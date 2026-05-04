„Dacă ei asta cred...” Huiduit și făcut blatist, Aioani a rupt tăcerea: „Dacă știam ce se întâmplă, poate aș fi făcut altceva”

Rapid - CFR Cluj 1-2. Marian Aioani (26 de ani), portarul giuleștenilor, s-a numărat printre țintele propriilor suporteri, care l-au huiduit la fiecare atingere.

Fanii au fost nemulțumiți după ce etapa trecută, la meciul cu Dinamo, 1-3, Aioani a fost schimbat încă din minutul 4, iar Gâlcă a fost nevoit să-l introducă pe debutantul Adrian Briciu (18 ani).

L-au huiduit de fiecare dată când a intrat în posesia balonului și l-au acuzat de blat.

După meciul cu CFR, portarul Rapidului a explicat ce s-a întâmplat cu Dinamo.

„Totul a început sâmbătă, cu o zi înainte de meci. La antrenament am simțit o contractură foarte puternică. Am făcut un RMN, a ieșit că am avut o microleziune. Am încercat să fac încălzirea, dar la o centrare am simțit că mi se contractă mușchiul. M-am oprit, am făcut acupunctură la vestiar pentru a mai remedia din încărcătură.

Am făcut niște exerciții în vestiar, stretching dinamic, și totul părea OK. După ce am bătut palma cu adversarii, când am început să alerg, am simțit din nou că mi se contractă mușchiul. Putea să fie mai rău decât era inițial. Mi-am dorit foarte mult să joc, să-mi ajut echipa cu ce pot eu. Din păcate, sunt unele momente în care e mai bine să ridici mâna și să lași pe altcineva”, a spus Marian Aioani la Prima Sport.

Întrebat dacă regretă că a luat decizia de a intra pe teren în acel meci, Aioani a replicat: „Dacă știam ce se întâmplă, poate aș fi continuat meciul. Era un meci important, de asta am și vrut să risc. Dar de la o microleziune la ruptură de mari dimensiuni era o distanță foarte mică.

N-am nimic să le transmit suporterilor. Dacă ei asta au crezut...”.

VIDEO. Rapid - CFR 1-2. Marea eroare a lui Christensen de la golul 2 al „feroviarilor”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport