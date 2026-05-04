Pleacă Gâlcă de la Rapid? Fanii i-au cerut demisia: „Ei strigă multe lucruri, vom vedea”

RAPID - CFR CLUJ 1-2. Constantin Gâlcă (54 de ani), antrenorul giuleștenilor, a vorbit despre un nou eșec al echipei sale.

Gâlcă spune că și-a luat rămas bun de la o clasare în primele trei locuri, care ar asigura calificarea directă în cupele europene.

Giuleștenii mai pot spera doar la locul 4, care va duce la barajul pentru Conference League cu câștigătoarea play-out-ului.

„A fost ultima șansă la podium. Am avut o primă repriză slabă. Nu ne-au surprins cu nimic, ne-au dat golul pe o diagonală. N-am închis bine, apoi a venit faza penalty-ului.

În repriza a doua am schimbat. Aveam în minte să încep cu Lars (n.r. Kramer) la mijloc, dar am zis că poate e prea repede să facem această schimbare la începutul meciului. Totuși, comportamentul lui acolo a fost foarte bun.

La noi, în echipă, echilibrul s-a rupt după accidentarea lui Vulturar. Acum avem 11 accidentați, dacă nu mă înșel. Nu știu cu cine o să jucăm cu U Cluj, să vedem dacă mai putem să recuperăm din cei accidentați, să mai facem o echipă competitivă.

Normal, trebuie să intri în teren, să dai totul, să câștigi. E importantă atitudinea, dar le-am spus că nu putem cu atâta frică. Știu că e presiune mare, dar trebuie să avem personalitate, chiar dacă greșim”, a declarat Gâlcă la Prima Sport.

Constantin Gâlcă: „E normal ca suporterii să fie frustrați”

Întrebat despre atmosfera ostilă din Giulești, Gâlcă a replicat:

„E normal să fie frustrați. Le-am dat speranță că putem să fim acolo sus, să ne batem pentru un loc de cupă europeană”.

Cât despre faptul că suporterii i-au cerut demisia, antrenorul Rapidului a spus: „Suporterii strigă multe lucruri, dar vom vedea” .

