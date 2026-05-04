Pleacă Gâlcă de la Rapid? Fanii i-au cerut demisia: „Ei strigă multe lucruri, vom vedea"
Publicat: 04.05.2026, ora 23:10
Actualizat: 04.05.2026, ora 23:50
  • RAPID - CFR CLUJ 1-2. Constantin Gâlcă (54 de ani), antrenorul giuleștenilor, a vorbit despre un nou eșec al echipei sale.

Gâlcă spune că și-a luat rămas bun de la o clasare în primele trei locuri, care ar asigura calificarea directă în cupele europene.

RAPID - CFR CLUJ 1-2. Costel Gâlcă: „A fost ultima șansă la podium”

Giuleștenii mai pot spera doar la locul 4, care va duce la barajul pentru Conference League cu câștigătoarea play-out-ului.

„A fost ultima șansă la podium. Am avut o primă repriză slabă. Nu ne-au surprins cu nimic, ne-au dat golul pe o diagonală. N-am închis bine, apoi a venit faza penalty-ului.

În repriza a doua am schimbat. Aveam în minte să încep cu Lars (n.r. Kramer) la mijloc, dar am zis că poate e prea repede să facem această schimbare la începutul meciului. Totuși, comportamentul lui acolo a fost foarte bun.

La noi, în echipă, echilibrul s-a rupt după accidentarea lui Vulturar. Acum avem 11 accidentați, dacă nu mă înșel. Nu știu cu cine o să jucăm cu U Cluj, să vedem dacă mai putem să recuperăm din cei accidentați, să mai facem o echipă competitivă.

Normal, trebuie să intri în teren, să dai totul, să câștigi. E importantă atitudinea, dar le-am spus că nu putem cu atâta frică. Știu că e presiune mare, dar trebuie să avem personalitate, chiar dacă greșim”, a declarat Gâlcă la Prima Sport.

Constantin Gâlcă: „E normal ca suporterii să fie frustrați”

Întrebat despre atmosfera ostilă din Giulești, Gâlcă a replicat:

„E normal să fie frustrați. Le-am dat speranță că putem să fim acolo sus, să ne batem pentru un loc de cupă europeană”.

Cât despre faptul că suporterii i-au cerut demisia, antrenorul Rapidului a spus: „Suporterii strigă multe lucruri, dar vom vedea”.

