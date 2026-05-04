Chivu, decorat de Nicușor Dan?  Președintele României, după ce Chivu a devenit campion în Italia: „Remarcabil! Un model, îl apreciez mult”

Nicușor Dan (56 de ani), președintele României, a vorbit despre titlul câștigat în Italia de Cristi Chivu (45 de ani), alături de Inter Milano.

Președintele l-a felicitat pe tehnicianul român, despre care a avut numai cuvinte de laudă.

Nicușor Dan, după ce Chivu a devenit campion în Italia: „Remarcabil! Un model, ne gândim la decorație”

„În primul, Cristi Chivu e o persoană pe care o apreciez demult, înainte de a fi antrenor de succes. E remarcabil ce a obținut și sunt convins că va avea un viitor strălucit în meseria asta.

E cineva care nu s-a grăbit, cineva care a arătat devotament și chiar umilință față de meseria pe care o practică. Cred că e un model pentru tineri din sport și tineri în general”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă se gândește să-l premieze pe Chivu, șeful statului a zâmbit, însă n-a exclus ideea: „Ne gândim la decorație. Poate să câștige 5 campionate în Italia, poate în Marea Britanie, ne gândim la asta”.

VIDEO. Cristi Chivu, dezlănțuit în vestiarul lui Inter! Au sărbătorit titlul cu maneaua ajunsă celebră în Europa

După ce s-au bucurat împreună pe teren, Chivu și jucătorii au plecat la vestiare, acolo unde tehnicianul a dat tonul petrecerii.

Acesta a dansat și a cântat maneaua „Made in Romania”, virală în Europa, fiind înconjurat de elevii săi, care l-au udat cu apă.

Piesa „Made in Romania” a devenit o tradiție în vestiarul lui Inter, atunci când echipa câștigă câte un trofeu. Hakan Calhanoglu este cel care a propulsat în fotbalul european melodia cântată de Ionuț Cercel.

Din acel moment, pe multe alte stadioane s-a auzit melodia „Made in Romania”, dar la Inter a devenit tradiție ca jucătorii să petreacă pe piesa din România.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport