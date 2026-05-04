„Dacă ei asta cred...” Huiduit și făcut blatist, Aioani a rupt tăcerea: „Dacă știam ce se întâmplă, poate aș fi făcut altceva” +8 foto
Superliga

„Dacă ei asta cred...” Huiduit și făcut blatist, Aioani a rupt tăcerea: „Dacă știam ce se întâmplă, poate aș fi făcut altceva”

alt-text Publicat: 04.05.2026, ora 23:35
alt-text Actualizat: 04.05.2026, ora 23:35
  • Rapid - CFR Cluj 1-2. Marian Aioani (26 de ani), portarul giuleștenilor, s-a numărat printre țintele propriilor suporteri, care l-au huiduit la fiecare atingere.

Fanii au fost nemulțumiți după ce etapa trecută, la meciul cu Dinamo, 1-3, Aioani a fost schimbat încă din minutul 4, iar Gâlcă a fost nevoit să-l introducă pe debutantul Adrian Briciu (18 ani).

L-au huiduit de fiecare dată când a intrat în posesia balonului și l-au acuzat de blat.

„Ne-am asigurat locul 4” Daniel Pancu răsuflă ușurat după victoria cu Rapid: „1% șanse la titlu!” + Ce spune Cordea
Citește și
„Ne-am asigurat locul 4” Daniel Pancu răsuflă ușurat după victoria cu Rapid: „1% șanse la titlu!” + Ce spune Cordea
Citește mai mult
„Ne-am asigurat locul 4” Daniel Pancu răsuflă ușurat după victoria cu Rapid: „1% șanse la titlu!” + Ce spune Cordea

După meciul cu CFR, portarul Rapidului a explicat ce s-a întâmplat cu Dinamo.

Accidentarea lui Marian Aioani din Dinamo - Rapid FOTO Captură Prima Sport (4).png
Accidentarea lui Marian Aioani din Dinamo - Rapid FOTO Captură Prima Sport (4).png

Galerie foto (8 imagini)

Accidentarea lui Marian Aioani din Dinamo - Rapid FOTO Captură Prima Sport (1).png Accidentarea lui Marian Aioani din Dinamo - Rapid FOTO Captură Prima Sport (2).png Accidentarea lui Marian Aioani din Dinamo - Rapid FOTO Captură Prima Sport (3).png Accidentarea lui Marian Aioani din Dinamo - Rapid FOTO Captură Prima Sport (4).png Accidentarea lui Marian Aioani din Dinamo - Rapid FOTO Captură Prima Sport (5).png
+8 Foto
labels.photo-gallery

„Totul a început sâmbătă, cu o zi înainte de meci. La antrenament am simțit o contractură foarte puternică. Am făcut un RMN, a ieșit că am avut o microleziune. Am încercat să fac încălzirea, dar la o centrare am simțit că mi se contractă mușchiul. M-am oprit, am făcut acupunctură la vestiar pentru a mai remedia din încărcătură.

Am făcut niște exerciții în vestiar, stretching dinamic, și totul părea OK. După ce am bătut palma cu adversarii, când am început să alerg, am simțit din nou că mi se contractă mușchiul. Putea să fie mai rău decât era inițial. Mi-am dorit foarte mult să joc, să-mi ajut echipa cu ce pot eu. Din păcate, sunt unele momente în care e mai bine să ridici mâna și să lași pe altcineva”, a spus Marian Aioani la Prima Sport.

Rapid - CFR Cluj Foto Raed Krishan GOLAZO.ro (10).jpg
Rapid - CFR Cluj Foto Raed Krishan GOLAZO.ro (10).jpg

Galerie foto (27 imagini)

Rapid - CFR Cluj Foto Raed Krishan GOLAZO.ro (1).jpg Rapid - CFR Cluj Foto Raed Krishan GOLAZO.ro (2).jpg Rapid - CFR Cluj Foto Raed Krishan GOLAZO.ro (3).jpg Rapid - CFR Cluj Foto Raed Krishan GOLAZO.ro (4).jpg Rapid - CFR Cluj Foto Raed Krishan GOLAZO.ro (5).jpg
+27 Foto
labels.photo-gallery

Întrebat dacă regretă că a luat decizia de a intra pe teren în acel meci, Aioani a replicat: „Dacă știam ce se întâmplă, poate aș fi continuat meciul. Era un meci important, de asta am și vrut să risc. Dar de la o microleziune la ruptură de mari dimensiuni era o distanță foarte mică.

