CM în India și China

Parteneriatul Reliance–Disney din India a propus 20 de milioane de dolari pentru drepturile TV ale Cupei Mondiale, ofertă care nu a fost acceptată de FIFA, fiind sub nivelul așteptărilor forului, au declarat două surse pentru sursa menționată.

Sony a fost de asemenea în negocieri, însă a renunțat să depună o ofertă pentru drepturile de difuzare în India.

Între timp, nu s-a ajuns la niciun acord pentru difuzarea turneului nici în China, o piață care, conform FIFA, a avut o pondere de aproape 49,8% din totalul orelor de vizionare globală la Cupa Mondială din 2022.

2,8 miliarde de locuitori
au împreună China și India, mai bine de un sfert din întreaga populație a Pământului

FIFA a încheiat acorduri cu radiodifuzori din peste 175 de teritorii la nivel global, a anunțat FIFA într-un comunicat pentru Reuters:

Discuțiile din China și India privind vânzarea drepturilor media pentru Cupa Mondială FIFA 2026 sunt în curs de desfășurare și trebuie să rămână confidențiale în această etapă”.

Nici Reliance-Disney, asociere condusă de Reliance a lui Mukesh Ambani, și nici Sony nu au comentat până acum situația.

Faptul că nu există încă un acord de difuzare pentru piețele din India și China este considerat ieșit din tiparul obișnuit la acest moment.

În anii trecuți, inclusiv la turneele din 2018 și 2022, televiziunea de stat chineză CCTV își asigura din timp drepturile de transmisie și începea promovarea evenimentului și a sponsorilor cu mult înainte de debutul Cupei Mondiale.

La ultima ediție a CM, China a fost responsabilă de 17,7%, iar India de 2,9% din totalul telespectatorilor.

Împreună, cele două țări au generat 22,6% din totalul consumului de streaming digital dedicat Cupei Mondiale.

  • În România, turneul final se va vedea în exclusivitate pe Antena 1.

Grupele Mondialului 2026

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudBosniaMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
CehiaElvețiaScoțiaTurcia
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșSuediaIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaCongoCroația
IrakAustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama

