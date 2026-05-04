Chivu, decorat de Nicușor Dan?  Președintele României, după ce Chivu a devenit campion în Italia: „Remarcabil! Un model, îl apreciez mult”

- Nicușor Dan (56 de ani), președintele României, a vorbit despre titlul câștigat în Italia de Cristi Chivu (45 de ani), alături de Inter Milano.
Președintele l-a felicitat pe tehnicianul român, despre care a avut numai cuvinte de laudă.
Nicușor Dan, după ce Chivu a devenit campion în Italia: „Remarcabil! Un model, ne gândim la decorație”
„În primul, Cristi Chivu e o persoană pe care o apreciez demult, înainte de a fi antrenor de succes. E remarcabil ce a obținut și sunt convins că va avea un viitor strălucit în meseria asta.
E cineva care nu s-a grăbit, cineva care a arătat devotament și chiar umilință față de meseria pe care o practică. Cred că e un model pentru tineri din sport și tineri în general”, a spus Nicușor Dan.
Întrebat dacă se gândește să-l premieze pe Chivu, șeful statului a zâmbit, însă n-a exclus ideea: „Ne gândim la decorație. Poate să câștige 5 campionate în Italia, poate în Marea Britanie, ne gândim la asta”.
Galerie foto (17 imagini)
VIDEO. Cristi Chivu, dezlănțuit în vestiarul lui Inter! Au sărbătorit titlul cu maneaua ajunsă celebră în Europa
După ce s-au bucurat împreună pe teren, Chivu și jucătorii au plecat la vestiare, acolo unde tehnicianul a dat tonul petrecerii.
Acesta a dansat și a cântat maneaua „Made in Romania”, virală în Europa, fiind înconjurat de elevii săi, care l-au udat cu apă.
Piesa „Made in Romania” a devenit o tradiție în vestiarul lui Inter, atunci când echipa câștigă câte un trofeu. Hakan Calhanoglu este cel care a propulsat în fotbalul european melodia cântată de Ionuț Cercel.
Din acel moment, pe multe alte stadioane s-a auzit melodia „Made in Romania”, dar la Inter a devenit tradiție ca jucătorii să petreacă pe piesa din România.