N-am nimic să le transmit suporterilor. Dacă ei asta au crezut...”.

VIDEO. Rapid - CFR 1-2. Marea eroare a lui Christensen de la golul 2 al „feroviarilor”

Citește și

Noi probleme pentru FIFA Unde nu a reușit să vândă drepturile TV pentru CM 2026. Miliarde de oameni ar putea rata turneul
Campionatul Mondial
22:31
Noi probleme pentru FIFA Unde nu a reușit să vândă drepturile TV pentru CM 2026. Miliarde de oameni ar putea rata turneul
Citește mai mult
Noi probleme pentru FIFA Unde nu a reușit să vândă drepturile TV pentru CM 2026. Miliarde de oameni ar putea rata turneul
Tocați de fani VIDEO. Ultrașii Rapidului, fără milă! Și-au huiduit și ironizat favoriții + ce au făcut când l-au văzut pe Șucu
Superliga
21:59
Tocați de fani VIDEO. Ultrașii Rapidului, fără milă! Și-au huiduit și ironizat favoriții + ce au făcut când l-au văzut pe Șucu
Citește mai mult
Tocați de fani VIDEO. Ultrașii Rapidului, fără milă! Și-au huiduit și ironizat favoriții + ce au făcut când l-au văzut pe Șucu

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

LIVE Ziua judecății pentru Guvernul Bolojan în Parlament. Ultimele scenarii și calcule înainte de votul pe moțiunea de cenzură PSD-AUR din această dimineață
LIVE Ziua judecății pentru Guvernul Bolojan în Parlament. Ultimele scenarii și calcule înainte de votul pe moțiunea de cenzură PSD-AUR din această dimineață
LIVE Ziua judecății pentru Guvernul Bolojan în Parlament. Ultimele scenarii și calcule înainte de votul pe moțiunea de cenzură PSD-AUR din această dimineață
CFR Cluj suporteri rapid marian aioani
Știrile zilei din sport
Pleacă Gâlcă de la Rapid? Fanii i-au cerut demisia: „Ei strigă multe lucruri, vom vedea”
Superliga
04.05
Pleacă Gâlcă de la Rapid? Fanii i-au cerut demisia: „Ei strigă multe lucruri, vom vedea”
Citește mai mult
Pleacă Gâlcă de la Rapid? Fanii i-au cerut demisia: „Ei strigă multe lucruri, vom vedea”
Tensiuni la Dinamo FOTO. PCH, atac la Nicolescu! Suporterii protestează după ce au văzut noua siglă: „Fostul președinte!”
Superliga
04.05
Tensiuni la Dinamo FOTO. PCH, atac la Nicolescu! Suporterii protestează după ce au văzut noua siglă: „Fostul președinte!”
Citește mai mult
Tensiuni la Dinamo FOTO. PCH, atac la Nicolescu! Suporterii protestează după ce au văzut noua siglă: „Fostul președinte!”
„Dacă ei asta cred...” Huiduit și făcut blatist, Aioani a rupt tăcerea: „Dacă știam ce se întâmplă, poate aș fi făcut altceva”
Superliga
04.05
„Dacă ei asta cred...” Huiduit și făcut blatist, Aioani a rupt tăcerea: „Dacă știam ce se întâmplă, poate aș fi făcut altceva”
Citește mai mult
„Dacă ei asta cred...” Huiduit și făcut blatist, Aioani a rupt tăcerea: „Dacă știam ce se întâmplă, poate aș fi făcut altceva”
Chivu, decorat de Nicușor Dan?  Președintele României, după ce Chivu a devenit campion în Italia: „Remarcabil! Un model, îl apreciez mult”
Stranieri
04.05
Chivu, decorat de Nicușor Dan? Președintele României, după ce Chivu a devenit campion în Italia: „Remarcabil! Un model, îl apreciez mult”
Citește mai mult
Chivu, decorat de Nicușor Dan?  Președintele României, după ce Chivu a devenit campion în Italia: „Remarcabil! Un model, îl apreciez mult”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:28
Vinovatul lui Vassaras Singurul avertizat de șeful CCA după scandalul de U Craiova - Dinamo: „Din păcate”
Vinovatul lui Vassaras Singurul avertizat de șeful CCA după scandalul de U Craiova - Dinamo: „Din păcate”
23:10
Pleacă Gâlcă de la Rapid? Fanii i-au cerut demisia: „Ei strigă multe lucruri, vom vedea”
Pleacă Gâlcă de la Rapid? Fanii i-au cerut demisia: „Ei strigă multe lucruri, vom vedea”
23:35
„Dacă ei asta cred...” Huiduit și făcut blatist, Aioani a rupt tăcerea: „Dacă știam ce se întâmplă, poate aș fi făcut altceva”
„Dacă ei asta cred...” Huiduit și făcut blatist, Aioani a rupt tăcerea: „Dacă știam ce se întâmplă, poate aș fi făcut altceva”
22:51
Calificări spectaculoase în optimi România face senzație la Mondialele de tenis de masă
Calificări spectaculoase în optimi România face senzație la Mondialele de tenis de masă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Top stiri
Experții din Spania dau verdictul! Un arbitru cu cinci El Clasico și expertul Marca analizează, pentru GOLAZO.ro, faza de la U Craiova - Dinamo: „Mai rar am văzut așa ceva”
Special
04.05
Experții din Spania dau verdictul! Un arbitru cu cinci El Clasico și expertul Marca analizează, pentru GOLAZO.ro, faza de la U Craiova - Dinamo: „Mai rar am văzut așa ceva”
Citește mai mult
Experții din Spania dau verdictul! Un arbitru cu cinci El Clasico și expertul Marca analizează, pentru GOLAZO.ro, faza de la U Craiova - Dinamo: „Mai rar am văzut așa ceva”
Hagi începe selecția cu o surpriză mare! Gică va convoca un fotbalist care joacă de 5 ani în străinătate și care a criticat dur, în trecut, alegerile lui Edi Iordănescu
Nationala
04.05
Hagi începe selecția cu o surpriză mare! Gică va convoca un fotbalist care joacă de 5 ani în străinătate și care a criticat dur, în trecut, alegerile lui Edi Iordănescu
Citește mai mult
Hagi începe selecția cu o surpriză mare! Gică va convoca un fotbalist care joacă de 5 ani în străinătate și care a criticat dur, în trecut, alegerile lui Edi Iordănescu
Scandal la Santos Neymar l-ar fi pălmuit pe fiul lui Robinho » Starul brazilian s-a enervat că juniorul l-a driblat
Campionate
04.05
Scandal la Santos Neymar l-ar fi pălmuit pe fiul lui Robinho » Starul brazilian s-a enervat că juniorul l-a driblat
Citește mai mult
Scandal la Santos Neymar l-ar fi pălmuit pe fiul lui Robinho » Starul brazilian s-a enervat că juniorul l-a driblat
Ministerul Apărării și Primăria Sectorului 6 joacă în atac, cetățenii rămân în defensivă. Despre fotbal, bani publici și cum sponsorizăm Steaua, fără să vrem
B365
02.05
Ministerul Apărării și Primăria Sectorului 6 joacă în atac, cetățenii rămân în defensivă. Despre fotbal, bani publici și cum sponsorizăm Steaua, fără să vrem
Citește mai mult
Ministerul Apărării și Primăria Sectorului 6 joacă în atac, cetățenii rămân în defensivă. Despre fotbal, bani publici și cum sponsorizăm Steaua, fără să vrem

Echipe/Competiții

fcsb 44 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 33 rapid 21 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
05.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share